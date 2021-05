Le réseau a également noté le terme « signification spécifique dans l’histoire sud-africaine » dans le cadre de son raisonnement pour le mouvement, selon une « note consultative interne » rapportée dans l’Australien.

Alors qu’une partie de la couverture du réseau a réussi à éviter d’utiliser le mot, il a toujours fait son chemin sur les ondes, récemment sur ‘Q+A’ lorsque l’avocat palestinien Randa Abdel-Fattah a accusé Israël d’être basé « sur un système d’apartheid racial », menant à un débat enflammé au cours duquel le mot a été utilisé à plusieurs reprises.

Le directeur d’ABC, David Anderson, a déclaré que le réseau surveillait de près sa couverture et insiste sur le fait que les journalistes essaient de rester neutres sur les réseaux sociaux.

« Je dirai que lorsqu’il y a des conflits comme celui-ci, sur des sujets très compliqués, il y a certainement des choses que nous avons examinées qui ont déjà été publiées pour s’assurer qu’elles sont exactes », il a dit.

Le réseau a reçu des plaintes des deux côtés de l’argument de la part des téléspectateurs, selon Anderson, accusés d’avoir à la fois une position anti-israélienne et une position anti-palestinienne. Ils ont reçu 29 plaintes disant qu’ils sont anti-israéliens et 24 alléguant qu’ils sont anti-palestiniens dans leur couverture.

Anderson a également révélé que certains journalistes l’avaient approché pour signer une pétition qui appellerait à une « couverture plus sympathique » de la Palestine, mais il a repoussé, affirmant que les journalistes « ne devrait rien faire qui compromette autrement sa capacité à être perçu comme impartial dans le signalement de toute affaire. »

Les agences de presse ont eu du mal avec l’impartialité perçue dans leur couverture du conflit entre Israël et la Palestine. L’Associated Press a même récemment licencié la journaliste Emily Wilder pour des publications antérieures sur les réseaux sociaux, amenant plus de 100 collègues à défendre Wilder et à condamner son licenciement. Wilder elle-même, qui est juive, a affirmé qu’elle était « pendre pour sécher » et « diffamé comme antisémite ».

Le rédacteur en chef d’Associated Press, Brian Carovillano, a cependant défendu la décision dimanche, déclarant à CNN que même si le processus de licenciement n’avait peut-être pas été bien géré, il s’agissait d’un « unanime » décision afin que l’organisation « maintenir notre crédibilité » sur la couverture d’Israël.

« Ce fut une décision difficile, ce n’était pas une décision facile, et ce n’était pas une décision personnelle, et nous lui souhaitons tout le meilleur » il a dit.

