Affaire Lyle et Erik Menendez : quelle est la prochaine étape pour les frères reconnus coupables du meurtre de leurs parents

Plus de trois décennies après que Lyle et Erik Menendez aient été reconnus coupables du meurtre de leurs parents et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, les frères voient désormais un chemin vers leur éventuelle libération.

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, recommandera vendredi à un juge de sanctionner les frères et sœurs – une décision qui était le point culminant d’un examen intervenu après que les avocats de la défense ont déclaré en 2023 qu’ils disposaient de nouvelles preuves indiquant des abus de la part de leur père.

« Je n’excuserai jamais le meurtre, et il s’agissait de meurtres brutaux et prémédités », a déclaré Gascón à CNN jeudi. « Ils ont été condamnés à juste titre au moment où ils ont été jugés. Ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je pense simplement qu’étant donné l’état actuel de la loi et compte tenu de notre évaluation de leur comportement en prison, ils méritent d’avoir la possibilité d’être réévalués et peut-être réintégrés dans la communauté.

Une audience sur la question pourrait avoir lieu dans 30 à 45 jours, lorsqu’un juge de la Cour supérieure de Los Angeles décidera finalement si les frères seront condamnés à nouveau. Gascon a déclaré qu’il soutenait la condamnation des frères à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle – ce qui signifierait normalement 50 ans de prison à vie. Mais comme les crimes ont eu lieu alors que les frères avaient moins de 26 ans, ils seraient éligibles à la libération conditionnelle pour mineurs en vertu de la loi californienne.

Qualifiant les frères de « prisonniers modèles », Gascón a déclaré à CNN qu’il pensait qu’il y avait de bonnes chances qu’ils soient libérés sur parole si la décision parvenait à la commission des libérations conditionnelles. L’avocat de l’un des frères a déclaré qu’il espérait qu’ils seraient rentrés chez eux d’ici Thanksgiving.

Le réexamen de l’affaire intervient plus de 35 ans après la fusillade mortelle de Jose et Kitty Menendez en 1989 dans leur manoir de Beverly Hills. Leurs fils, âgés de 21 et 18 ans à l’époque, ont été arrêtés moins d’un an plus tard, en 1990, et reconnus coupables de meurtre au premier degré en 1996.

Lors des deux procès très médiatisés, les frères n’ont pas nié avoir tué leurs parents, mais ont soutenu qu’ils ne devraient pas être condamnés parce qu’ils avaient agi en état de légitime défense après avoir enduré toute une vie d’abus physiques et sexuels de la part de leur père. Le premier procès – l’un des premiers cas à être télédiffusé – s’est soldé par une annulation du procès après que les jurés se sont retrouvés dans l’impasse sur les accusations. Lors de leur deuxième procès, une grande partie des preuves de la défense concernant les abus sexuels ont été exclues et les frères ont été reconnus coupables en 1996 et condamnés à la prison à vie.

Plusieurs facteurs ont finalement conduit à la recommandation d’une nouvelle condamnation, mais il reste incertain si les frères – aujourd’hui dans la cinquantaine – pourraient être libérés de prison. Voici ce qui a conduit à cette décision et ce qui pourrait arriver ensuite :

Bien que Gascón estime que Lyle et Erik Menendez ont été condamnés à juste titre lors de leur procès il y a plus de trois décennies, ils méritent une chance d’être réévalués, a-t-il déclaré jeudi à Stephanie Elam de CNN. Gascón a déclaré qu’il pensait que les frères avaient été abusés sexuellement avant les meurtres et qu’ils avaient purgé suffisamment de temps derrière les barreaux.

La décision de Gascón a été prise juste une heure avant son annonce jeudi, car il y avait des opinions très différentes sur l’affaire au sein de son bureau, a-t-il déclaré à CNN. Plusieurs facteurs ont motivé la décision de recommander une nouvelle condamnation, notamment le fait que plusieurs membres de la famille « ont indiqué très clairement que non seulement il aurait pu y avoir des agressions sexuelles, mais qu’ils ont dit qu’il s’agissait d’un foyer très dysfonctionnel et très violent, et c’était le cas pour de nombreuses années », a déclaré Gascón.

« Je pense qu’ils ont purgé suffisamment de temps », a-t-il déclaré.

Le réexamen de l’affaire par Gascón est intervenu après que les avocats des frères Menendez ont déposé une requête en habeas corpus en 2023, citant ce qu’ils considèrent comme de nouvelles preuves, ainsi qu’un récent Loi californienne sur la nouvelle condamnation, dans laquelle le tribunal peut prendre en considération les peines prononcées dans des cas comparables.

Parmi les nouvelles preuves que la requête de 2023 demandait au tribunal d’examiner : une déclaration sous serment de l’ancien membre du boys band Menudo, Roy Rosselló, qui alléguait que Jose Menendez l’avait agressé sexuellement dans les années 1980. Les avocats ont également déclaré qu’une lettre qu’Erik Menendez avait écrite à un cousin quelques mois avant les meurtres faisait allusion aux abus qu’il avait subis.

Gascón, qui fait campagne pour sa réélection le mois prochain sur un programme incluant une réforme de la détermination des peines, a déclaré à CNN que les temps avaient changé en ce qui concerne la façon dont le public et les tribunaux traitent les victimes d’abus sexuels.

