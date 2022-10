Affaires mondiales a enfreint les règles en promouvant un dirigeant qui a giflé et crié après le personnel, selon un chien de garde

Le chien de garde de l’intégrité du gouvernement fédéral a conclu qu’Affaires mondiales Canada avait commis une grave mauvaise gestion en ne protégeant pas les employés d’un cadre qui giflait, bousculait et criait après le personnel.

Un nouveau rapport accablant indique que Global Affairs a mené sa propre enquête interne il y a cinq ans et a découvert que la dirigeante Latifa Belmahdi avait enfreint son code de conduite.

Malgré cette découverte, le département n’a pas surveillé Belmahdi ni ne l’a empêchée de continuer à maltraiter le personnel et à faire des commentaires inappropriés, indique le rapport.

Au lieu de cela, le département a promu Belmahdi en 2018 à un poste de direction plus élevé.

Le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, Joe Friday, a qualifié la promotion d’« erreur grave » et de « question d’une importance considérable ».

“En faisant la promotion de l’exécutif, Affaires mondiales semblait tolérer le comportement inacceptable, érodant la confiance des employés dans les processus pour faire part de leurs préoccupations”, a déclaré vendredi dans une vidéo publiée en ligne.

“Lorsque la confiance dans les mécanismes de signalement est ébranlée, cela rend un mauvais service aux fonctionnaires et à tous les Canadiens.”

À la suite d’informations selon lesquelles Julie Payette aurait maltraité son personnel en tant que gouverneure générale, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que tout le monde a droit à un “lieu de travail sûr et sécurisé, exempt de harcèlement”.

Payette a démissionné en 2021 après que le gouvernement a déclenché un examen du lieu de travail par un tiers qui a révélé qu’elle présidait un environnement de travail toxique. Payette s’est excusée pour ce qu’elle a appelé des « tensions » au travail. De nouveaux règlements fédéraux sont entrés en vigueur cette année-là pour prévenir le harcèlement et la violence au travail.

Julie Payette a démissionné de son poste de gouverneure générale en 2017 à la suite d’un rapport d’un tiers qui a révélé qu’elle présidait un environnement de travail toxique à Rideau Hall. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le rapport de vendredi, déposé au Parlement jeudi, indique qu’Affaires mondiales Canada a commis des actes répréhensibles en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles en permettant à un dirigeant de gravir les échelons malgré des antécédents documentés de mauvais traitements et de “commentaires dérangeants”.

Le rapport indique que Belmahdi a dit à une employée juive qu’une session de formation à laquelle elle assistait était un “camp de concentration”. Il dit que Belmahdi a commenté le poids d’un membre du personnel en disant “elle a dû encore manger trop de cupcakes”. Elle a également présenté un membre de l’équipe comme “leur collègue terroriste”, indique le rapport.

En 2020, alors que l’enquête se poursuivait, Belmahdi était directeur exécutif et gérait environ 25 employés de la direction des affaires publiques à Ottawa, qui est responsable des communications au sein d’Affaires mondiales.

Vendredi, Belmahdi a constaté qu’il avait commis une grave violation du code de conduite en vertu de la loi et a recommandé au département d’envisager des mesures disciplinaires.

Le bureau du commissaire à l’intégrité a lancé une première enquête en février 2020 après qu’un dénonciateur a présenté des exemples de la conduite inappropriée de Belmahdi à l’automne 2019, indique le rapport.

Environ huit mois plus tard, vendredi a lancé une enquête plus large sur la gestion de l’affaire par Affaires mondiales. Les enquêteurs du bureau du commissaire ont parlé à 24 témoins et examiné une série de documents, indique le rapport.

“Jeter des objets… pousser et gifler un employé”

Les enquêteurs ont découvert que Global Affairs avait mené une enquête interne en 2016 après que plusieurs employés se soient plaints du comportement de Belmadhi, et le département a identifié un certain nombre d’incidents inappropriés, indique le rapport.

“Les incidents comprenaient le lancement d’objets, la moquerie du travail des employés, l’expression régulière qu’elle déteste son travail et qu’elle va se suicider, la poussée et la gifle d’un employé…”, indique le rapport du commissaire à l’intégrité.

Affaires mondiales a déterminé qu’il y avait un risque élevé de “créer un environnement empoisonné” si le problème n’était pas résolu rapidement, indique le rapport.

Affaires mondiales “a tenté” d’aider Belmahdi en lui donnant un entraîneur professionnel, mais l’entraîneur a ensuite été remplacé par un autre cadre et le comportement a continué, selon le rapport.

