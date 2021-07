Affaire porno Raj Kundra : la publication de Shilpa Shetty sur les réseaux sociaux avant l’arrestation de son mari devient VIRALE ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty et magnat des affaires Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) dans une affaire de création et de diffusion de pornographie. La police de Mumbai dit avoir des preuves solides contre Kundra. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cela », a déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

Au milieu de la controverse autour de l’affaire, la publication de Shilpa Shetty sur les réseaux sociaux avant l’arrestation de son mari est devenue virale sur Internet. Il y a trois jours, l’actrice de « Hungama 2 » s’était rendue sur Instagram pour partager une publication sur Tratak Meditation.

Elle avait sous-titré la vidéo en disant: « Nous n’avons peut-être pas toujours le pouvoir de changer ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons certainement contrôler ce qui se passe à l’intérieur. Cela n’est possible que grâce au yoga. Donnez-vous la capacité de calmer l’esprit, de réduire les pensées indésirables. , centrez votre attention errante et améliorez votre concentration grâce à la méditation Tratak. »

Dans la vidéo, elle a énuméré les nombreux avantages de la technique de méditation et a exhorté les téléspectateurs à se diriger vers son application, « Simple ». Soulful’ pour en savoir plus sur la pratique.

Effacer l’air sur l’implication de sa femme Shilpa Shetty dans l’affaire liée à la diffusion en continu de contenu pornographique via une application mobile, le commissaire conjoint de la police (crime), Milind Bharambe a déclaré que la police n’avait pas encore été en mesure de trouver un rôle actif du actrice. Il l’a dit lors d’une conférence de presse.

Cependant, son mari Raj Kundra, qui est actuellement en garde à vue, a été condamné en vertu des sections 420 (tromperie), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et des sections pertinentes de l’IPC La loi informatique et la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), selon la PTI.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué qu’il existe des preuves solides contre Raj Kundra, qui est le «conspirateur clé» dans l’affaire. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », lit-on dans la déclaration.

(Avec les contributions de l’agence)