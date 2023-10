Affaire SCOTUS sur le blanchiment républicain en Caroline du Sud

Ces gens vous diront que la gauche profite des électeurs noirs alors que ils tentative de priver les électeurs noirs de leur droit de vote. Le comble de l’hypocrisie.

Les élections sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années et également plus controversées. Chaque vote exprimé a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite du « gros mensonge » de Donald Trump qui a conduit de nombreux républicains à empoisonner le discours public sur l’équité ou non des élections. Selon un nouveau rapport sur ABCActualitésla Cour suprême des États-Unis entend actuellement les arguments des législateurs conservateurs qui veulent convaincre le corps judiciaire que leur illustration du 1er district du Congrès de Caroline du Sud a été gerrymandée.

L’année dernière, trois juges fédéraux ont statué que les Républicains avaient « blanchi » cette circonscription politiquement importante afin d’empêcher les votes noirs d’atteindre les urnes. Les gens de la communauté, comme Taiwan Smith, 47 ans, voient exactement ce qui se passe et ne restent pas silencieux.

« Cela nous prive de l’opportunité d’élire un représentant en dehors de nous », a déclaré Scott, qui est plaignant dans une affaire devant la Haute Cour contestant la constitutionnalité de la carte du 1er district du Congrès de l’État, qui comprend Hilton Head et incluait auparavant davantage de quartiers noirs. . « Je pense que la façon dont il a été dessiné est délibérée. »

En réponse aux accusations, les républicains comme le président du GOP du comté de Charleston, Andrew Boucher, jouent aussi bêtement que Bobby Boucher l’a fait dans le film à succès d’Adam Sandler. Le garçon de l’eau en disant: « Je n’ai jamais rien entendu de tel. » Insérer le GIF de Waka Flocka *ici*

«Lorsque nous déplaçons les lignes sur une carte, cela ne change pas beaucoup», a déclaré Boucher en défendant la carte contestée. « Charleston est un comté swing. C’est un comté rouge, mais il y a encore quelques tendances bleues de temps en temps.

Ils vraiment pense que nous sommes stupides.

« On ne peut pas dire que ce n’était pas racial », affirme Brenda Murphy, présidente de la NAACP de Caroline du Sud. « Si vous regardez qui vit, dans quels quartiers et comment ils sont découpés, ce sont des Noirs. Si vous regardez cette carte, ce n’est pas contigu. C’est très évident.