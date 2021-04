L’homme accusé du meurtre de Kristin Smart lors d’une tentative de viol en 1996 a déjà été accusé d’agression sexuelle avant et après qu’il aurait commis le meurtre.

Paul Flores, un ancien camarade de classe de Smart, âgé de 44 ans, a été arrêté mardi à San Pedro, en Californie, avec son père, Ruben Flores, 80 ans, qui a été inculpé de complicité de meurtre.

Paul Flores, un ancien camarade de classe de Smart’s âgé de 44 ans, a été arrêté mardi à San Pedro, en Californie. Crédit: AP

La police dit que Flores a assassiné Smart alors qu’il tentait de la violer – et que son père l’a aidé plus tard à enterrer son corps Crédit: Document

La plus jeune Flores a été la dernière personne à voir Smart, âgée de 19 ans, en vie, après l’avoir ramenée à pied chez elle après une fête de fraternité hors campus jusqu’à son dortoir à la California Polytechnic State University, le week-end du Memorial Day en 1996.

Lors d’une conférence de presse mercredi, les procureurs ont déclaré pour la première fois qu’ils pensaient que Flores avait assassiné Smart alors qu’il tentait de la violer – et son père l’a ensuite aidé à enterrer son corps.

Alors que Flores avait longtemps été considérée comme suspectée de la disparition de Smart, deux ans avant sa disparition, Flores aurait été accusée d’avoir violé une fille en 1994.

Au moins trois autres femmes l’ont également accusé d’agression sexuelle dans les 20 ans qui ont suivi – y compris un autre étudiant de Cal Poly.

La victime présumée de viol, qui a repris ses allégations au Daily Beast en 2016, affirme avoir été droguée, violée et rejetée par Paul Flores et l’un de ses amis alors qu’elle était en deuxième année au lycée à 15 ans.

La femme, identifiée uniquement comme Jane, a déclaré qu’elle avait commencé à passer du temps avec Flores après avoir commencé à lui proposer des promenades pour aller et revenir de l’école.

Alors que Jane dit qu’elle n’a pensé à aucune de son offre à l’époque, elle se serait prétendument debout à l’extérieur de l’école un jour quand un ami de sexe masculin l’a avertie que Flores la «traquait».

«Ce garçon s’est approché de moi et a dit: ‘Oh hé, tu dois faire attention à ce Paul Flores, je pense qu’il te traque. Il écrivait votre nom 150 fois sur un morceau de papier et il n’arrêtait pas de l’entourer. ‘», Déclara-t-elle à la Bête.

Croyant que tous les « lycéens sont bizarres », Jane a dit qu’elle n’était pas dérangée par les inquiétudes de son amie, mais quelques jours plus tard, cela changerait, dit-elle.

Alors que Flores avait longtemps été considérée comme suspectée de la disparition de Smart, deux ans avant sa disparition, Flores aurait été accusée d’avoir violé une fille en 1994. Crédit: AP

Flores a été la dernière personne à voir Smart, âgée de 19 ans, en vie, après l’avoir ramenée chez elle après une fête de fraternité hors campus jusqu’à son dortoir à la California Polytechnic State University, le week-end du Memorial Day en 1996. Crédits: Getty Images – Getty

Ruben Flores, 80 ans, a été accusé de complicité de meurtre Crédits: Rex

Traîner chez l’un des amis de Flores un vendredi soir, Flores, Jane et une amie anonyme se tenaient dans la cuisine lorsqu’elle prétend qu’on lui a remis un gobelet en plastique.

« J’ai bu cette boisson et je ne sais pas ce que c’était, mais laissez-moi vous dire quelque chose la prochaine chose que vous savez que je me suis évanouie », a déclaré Jane.

Jane allègue qu’un laps de temps non divulgué s’est écoulé avant qu’elle ne vienne et s’est réveillée pour trouver Flores en train de la violer.

«J’étais couché sur le dos. Il est au dessus de moi. Je sais que je n’avais pas de pantalon et qu’il était en moi et je pouvais le sentir », a-t-elle déclaré à The Beast.

« Il regardait mon visage en me regardant et il s’amusait. »

Après cela, Jane dit qu’elle s’est évanouie. La prochaine chose dont elle se souvient, affirme-t-elle, a été d’être traînée dans une rue faiblement éclairée, Flores la tirant par l’un de ses bras et son ami la tirant par l’autre.

