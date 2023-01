Affaire Tunisha Sharma: Avneet Kaur, ami proche de l’actrice décédée, partagera l’espace d’écran avec Abhishek Nigam sur Ali Baba: Dastaan-E-Kabul en tant que nouveau Mariyam

La disparition tragique de Tunisha Sharma a choqué toute l’Inde. A partir de maintenant, son ancien beau Sheezan M Khan a été envoyé en garde à vue pour 14 jours. Cela s’est produit après que la mère de feu l’actrice, Vanita Sharma, l’ait accusé d’avoir giflé sa fille après une prise de bec sur les plateaux d’Ali Baba : Dastaan-E-Kabul. L’avocat de l’acteur fait de son mieux pour obtenir sa caution. Maintenant, des rapports arrivent selon lesquels Avneet Kaur pourrait remplacer Tunisha Sharma en tant que nouvelle Mariyam. Les producteurs étaient à la recherche d’un nouveau couple principal après cette tragédie malheureuse.

Avneet Kaur est l’un des amis les plus proches de l’actrice. Elle et Reem Shaikh étaient dans l’ambulance lorsque le corps a été amené de chez elle au lieu de crémation. Abhishek Nigam, le frère de Siddharth Nigam va être le chef de file. Tunisha Sharma et Siddharth Nigam ont travaillé ensemble sur l’émission Chakravartin Ashoka Samrat. Ils étaient de très bons amis. Avneet Kaur et Siddharth Nigam étaient adorés en tant que SidNeet dans l’émission Ali Baba. Gossips TV a rapporté que les créateurs avaient presque finalisé Avneet Kaur. Ali Baba : Dastaan-E-Kabul a une bonne audience auprès des enfants. Les enfants sont choqués d’apprendre que leur princesse bien-aimée Mariyam n’est plus là.

Les fans de Tunisha Sharma seront heureux de savoir que son amie proche vient dans l’émission. Il y avait des rumeurs sur la façon dont les producteurs s’en sortiraient étant donné que Sheezan M Khan est en garde à vue. Avneet Kaur, Abhishek Nigam et sa famille étaient présents à la crémation de Tunisha Sharma. C’est en effet désolant. Nous espérons que l’âme de la jeune actrice repose en paix.