Le rapport ajoute que Belmahdi a déclaré au bureau du commissaire qu’elle “prenait très au sérieux les résultats du rapport du GAC et travaillait dur pour changer son comportement”.

Mais selon le rapport du commissaire, les mauvais traitements n’ont pas cessé.

Le rapport indique que Belmahdi a appelé une employée enceinte qui était à la maison et malade à 7 heures du matin, lui disant de venir travailler quand même. Il indique qu’un autre employé a été réprimandé pour avoir pris un congé en raison d’un décès dans sa famille.

Un étudiant coopératif a dû s’absenter du travail parce qu’il a été affecté par Belmahdi embarrassant et humiliant publiquement les étudiants, indique le rapport.

Le rapport du commissaire à l’intégrité indique également que Belmahdi a intimidé des employés, élevé la voix lors de réunions, s’est moqué du travail des gens et a qualifié certains d ‘”incompétents”.

La direction n’a pas suivi et surveillé le comportement de Belmahdi ni vérifié auprès des employés qui ont pris la parole à l’origine pour voir comment ils allaient, indique le rapport.

Comportement toléré par le service signalé par la promotion : rapport

Lorsque Belmahdi a été promue en 2018, cela a signalé au personnel que le département tolérait son comportement, les amenant à abandonner les problèmes de signalement, indique le rapport du commissaire.

“Les employés pensaient que s’ils se plaignaient, cela limiterait leur carrière et qu’ils devaient régler les problèmes eux-mêmes”, indique le rapport. “Certains salariés ont également estimé qu’il serait inutile de porter plainte, le rapport du GAC n’ayant donné lieu à aucune action concrète.”

Le rapport du commissaire indique que, lors d’un entretien avec Belmahdi, elle “a exprimé des remords et a déclaré qu’elle prenait les conclusions au sérieux”. En tant que gestionnaire donnant l’exemple aux employés, ajoute le rapport, elle devrait être tenue à une norme plus élevée.

“Son comportement a été répétitif et soutenu pendant une longue période, à la fois avant et après le rapport du GAC, et a affecté négativement plusieurs employés”, indique le rapport.

“En tant que telle, Mme Belmahdi a commis des erreurs graves qui ne sont pas discutables entre personnes raisonnables, et son comportement montre un degré important d’obstination et d’insouciance.”

Joe Friday, le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada. (Avec la permission du bureau du commissaire à l’intégrité du secteur public)

Le bureau du commissaire à l’intégrité ne peut émettre que des recommandations et n’a pas le pouvoir de sanctionner. Dans un communiqué, le bureau a déclaré que la publication du rapport montre la “gravité des actes répréhensibles commis” et offre un moyen de demander des comptes au département et à ses dirigeants.

Le bureau a recommandé à Affaires mondiales d’envisager de lancer une initiative sur un milieu de travail sain.

C’est maintenant à la sous-ministre des Affaires étrangères Marta Morgan de décider de la suite. Global Affairs a déclaré au commissaire qu’il engagerait une procédure disciplinaire qui comprendrait “des mesures disciplinaires et/ou correctives appropriées” pour le comportement de Belmahdi, indique le rapport.

Le ministère a également déclaré qu’il “évaluera la nécessité” d’un examen de la succursale concernée et continuera de “promouvoir” le fait que tous les gestionnaires et employés doivent suivre son code de valeurs et d’éthique.

Affaires mondiales est tenu de soumettre une mise à jour au bureau du commissaire sur la question dans les six mois.

L’édifice Lester B. Pearson sur la promenade Sussex à Ottawa est le siège social d’Affaires mondiales Canada. (Radio-Canada)

Dans une déclaration envoyée à CBC News, Affaires mondiales a déclaré qu’il acceptait le rapport et “s’engageait à travailler avec diligence pour mettre en œuvre les recommandations qui contribueront à améliorer la santé et le bien-être”.

Le département ne dirait pas si des mesures disciplinaires ont été prises contre Belmahdi, citant des “obligations de confidentialité”. Belmahdi est toujours employé à Affaires mondiales Canada.

“Affaires mondiales Canada prend très au sérieux toutes les questions liées à la santé et au bien-être des employés, que ce soit au pays ou à l’étranger”, a déclaré le ministère à CBC News.

CBC News a demandé un commentaire à Belmahdi et n’a pas encore reçu de réponse.

Vous avez une histoire ou un conseil d’actualité sur Affaires mondiales Canada? Envoyez un e-mail confidentiel à ashley.burke@cbc.c