Le bureau du procureur a également examiné le comportement des frères pendant leur incarcération, et ils ont « fait preuve d’énormes efforts pour se réadapter », a déclaré Gascón.

«Ils ont été des prisonniers modèles à tous points de vue. Non seulement ils ont travaillé sur leur propre amélioration personnelle, mais ils ont également fait beaucoup de travail pour améliorer la vie de ceux qui les entourent, ce qui cette partie est inhabituelle », a déclaré Gascón à CNN, indiquant que les hommes ont créé des groupes pour réfléchir à la manière de gérer les traumatismes non traités et d’aider les détenus souffrant d’un handicap physique.

Citant leur comportement au cours des trois dernières décennies en prison, Gascón a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une forte possibilité que les frères soient libérés sur parole.

« Ce qu’ils ont fait était horrible. Ils ont prémédité le meurtre de leurs parents et les ont tués. Mais je pense que ce sont des personnes différentes aujourd’hui, et nous basons notre opinion sur le comportement des 35 dernières années », a déclaré Gascón.

La décision sur la libération conditionnelle des frères reviendra cependant en fin de compte à la commission des libérations conditionnelles si le tribunal est d’accord avec le bureau du procureur sur la nouvelle condamnation, selon le procureur.

Interrogé sur les critiques croissantes des opposants qui ont suggéré que le réexamen de la peine des frères Menendez était une décision politique, Gascón a répondu : « Il n’y a rien de politique là-dedans », ajoutant que plus de 300 nouvelles condamnations ont eu lieu dans le comté depuis son entrée en fonction en décembre 2020. dont 28 pour meurtre.

La décision de jeudi a apporté une lueur d’espoir aux avocats et à la famille des frères, qui ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les hommes puissent bientôt retrouver leurs proches et vivre une vie en dehors de la prison.

« Je crois qu’avant Thanksgiving, ils seront à la maison », a déclaré jeudi l’un des avocats des frères, Mark Geragos.

« Nous sommes reconnaissants que le procureur ait reconnu non seulement les contributions extraordinaires d’Erik et Lyle pendant leur incarcération, mais également le rôle que les abus sexuels ont joué dans leurs actes », a déclaré un autre avocat, Cliff Gardner, à CNN.

La requête pour une nouvelle condamnation sera déposée vendredi accompagnée de pièces appuyant la recommandation de Gascon, a déclaré Nancy Theberge, adjointe responsable de l’unité de nouvelle condamnation de Gascón.

Ensuite, son unité se coordonnera avec la défense et le personnel du tribunal pour fixer les dates des prochaines procédures, a-t-elle indiqué. Une fois la date d’audience fixée, la défense peut décider si les frères doivent se présenter physiquement dans la salle d’audience ou comparaître par vidéo ou conférence. Tous les arguments et preuves seront admis à ce moment-là. Le juge rendra une décision en fonction de ce qui lui sera présenté, a précisé M. Theberge.

« Nous ne faisons que commencer le processus », a-t-elle déclaré.

Outre la recommandation de nouvelle condamnation, la requête en habeas corpus déposée l’année dernière devrait être entendue en novembre. La défense demandait au tribunal soit d’annuler la déclaration de culpabilité et la peine des frères, soit d’autoriser l’interrogatoire préalable et une audition des preuves au cours de laquelle ils pourraient fournir des preuves, indique la requête.

Mais si l’équipe de défense est d’accord avec la demande de nouvelle condamnation du procureur, elle pourrait retirer cette requête – qui deviendrait également sans objet si le tribunal acceptait une nouvelle condamnation, a déclaré Gascón à CNN jeudi.

« Je ne suis pas d’accord avec les arguments de l’habeas. Je pense que la condamnation était appropriée compte tenu de ce qui se passait », a déclaré Gascón à CNN. « Mais je pense que la nouvelle condamnation est un moyen approprié pour leur offrir des voies de soulagement. »

L’histoire des frères a pris un nouvel intérêt après la sortie en septembre de la série Netflix, « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story », co-créée par Ryan Murphy et Ian Brennan. Netflix a également publié ce mois-ci un documentaire sur l’affaire Menendez dans lequel les deux hommes discutent de ce qui a conduit aux meurtres.

Nery Ynclan, producteur exécutif de la série documentaire « Menendez + Menudo : Boys Betrayed », a déclaré que c’était « un jour miraculeux pour les frères Menendez ».

«Ils avaient épuisé leurs recours il y a de nombreuses années. Il n’y avait aucune chance pour eux d’espérer un jour la liberté et seules de nouvelles preuves convaincantes pourraient être présentées pour leur donner une chance », a déclaré Ynclan à Laura Coates de CNN jeudi soir.

Kim Kardashian, célébrité et défenseure de la réforme de la justice pénale, qui a exprimé son soutien aux frères, a remercié Gascón d’avoir « réparé un tort important ».

« Votre engagement en faveur de la vérité et de l’équité est louable », a-t-elle écrit dans une déclaration publiée sur Instagram. « Cette affaire met en évidence l’importance de contester les décisions et de rechercher la vérité, même lorsque la culpabilité n’est pas en cause. »

Anamaria Baralt, la nièce de José Menendez, a qualifié la décision de Gascón de « courageuse et nécessaire ».

«Aujourd’hui est un jour rempli d’espoir pour notre famille», a-t-elle déclaré jeudi. « Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu’Erik et Lyle reçoivent la justice qu’ils méritent et rentrent enfin chez eux. »