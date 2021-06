Affaire Sarah Everard : le policier Wayne Couzens avoue avoir kidnappé et violé

Après sa disparition, les Britanniques unis dans l’indignation et le chagrin sont descendus dans la rue et sur les réseaux sociaux pour partager leurs propres récits d’agression et exiger un changement. Lors d’une veillée organisée pour rendre hommage à Everard plus tôt cette année, la police métropolitaine de Londres a été largement condamnée, les officiers ayant utilisé la force pour disperser des groupes de personnes en deuil.