Affaire Sushmita Sen-Lalit Modi: le fondateur d’IPL se moque des masses pour s’intéresser davantage à sa vie amoureuse plutôt qu’aux problèmes brûlants du pays

Lalit Modi fait la une des journaux depuis qu’il a annoncé sa relation amoureuse avec Sushmita Sen. Le couple a été victime de trolling brutal en ligne. Alors que Sushmita et Lalit ont critiqué les intellectuels et d’autres pour avoir remis en question leur relation, le fondateur d’IPL s’est une fois de plus moqué des masses pour s’être davantage intéressé à sa vie amoureuse au lieu des problèmes brûlants du pays.

L’homme d’affaires a partagé une caricature, qui montre une représentation comique d’un homme ordinaire ignorant des problèmes tels que l’inflation au détail, la flambée des tarifs des bouteilles de gaz, la chute de la roupie indienne par rapport au dollar américain et accordant une attention supplémentaire à la relation de Sushmita et Lalit en tant que nouvelles de divertissement. “Je suppose que je cause la controverse – mais sérieusement comme ça”, a-t-il légendé le message.

Il y a quelques semaines, Sushmita a riposté à ceux qui l’appelaient une “chercheuse d’or” après que sa nouvelle de sa relation avec Lalit Modi soit devenue virale. S’intéressant au commentaire de la “chercheuse d’or”, Sushmita a déclaré qu’elle préférait les diamants et qu’elle les achetait pour elle-même. “Je creuse plus profondément que l’or… et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !! Et oui, je les achète toujours moi-même !! J’aime le soutien de tout cœur que mes sympathisants et mes proches continuent d’offrir. Sush va ABSOLUMENT bien”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Plus tôt, Lalit avait critiqué ceux qui le traînaient pour son amitié avec l’actrice de Bollywood et ancienne Miss Univers. Il a également réprimandé ceux qui l’ont qualifié de fugitif après avoir quitté le pays à la suite de sa suspension par le conseil de cricket indien pour ses transactions avec IPL et s’être ensuite empêtré dans plusieurs autres litiges, la plupart impliquant la loi sur la gestion des changes (FEMA).

Il a ajouté que lorsqu’il est devenu membre du bureau de la BCCI, il n’avait que 40 crores de roupies dans ses coffres, qui ont gonflé à 47 680 crores de roupies lorsqu’il a été banni en 2013. Il a également demandé aux médias de ne pas l’appeler un « fugitif » comme il n’avait jamais été condamné par un tribunal, et a également exhorté ses fans à lui montrer un peu de respect, étant donné qu’il était l’esprit derrière le lancement réussi de la Premier League indienne (IPL).