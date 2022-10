Affaire peine de mort : John Henry Ramirez exécuté

HUNTSVILLE, Texas –

Un condamné à mort du Texas dont l’affaire a redéfini le rôle des conseillers spirituels dans les chambres de la mort à l’échelle nationale a été exécuté mercredi, malgré les efforts d’un procureur de district pour arrêter son injection létale.

John Henry Ramirez, 38 ans, a été exécuté au pénitencier d’État de Huntsville. Il a été reconnu coupable du meurtre de Pablo Castro, 46 ​​ans, en 2004, alors qu’il sortait les poubelles alors qu’il travaillait dans un dépanneur à Corpus Christi.

“J’ai des regrets et des remords”, a déclaré Ramirez à cinq proches de Castro, dont quatre de ses enfants, alors qu’ils regardaient à travers une fenêtre à quelques mètres de lui. “C’est un acte tellement odieux. J’espère que cela vous réconforte. Si cela vous aide, alors je suis heureux.

“J’espère que d’une manière ou d’une autre, cela vous aidera à trouver la solution.”

Il a exprimé son amour à sa femme, son fils et ses amis, concluant par: “Sachez simplement que j’ai combattu un bon combat et que je suis prêt à partir.”

Lorsque la dose mortelle de pentobarbital a fait effet, il a pris plusieurs respirations courtes puis a commencé à ronfler. En une minute, tout mouvement s’est arrêté. Il a été déclaré mort 14 minutes plus tard, à 18h41 HAC.

Les procureurs ont déclaré que Ramirez avait volé 1,25 $ à Castro, puis l’avait poignardé 29 fois. Le meurtre de Castro a eu lieu lors d’une série de vols commis par Ramirez et deux femmes à la suite d’une consommation excessive de drogue de trois jours. Ramirez s’est enfui au Mexique mais a été arrêté 3 ans et demi plus tard.

Ramirez a contesté les règles de la prison d’État qui empêchaient son pasteur de le toucher et de prier à haute voix lors de son exécution, affirmant que sa liberté religieuse était violée. Ce défi a retardé son exécution ainsi que les exécutions d’autres personnes.

En mars, la Cour suprême des États-Unis s’est rangée du côté de Ramirez, affirmant que les États doivent tenir compte des souhaits des condamnés à mort qui souhaitent que leurs chefs religieux prient et les touchent lors de leurs exécutions.

Avant que Ramirez ne fasse ses derniers commentaires, son conseiller spirituel, Dana Moore, a placé sa main droite sur la poitrine du détenu et l’y a maintenue pendant toute la durée de l’exécution. Dos aux témoins, Moore a offert une brève prière.

« Regarde Jean avec ta grâce », pria-t-il. “Accordez-lui la paix. Accordez-nous tous la paix.” Il a parlé de « l’Éternel est mon berger ».

À la fin de la prière de Moore, Ramirez a répondu: “Amen”.

Lundi, le Texas Board of Pardons and Paroles a refusé à l’unanimité de commuer la peine de mort de Ramirez en une peine moindre. Selon son avocat, Ramirez avait épuisé tous les recours possibles et aucune demande finale d’arrêt de l’exécution n’a été déposée auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Le procureur principal du procès de Ramirez en 2008, Mark Skurka, a déclaré qu’il était injuste que Ramirez ait quelqu’un priant pour lui alors qu’il mourait alors que Castro n’avait pas la même opportunité.

“Cela a mis du temps à venir, mais Pablo Castro obtiendra probablement enfin la justice que sa famille demande depuis si longtemps, malgré les retards judiciaires”, a déclaré Skurka, qui a ensuite été procureur du comté de Nueces avant de prendre sa retraite.

L’avocat de Ramirez, Seth Kretzer, a déclaré que bien qu’il ressente de l’empathie pour la famille de Castro, le défi de son client était de protéger les libertés religieuses pour tous. Ramirez ne demandait pas quelque chose de nouveau mais quelque chose qui a fait partie de la jurisprudence à travers l’histoire, a déclaré Kretzer. Il a dit que même les criminels de guerre nazis avaient reçu des ministres avant leur exécution après la Seconde Guerre mondiale.

“Ce n’était pas une réflexion sur une faveur que nous rendions aux nazis”, a déclaré Kretzer. “Assurer l’administration religieuse au moment de la mort est le reflet de la force morale relative des ravisseurs.”

Kretzer a déclaré que le conseiller spirituel de Ramirez était également autorisé à tenir une Bible dans la chambre de la mort, ce qui n’était pas autorisé auparavant, mais les témoins ne savaient pas si Moore portait le livre.

L’affaire Ramirez a pris une autre tournure en avril lorsque l’actuel procureur du district du comté de Nueces, Mark Gonzalez, a demandé à un juge de retirer l’arrêt de mort et de retarder l’exécution, affirmant qu’elle avait été demandée par erreur. Gonzalez a déclaré qu’il considérait la peine de mort comme « contraire à l’éthique ».

Au cours d’une vidéo en direct de près de 20 minutes sur Facebook, Gonzalez a déclaré qu’il pensait que la peine de mort était l’une des “nombreuses choses qui ne vont pas dans notre système judiciaire”. Gonzalez a déclaré qu’il ne demanderait pas la peine de mort tant qu’il resterait en fonction.

Il n’a pas retourné un appel téléphonique ou un e-mail demandant des commentaires.

Toujours en avril, quatre des enfants de Castro ont déposé une requête demandant que l’ordre d’exécution de Ramirez soit maintenu.

“Je veux que mon père ait enfin sa justice ainsi que la paix pour enfin continuer ma vie et laisser ce cauchemar se terminer”, a déclaré Fernando Castro, l’un de ses fils, dans la motion.

Mercredi soir, Fernando Castro a décrit la punition comme « longue à venir » et a déclaré que les excuses de Ramirez à lui et à ses frères et sœurs « n’allaient pas ramener notre père ».

“Il pourrait dire ce qu’il voulait dire. Que ce soit vrai, qui sait ? J’ai l’impression que mon père a finalement obtenu justice mais je ne suis pas content de la situation.”

En juin, un juge a rejeté la demande de Gonzalez de retirer la date d’exécution de mercredi. Le mois dernier, la Cour d’appel pénale du Texas a même refusé d’examiner la demande.

Ramirez était le troisième détenu mis à mort cette année au Texas et le 11e aux États-Unis. Deux autres exécutions sont prévues cette année au Texas, toutes deux en novembre.

——



Lozano a rapporté de Houston.