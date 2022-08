Affaire présentée devant la Cour suprême, audience sur l’affaire probablement le 17 août

Le Centre a demandé mardi une audience urgente devant la Cour suprême sur l’affaire de la Fédération indienne de football à la suite de la suspension par la FIFA de l’Inde pour “influence indue de tiers” et de la privation du pays du droit d’accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. .

Le pays devrait accueillir le tournoi de la FIFA du 11 au 30 octobre.

Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna a été informé par le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, qu’un “développement important” a eu lieu et que la FIFA a envoyé une lettre suspendant l’Inde qui est dans le domaine public et doit être amené sur enregistrement.

Le banc a dit à Mehta que l’affaire était inscrite pour mercredi et qu’il essaierait de l’aborder en premier lieu.

Mehta a déclaré que la FIFA était à Genève et qu’elle avait pris certaines décisions qui sont des développements importants pour le pays et doivent être portées devant le tribunal.

“Je demande que l’affaire AIFF pendante devant le tribunal soit entendue en urgence”, a-t-il déclaré.

L’Inde a été suspendue mardi par l’instance dirigeante mondiale de la FIFA pour “influence indue de tiers” et a privé le pays du droit d’accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, prévue en octobre.

C’est la première fois que la Fédération indienne de football (AIFF) est interdite par la FIFA en 85 ans d’histoire.

Une interdiction de l’Inde était sur les cartes après que la Cour suprême a destitué Praful Patel en tant que président de l’AIFF le 18 mai pour ne pas avoir organisé d’élections prévues en décembre 2020.

Le tribunal avait nommé un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres, dirigé par l’ancien juge du tribunal suprême AR Dave, pour gérer les affaires de la fédération nationale.

Le CoA, qui compte parmi ses membres l’ancien commissaire en chef de l’Inde SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly, a également dû aligner sa constitution sur le Code national du sport et les directives types.

