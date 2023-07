Affaire pénale Trump: le grand jury de Géorgie est sélectionné

Les grands jurys qui étaient assis à Atlanta mardi pourraient bientôt décider d’inculper l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour leurs efforts pour annuler sa défaite lors des élections de 2020 en Géorgie.

L’enquête criminelle sur une ingérence potentielle dans les élections a commencé deux ans et demi plus tôt, peu de temps après la fuite d’un enregistrement d’un appel téléphonique dans lequel Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » suffisamment de votes pour annuler la victoire du président Joe Biden. dans l’État de la pêche.

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, la procureure qui a dirigé l’enquête, a déclaré qu’elle annoncerait ses décisions d’inculpation cet été dans la période commençant mardi et se terminant le 1er septembre. Willis a en outre indiqué que les actes d’accusation pourraient intervenir en août : responsables, elle a demandé que les procès et les audiences en personne ne soient pas programmés entre le 31 juillet et le 18 août.

Les deux grands jurys constitués mardi à la Cour supérieure du comté de Fulton siégeront pour un mandat de deux mois. Le juge Robert McBurney a présidé le processus de sélection.

Willis pourrait utiliser l’un ou l’autre des grands jurys, ou les deux, pour demander des accusations dans son enquête criminelle, a rapporté NBC News. Si elle le fait, les membres du grand jury devront voter pour rendre les actes d’accusation.

Chaque jury est composé de 23 personnes et de trois suppléants. Le premier comprend une répartition égale d’hommes et de femmes, tandis que le second comprend 14 hommes et 12 femmes, a rapporté NBC. Chaque grand jury se réunira deux fois par semaine tout au long du mandat pour entendre de nombreuses affaires et décider s’il convient de renvoyer un « vrai projet de loi » d’acte d’accusation ou d’émettre un « non projet de loi » et d’abandonner l’affaire.

Willis avait précédemment présenté des preuves lors de l’enquête électorale à un grand jury spécial qui a siégé pendant sept mois et a finalement recommandé d’accuser plusieurs personnes de crimes. La contremaîtresse de ce panel dit Le New York Times que « ce n’est pas sorcier » qui sont ces gens.

Le grand jury spécial n’avait pas le pouvoir d’inculper et Willis n’est pas tenu de suivre ses recommandations.

Après sa défaite face à Biden, Trump et ses alliés ont passé des semaines à travailler pour inverser les résultats dans les principaux États swing, dont la Géorgie, qui avaient voté pour le candidat démocrate. Parmi ces efforts figuraient des offres des républicains pour soumettre des certificats déclarant faussement que Trump avait remporté les votes électoraux de leurs États. Willis dans un dossier judiciaire en mai révélé qu’au moins huit des faux électeurs de Géorgie ont obtenu l’immunité dans son enquête.

S’il est inculpé en Géorgie, Trump fera face à des poursuites pénales dans trois affaires distinctes alors qu’il se présente à l’investiture présidentielle républicaine de 2024. Depuis le lancement de sa dernière offre à la Maison Blanche, Trump a été accusé à Manhattan de falsification de documents commerciaux et a été inculpé par le gouvernement fédéral pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés.

Il a plaidé non coupable dans les deux cas et possède actuellement une large avance dans les sondages primaires présidentiels républicains.