Le plus haut fonctionnaire britannique a déclaré en privé à ses collègues que Boris Johnson « ne peut pas diriger » au plus fort de la pandémie de Covid.

Une note de Shafi dans son journal déclarait : « Nous tuons le patient pour nous attaquer à la tumeur. [taken to mean large numbers of people] qui va mourir – pourquoi détruisons-nous l’économie de gens qui, de toute façon, mourront bientôt.”