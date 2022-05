Affaire RaDonda Vaught : une infirmière condamnée à trois ans de probation pour une erreur médicale mortelle

RaDonda Vaught, dont les poursuites pénales pour une erreur médicale mortelle ont fait de son cas un point d’éclair dans les conversations nationales sur les pénuries d’infirmières et la sécurité des patients, a été condamnée vendredi à trois ans de probation dans un tribunal pénal de Nashville. Après la période probatoire, elle pourrait finalement faire rejeter sa condamnation.

Vaught avait été condamné d’homicide par négligence criminelle et de négligence grave d’un adulte en état d’ébriété, qui, ensemble, entraînaient une peine de prison pouvant aller jusqu’à huit ans.

Fin 2017, Vaught, une infirmière, a administré par erreur le mauvais médicament à la patiente Charlene Murphey alors que Murphey attendait une étude radiologique au Vanderbilt University Medical Center. Murphey est décédée des suites de l’erreur, et une enquête a révélé plus tard que plusieurs protections pour les patients qui auraient dû exister à l’hôpital avaient été absentes ou défaillantes au moment de l’événement et étaient en partie responsables de sa mort.

Les erreurs de Vaught comprenaient le retrait du mauvais médicament de l’une des armoires de prescription électronique de l’hôpital, l’oubli de plusieurs avertissements sur le flacon de médicament et la non-surveillance des signes vitaux de Murphey après l’administration du médicament.

Ce qui a rendu le cas de Vaught remarquable, c’est qu’elle a été poursuivie devant un tribunal pénal, une décision prise par le procureur du district de Nashville. La plupart des cas de faute professionnelle en soins infirmiers sont disciplinés par les commissions des soins infirmiers de l’État, qui peuvent révoquer les licences professionnelles. Si une action en justice est intentée pour des erreurs de soins infirmiers, c’est généralement devant les tribunaux civils, où les patients et les familles peuvent obtenir une compensation financière.

Le cas de Vaught était également remarquable car alors qu’elle était accusée d’un crime, son employeur – le centre médical de l’université Vanderbilt – a subi moins de conséquences.

Une enquête fédérale a révélé qu’au moment où Vaught a commis l’erreur, les lacunes dans les politiques et les systèmes de sécurité des patients de l’hôpital constituaient une menace immédiate pour les patients.

Bien que l’hôpital ait réglé une affaire civile à l’amiable avec la famille de Murphey, il n’a pas été tenu pénalement responsable. Et bien que le département de la santé du Tennessee ait révoqué la licence de Vaught, il n’a pas puni l’hôpital, bien que le Tennessee Bureau of Investigation ait trouvé plusieurs cas d’actes répréhensibles et de dissimulations de la part de l’hôpital.

Bien que la condamnation ait été clémente, les défenseurs de la sécurité des patients et les groupes d’infirmières sont bouleversés par l’affaire et disent que cela crée un mauvais précédent : parce que Vaught a pris individuellement la responsabilité d’un échec systématique.

Punir des individus pour des défaillances systémiques en matière de sécurité préoccupe les défenseurs de la sécurité des patients, car cela nuit en fin de compte à la sécurité des patients.

Pourquoi punir les infirmières pour les erreurs de médication peut rendre les patients moins sûrs

Pendant des décennies, les chercheurs ont compris que pour assurer la sécurité des patients, il fallait continuellement améliorer les systèmes qui préviennent et détectent les erreurs médicales avant qu’elles ne surviennent. Surtout, ces systèmes ne peuvent pas s’améliorer si les personnes qui les composent ne se sentent pas en sécurité pour signaler les problèmes.

L’une des plus grandes préoccupations des experts en sécurité des patients est que des sanctions sévères pour les erreurs médicales – comme dans le cas de Vaught – entraîneront une réduction des rapports d’erreurs par d’autres infirmières en raison de la peur d’être licenciée ou de poursuites. Cela pourrait entraîner la persistance de problèmes systémiques non résolus, ce qui serait pire pour la sécurité des patients.

Dans une interview en avril, Robert Gatter, expert en droit de la santé à l’Université Saint Louis, a déclaré que les poursuites contre Vaught étaient un écran de fumée qui détournait l’attention des systèmes de sécurité inadéquats de son employeur. “Ils peuvent toujours désigner cette personne et dire:” Wow, elle est si mauvaise “”, a-t-il déclaré, plutôt que d’être tenus responsables d’avoir une infrastructure de sécurité des patients en panne.

Le cas de Vaught est l’un des nombreux cas récents dans lesquels des accusations criminelles ont été portées contre des infirmières dans des contextes allant des prisons aux maisons de soins infirmiers. De nombreuses infirmières affirment que cette tendance, combinée au stress de la pandémie et aux pénuries préexistantes d’infirmières, a exacerbé le moral déjà bas des infirmières.

Pour l’anecdote, leur désillusion amène de nombreuses infirmières à quitter leur rôle de soins aux patients. Mais il y a des signes que le verdict de Vaught pourrait être un point d’inflexion pour des efforts plus larges en matière de sécurité des patients.

