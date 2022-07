Affaire Sushmita Sen-Lalit Modi : frère Rajeev Sen « agréablement surpris » par l’annonce ; dit: ‘Je parlerai à ma soeur’

Cela a été une grande surprise pour tout le monde lorsque l’homme d’affaires et administrateur de cricket Lalit Modi a annoncé qu’il était en couple avec Sushmita Sen. Il s’est rendu sur ses réseaux sociaux et a partagé quelques photos de leur voyage à Londres. Il s’est adressé à elle comme sa «meilleure moitié», laissant tout le monde s’interroger sur leur état civil. Bientôt, il a précisé qu’ils n’étaient pas mariés mais sortaient ensemble. La nouvelle a littéralement brisé Internet, tout le monde exprimant son choc. Maintenant, le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, a commenté la même chose.

La réaction de Rajeev Sen

Dans une interview avec ETimes TV, Rajeev Sen a déclaré qu’il était surpris de l’annonce car il n’était pas au courant de la relation de sa sœur avec Lalit Modi. Il a été cité en disant: “Je suis agréablement surpris. Je parlerai à ma sœur avant de dire quoi que ce soit. Je n’en étais pas du tout conscient. Ma sœur n’a pas encore confirmé cela de sa part, donc je ne peux pas commenter à partir de maintenant.” Avant Lalit Modi, Sushmita Sen sortait avec Rohman Shawl. Il n’y a pas si longtemps, elle annonçait sa rupture avec lui via les réseaux sociaux. Cependant, même après la rupture, les deux ont été aperçus ensemble à quelques reprises et il a été supposé que tout allait bien entre les deux. Mais il semble que Lalit Modi ait réussi à balayer Sushmita Sen et maintenant ils sont amoureux.

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleur partenaire à la recherche @ sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. ??????????. Amour ne veut pas encore dire mariage. MAIS UNE QUE C’est sûr pic.twitter.com/WL8Hab3P6V Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Rajeev Sen-Charu Asopa divorce

Rajeev Sen lui-même fait la une des journaux depuis quelques jours à cause de ses rumeurs de séparation avec Charu Asopa. Ils se dirigent vers un divorce. C’est Charu Asopa qui a parlé de leur séparation et a mentionné qu’elle en avait assez de donner des chances à Rajeev. Cependant, il a affirmé qu’elle lui avait caché son premier mariage.