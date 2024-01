Affaire Scott Peterson reprise par LA Innocence Project : Exclusif

Le LA Innocence Project a repris le cas notoire du tueur d’épouse reconnu coupable Scott Peterson dans de nouveaux dossiers judiciaires, a appris ABC News en exclusivité. Le groupe recherche de nouvelles preuves du procès initial.

Laci Peterson, âgée de 27 ans et enceinte de huit mois, a disparu la veille de Noël 2002. Son corps a été retrouvé dans la baie de San Francisco en avril 2003.

Scott Peterson, 51 ans, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré suite à la mort de sa femme et de meurtre au deuxième degré suite à la mort de leur fils à naître. Il a été reconnu coupable en 2004 et condamné à mort en 2005. Il a ensuite été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Jeff Chiu/AP

Les avocats du LA Innocence Project ont affirmé que les droits constitutionnels de l’État et du gouvernement fédéral de Scott Peterson avaient été violés, y compris une « affirmation d’innocence réelle étayée par des preuves nouvellement découvertes », selon les documents déposés au tribunal.

“De nouvelles preuves soutiennent désormais la revendication d’innocence de longue date de M. Peterson et soulèvent de nombreuses questions sur qui a enlevé et tué Laci et Conner Peterson”, indiquent les documents.

Ses avocats recherchent des dizaines d’éléments qu’ils affirment n’avoir pas pu localiser après avoir examiné les dossiers du procès de son avocat précédent “après une recherche approfondie”, selon les documents déposés. Les éléments comprennent des preuves issues des enquêtes sur un cambriolage en décembre 2022 d’une maison en face de celle des Petersons à Modesto dans le comté de Stanislaus, la montre Croton disparue de Laci Peterson et l’incendie d’une camionnette dans le district de l’aéroport le 25 décembre 2022, selon aux dépôts. Ils recherchent également des documents issus d’entretiens avec plusieurs témoins.

Paula Mitchell, directrice du LA Innocence Project, a déclaré avoir constaté des « déficiences » lors de l’examen de la découverte du cas de Scott Peterson et a envoyé une lettre au procureur du comté de Stanislaus, Jeff Laugero, le 14 novembre 2023, « cherchant à produire de manière informelle de nombreuses informations spécifiques. éléments de découverte post-condamnation », selon une déclaration incluse dans les documents.

La lettre “comprend des informations d’identification privées concernant de nombreux citoyens, des témoins importants potentiels et des suspects potentiels – ainsi que des pistes d’enquête sensibles liées à la déclaration d’innocence de M. Peterson – des informations qui ont été référencées dans divers rapports de police, fiches de renseignements et autres informations d’enquête. les documents de l’accusation et de la défense que j’ai examinés”, a-t-elle déclaré dans sa déclaration.

Mitchell a également déclaré qu’au cours de son enquête, elle avait rencontré « de nombreux témoins » qui avaient exprimé leur hésitation ou leur « refus total » de fournir des informations en raison de la nature très médiatisée de l’affaire.

Peterson, qui a plaidé non coupable, a maintenu son innocence et a affirmé avoir bénéficié d’un procès inéquitable basé sur une éventuelle mauvaise conduite du jury. Ses avocats ont déjà affirmé qu’une femme, connue sous le nom de Juror 7, n’avait pas révélé son implication dans d’autres procédures judiciaires.

En 2020, la Cour suprême de Californie a annulé la condamnation à mort de Scott Peterson, affirmant que son jury n’avait pas été correctement sélectionné pour déterminer ses préjugés contre la peine de mort, selon des documents judiciaires.

Il a été de nouveau condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en décembre 2021 et a quitté le couloir de la mort en octobre 2022.

En décembre 2022, la juge de la Cour supérieure Anne-Christine Massullo a refusé à Scott Peterson un « soulagement » dans son appel fondé sur des accusations furtives de jurés.

L’avocat de Scott Peterson, Pat Harris, a déclaré jeudi dans une déclaration à ABC News qu’ils étaient “ravi de voir les avocats incroyablement compétents du projet LA Innocence et leur expertise s’impliquer dans les efforts visant à prouver l’innocence de Scott”.

Le LA Innocence Project fournit des services juridiques pro bono aux personnes incarcérées en Californie centrale et méridionale qui pourraient avoir été condamnées à tort.

Mike Belmessieri, qui a été juré dans le procès de Scott Peterson, a déclaré jeudi à ABC News qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il n’ait réfléchi à l’affaire. Il a déclaré qu’il soutenait l’examen de l’affaire par le LA Innocence Project.

“S’ils pensent qu’ils vont trouver quelque chose de différent, qui met en lumière quelque chose de nouveau, je les soutiens pleinement”, a déclaré Belmessieri.

Nicholas Cirone d’ABC News a contribué à ce rapport.