Kedar Mate, un médecin qui est président de l’Institute for Healthcare Improvement, se souvient d’un exemple anecdotique récent de l’effet dissuasif potentiel de l’affaire chez les professionnels de la santé. Il était dans une audience pour une conférence sur la sécurité des patients dans une salle remplie de médecins et d’infirmières. Lorsque l’orateur a demandé combien de participants avaient signalé une erreur médicale, la plupart des mains dans la salle se sont levées – et lorsqu’il a demandé combien le feraient maintenant, à la lumière de l’affaire Vaught, la plupart des mains se sont baissées. “Cela a eu un effet très significatif”, a-t-il déclaré, bien qu’il n’y ait pas de données concrètes à citer ici.

Mate a déclaré que plusieurs PDG d’hôpitaux – par exemple, la direction d’Inova Health en Virginie du Nord – tentent de dissiper cette inquiétude en communiquant directement avec les employés. «Les dirigeants du système de santé publient des déclarations, aidant leur personnel à se présenter de manière transparente pour signaler – en substance, en disant que« nous entendons et voyons ce qui se passe au Tennessee. Dans notre système, nous apprécions les rapports transparents, francs, ouverts et honnêtes sur les accidents évités de justesse et les événements indésirables. »

Il est difficile de savoir quel sera le résultat de cette sensibilisation. Les taux d’erreurs médicales – et les mesures de la volonté du personnel de les signaler – ne sont révélés qu’au fil du temps.

“Nous n’allons pas savoir avant un petit moment si cela va avoir un effet”, a déclaré le cas de Mate of Vaught.

Le cas inspire des appels à des politiques qui soutiennent les infirmières et les patients

Les infirmières américaines sont soumises à une pression énorme et la condamnation de Vaught ne les aidera probablement pas. Cependant, l’affaire a attiré l’attention sur les politiques et les législations qui aideraient à prévenir les erreurs médicales en premier lieu.

D’une part, l’affaire a dynamisé les efforts visant à établir un Conseil national de la sécurité des patients (NPSB), qui fonctionnerait à peu près comme le fait le Conseil national de la sécurité des transports en examinant les données sur les erreurs médicales et les appels évités de justesse les plus susceptibles de causer des dommages aux patients. Le NPSB ferait alors des recommandations de solutions et d’actions correctives qui empêcheraient d’autres mauvais résultats pour les patients.

Karen Feinstein, chef de la coalition de plaidoyer soutenant la création du conseil, a déclaré qu’elle utilise maintenant le cas de Vaught comme exemple de la raison pour laquelle l’agence est nécessaire. “Si vous aviez un NPSB”, a-t-elle dit, “je ne crois pas qu’un accident comme celui-ci se produirait.”

On estime que 7 000 à 9 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis à la suite d’une erreur de médication. Avec un conseil national en place, de nombreux facteurs qui ont contribué à l’erreur qui a tué Charlene Murphey auraient pu être identifiés à l’avance, y compris des problèmes logiciels persistants qui ont affaibli les contrôles de sécurité automatisés lors de la distribution de médicaments et la distraction de Vaught par une personne orientée (Vaught était multitâche quand l’erreur s’est produite, aidant avec les besoins en soins infirmiers dans son unité et orientant un nouvel employé).

Les ratios infirmière-patients sont un déterminant important de la sécurité des patients, et des projets de loi visant à garantir des ratios de personnel plus sûrs font leur chemin à la Chambre et au Sénat. Lors de la marche nationale des infirmières à Washington, DC, hier, bon nombre de ceux qui ont manifesté ont exprimé leur soutien aux projets de loi. Le puissant lobby des hôpitaux s’opposera probablement à la législation, ce qui réduira ses chances de succès, a déclaré un haut responsable du Congrès qui a requis l’anonymat pour parler franchement du projet de loi. Mais les infirmières et les syndicats d’infirmières de plusieurs États plaident pour son adoption.

Le jour de la condamnation, des centaines d’infirmières se sont rassemblées en face du palais de justice municipal de Nashville pour soutenir Vaught, une bannière violette indiquant «Nous sommes des infirmières, pas des criminels» exposée. Ils se sont tenus la main pendant qu’ils écoutaient une émission en direct de la décision de la juge Jennifer Smith et ont éclaté d’acclamations à la lecture de la sentence.

Julie Griffin, une infirmière de Floride qui a été licenciée en 2018 après avoir déposé des plaintes concernant la dotation en personnel et les procédures de surveillance dangereuses au centre médical où elle travaillait, a assisté au rassemblement. Après le prononcé de la peine, elle a déclaré qu’elle se sentait ambivalente. “Je veux dire, c’est un excellent verdict”, a-t-elle dit, “sur une accusation qui n’aurait jamais dû être imposée.”

Nonobstant la condamnation, l’affaire avait déjà causé des dommages à la profession infirmière, a déclaré Griffin. Les infirmières s’éloignaient de la profession avant le verdict de Vaught en avril, mais l’affaire a intensifié le sentiment d’aliénation pour beaucoup, a-t-elle déclaré.

«Le système de santé doit se regarder en lui-même et commencer à promouvoir une culture où les infirmières sont autorisées à s’exprimer – pour effectuer des changements avant que ces choses ne se produisent», a-t-elle déclaré.