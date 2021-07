Affaire porno Raj Kundra : l’application HotShots recherchait des artistes audacieux et ‘topless’ pour le projet ‘Khwaab’, des surfaces de courrier électronique explosives | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans la dernière mise à jour sur l’affaire de création et de distribution de pornographie Raj Kundra, un e-mail de la société controversée HotShots demandant une vidéo « audacieuse » des créateurs Paras Randhawa et Jyoti Thakur a été découvert.

Le 14 août 2020, à 17h25, un e-mail a été envoyé à deux personnes nommées Paras Randhawa et Jyoti Thakur par le responsable du contenu de HotShots. Dans l’e-mail, le responsable du contenu a énuméré les détails de leur prochain projet nommé « Khwaab ». Décrivant le projet, le représentant de HotShots a donné des directives sur la façon dont la prise de vue sera effectuée et sous quel angle la caméra sera.

Il est également mentionné que l’actrice principale qui joue dans les vidéos audacieuses devrait être prête à se mettre seins nus et à l’exposer à la caméra.

Au début de l’e-mail, les exigences techniques sont soigneusement énumérées, telles que le film final sera en MP4, les affiches de portrait seront de différentes tailles, il y aura également des affiches en gras séparées pour les médias sociaux, certaines seront des affiches normales et seront des affiches de paysage.

Le responsable du contenu de l’application a également indiqué la période de temps des teasers pour leur projet « Khwaab » – le teaser normal de 5,15 secondes sera le premier, une bande-annonce de 60 à 90 secondes restera en gras qui sera mise sur l’application , des chansons vidéo non en gras de 2 à 3 minutes seront affichées.

HotShots écrit en outre que si leur équipe approuve la vidéo réalisée par Paras Randhawa et Jyoti Thakur, elle sera achetée et le duo sera payé 3 000 000 Rs. De plus, tous ses droits et droits de propriété intellectuelle resteront à HotShots. Cependant, si l’équipe ne l’aime pas, les créateurs peuvent vendre la vidéo ailleurs.

La partie suivante de l’e-mail donne des détails sur le casting du rôle principal féminin dans la vidéo. Cela nécessite que le profil complet du leader féminin soit envoyé à l’équipe HotShot. Ils ne peuvent tirer qu’après approbation de l’équipe HotShot. Il est mentionné que l’artiste devrait avoir une forte présence sur les médias sociaux. De plus, l’artiste doit être prêt à faire des scènes audacieuses (devant en haut de la dentelle et scène de nu dans le dos).

Consulter une copie numérique de l’e-mail:

Selon des sources policières, de tels contrats ont été passés avec de nombreuses personnes. L’e-mail, envoyé par l’équipe de contenu de HotShot, est destiné à un artiste qui a travaillé à la télévision et à Bollywood, qui était sur le point de faire partie du projet « Khwab » de Kundra. Cela a été mentionné par Kundra dans son chat WhatsApp.

Pour les inconnus, l’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police de Mumbai lundi 19 juillet pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.