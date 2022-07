Affaire Sushmita Sen-Lalit Modi: l’ancienne Miss Univers reproche aux intellectuels de “Je creuse plus profondément que l’or” pour l’avoir qualifiée de “chercheuse d’or”

Sushmita Sen est une femme élégante. À partir de maintenant, sa liaison avec le créateur et entrepreneur IPL Lalit Modi fait parler de lui. Il semble qu’ils sortent ensemble depuis six mois environ. Les gens ont fait toutes sortes de commentaires sur le dernier choix de partenaire de Sushmita Sen. L’une des railleries les plus courantes a été celle d’un chercheur d’or. Comme nous le savons, Lalit Modi vient d’une grande famille d’affaires et prospère au Royaume-Uni. Sushmita Sen est une femme autodidacte et n’a certainement besoin de personne pour de l’argent. L’actrice a eu une belle carrière et est aussi une entrepreneure. Dans un article percutant, Sushmita Sen s’est attaquée à tous ceux qui la traitaient de chercheuse d’or, y compris l’écrivaine bangladaise Taslima Nasreen. L’actrice a partagé une photo d’elle prise dans une piscine.

Le poste est très long. Mais la partie médiane a la référence au chercheur d’or où elle dit qu’elle creuse plus profondément dans une personne que sa richesse. Il se lit comme suit : “Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que je n’ai jamais rencontrées. Tous partagent leurs grandes opinions et leur connaissance approfondie de ma vie et de mon personnage en monétisant le” Gold Digger “tout le chemin !!! Ah ces génies !!! Je creuser plus profondément que l’or et j’ai toujours (célèbre) préféré les diamants !! Et oui, je les achète toujours moi-même !!!

Ce message vient après que Lalit K Modi se soit rendu sur Twitter pour critiquer les personnes qui jugent Sushmita Sen et lui. Il a dit que les gens refusaient d’accepter ou de croire que les gens pouvaient trouver l’amour après un certain âge. Il a qualifié Arnab Goswami de clown. Il a dit qu’il ne se souciait pas de ceux qui l’appelaient un fugitif car personne ne l’avait condamné. Lalit Modi a déclaré qu’il était né avec une cuillère en diamant et qu’il était heureux de construire quelque chose qui unifiait l’Inde. Dans le passé, Sushmita Sen est sortie avec des hommes comme Rohman Shawl, Randeep Hooda, Ritik Bhasin et Vikram Bhatt. Elle est mère célibataire de deux filles Renee et Alisah. Rohman Shawl a adressé ses meilleurs vœux à Sushmita Sen et Lalit Modi.