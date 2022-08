Affaires à l’avant, fête à l’arrière : le garçon d’Akwesasne finaliste au concours de mulet

Eli Phillips est peut-être un garçon de peu de mots, mais ses cheveux font une déclaration forte.

Le joueur de 11 ans d’Akwesasne, la communauté Kanien’kehá:ka (Mohawk) qui chevauche les frontières du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York, berce un mulet et fait partie des 25 finalistes en lice pour le titre du USA Mullet Championship 2022.

« Excitant », dit-il timidement à propos de l’expérience.

Eli, qui joue au hockey pour les Wolves d’Akwesasne et les Colts de Cornwall, a fait pousser ses longues mèches depuis qu’il a commencé à jouer au hockey à l’âge de quatre ans. Il a eu l’idée de porter un mulet après que l’un de ses joueurs de hockey préférés, l’ailier droit des Blackhawks de Chicago de la LNH, Patrick Kane, en ait eu un.

Eli joue au hockey depuis qu’il a environ 4 ans. (Soumis par Andi Phillips)

Eli a été initié aux compétences de maniement du bâton de Kane et à sa coiffure caractéristique des séries éliminatoires par son beau-père, Bryce Thompson, à un jeune âge.

“Je lui ai montré une photo en ligne et quelques faits saillants, puis il a voulu un mulet comme lui”, a déclaré Thompson.

“Je l’ai emmené chez le coiffeur. Sa mère a presque pleuré, mais c’est coincé, et ça a l’air plutôt génial.”

Kevin Begola, président et fondateur des USA Mullet Championships, a déclaré que la compétition en ligne a commencé en 2020 et n’a fait que gagner en popularité. Il y a des divisions pour les enfants, les adolescents, les femmes et les hommes.

“En 2020, oui, le mulet revenait, mais c’est gros en ce moment”, a-t-il déclaré.

Près de 700 familles à travers les États-Unis ont inscrit leurs enfants au concours de la division enfants cette année. Après un tour de jugement interne pour réduire ce nombre à 500, les candidats ont passé deux tours de vote sur Facebook avant d’être réduits à 25 finalistes.

“Si vous regardez les noms des enfants, d’où ils viennent et leurs cheveux, c’est tout simplement incroyable”, a déclaré Begola.

“Ces enfants sont géniaux. Ils viennent de familles formidables et ils ont aussi de bonnes histoires.”

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane arborant son mulet des séries éliminatoires. (Getty Images)

La participation d’Eli au concours inspire également d’autres jeunes qui jouent au hockey dans sa communauté à pratiquer le mulet.

Vendredi matin, il était classé à la 13e place de la compétition. Le Conseil mohawk d’Akwesasne s’est joint au soutien de la famille en encourageant les membres de la communauté à voter.

“Chaque fois que nous sommes en public, il reçoit tellement de compliments sur ses cheveux”, a déclaré la mère d’Eli, Andi Phillips.

L’attention et le soutien qu’il a reçus ont été écrasants, a-t-elle déclaré.

“Le montant du soutien que nous avons reçu de notre petite communauté, je pense que cela seul signifie beaucoup”, a déclaré Phillips.

“Cela montre à quel point la communauté se soucie réellement.”

Le vote pour le concours se termine à 23 h 59 HE vendredi, les trois meilleurs candidats devant être annoncés au cours du week-end. Le public peut voter pour l’un des 25 finalistes du championnat de mulet placer.