«Ils sont partis en courant», a déclaré Jane. « Je me souviens avoir pensé: ‘Si ma mère n’est pas à la maison, je vais mourir ici.' »

La mère de Jane l’aurait emmenée à l’hôpital et son père a appelé la police.

Selon Jane, cependant, les flics d’Arroyo Grande se sont rangés du côté de Flores, favorisant avec son histoire qu’elle buvait volontiers et avait des relations sexuelles cette nuit-là.

« Nous ne pouvons rien faire parce que [Paul] et son amie dit qu’elle était ivre et que c’était consensuel », a déclaré Jane, la police lui a dit.

«J’étais comme ‘Ce n’était pas le cas. J’ai perdu connaissance et je n’ai consenti à rien. »

Paul Flores photographié en détention mardi Crédit: AP

Jane et son père ont riposté contre les flics, mais leurs protestations sont tombées dans l’oreille d’un sourd, a-t-elle déclaré.

«J’étais ivre et il avait un témoin et je ne l’ai pas fait», a déclaré Jane à propos de la position présumée de la police.

Lors du contact par le Daily Beast, le département de police d’Arroyo Grande a d’abord déclaré qu’il n’avait trouvé aucun dossier relatif à l’affaire. Un autre porte-parole a déclaré que l’affaire relevait d’une « catégorie de non-divulgation » et que, par conséquent, ils ne fourniraient aucune information spécifique à ce sujet.

Le Soleil a contacté l’AGPD pour plus de clarté.

Jane a déclaré qu’elle avait gardé secrète sa prétendue rencontre avec Flores pendant des années, cachant même l’allégation à son mari.

Deux ans après avoir affirmé avoir été violée, lorsqu’elle a vu que Smart avait disparu et que Flores était la dernière personne à la voir vivante, elle a déclaré qu’elle se considérait comme l’une des plus chanceuses.

«Je me souviens d’être à la maison en train de regarder les nouvelles de Kristin Smart et voilà Paul», se souvient-elle à la Bête en 2016. «Et tout m’est revenu. J’étais comme ‘Oh mon Dieu. Cela aurait pu être moi. »

Flores n’a jamais été inculpé pour les réclamations présentées par Jane.

Entre 1995 et 2016, trois autres femmes ont accusé Flores d’agression sexuelle.

L’une de ces allégations a été faite par un autre étudiant de Cal Poly.

La deuxième accusatrice, identifiée comme étant uniquement Sarah, a déclaré que Flores était une présence constante pendant son séjour à l’école, l’accompagnant apparemment à des fêtes partout où elle allait.

Flores photographié en 1996 peu après la disparition de Smart Crédit: Your Own Backyard / Chris Lambert

«Je me retournais et il serait juste là, tapi. Il me traquerait », a-t-elle affirmé au Daily Beast.

Lors d’une fête d’Halloween en 1995, avant la disparition de Smart, Sarah affirme que Flores a attrapé son entrejambe sur la piste de danse.

«Il m’a attrapé là-bas et pendant que je lui crie dessus, ma copine lui a jeté un morceau de chewing-gum au visage et il la pousse vers le bas.

En réponse aux fracas, un groupe de participants masculins aurait chassé Flores de la fonction.

Plus tard la même année, elle affirme que Flores l’a de nouveau poursuivie lors d’une autre fête, quand elle s’est assise pour aller aux toilettes et qu’il « a ouvert la porte d’un coup de pied ».

« Il m’a claqué puis m’a poussé contre le mur intérieur près des toilettes, ses mains étaient sur le haut de mes bras et il a commencé à me dire toutes ces choses malades qu’il allait me faire », a déclaré Sarah.

Après que Flores lui aurait dit qu’il allait la «violer», elle dit qu’elle l’a agenouillé dans l’aine et lui a donné un coup de pied au tibia, avant d’alerter les autres.

L’ex-petit ami de Sarah dit qu’il faisait partie de ceux qui ont couru pour affronter Flores.

Corroborant l’histoire de Sarah, il a dit à la Bête: « Je suis entré dans son visage. Je lui ai dit: ‘Tu ne refais plus jamais ça! Tu ne la regardes plus jamais! Si tu t’approches encore, je te tuerai!' »

Un de ses amis a poussé Flores à travers une table et il se serait enfui.

Les étudiants de Cal Poly vus tenir une veillée pour Smart dimanche soir Crédit: KSBY News

La veillée a eu lieu des heures après que Flores et son père ont été arrêtés et inculpés Crédit: KSBY News

Avant que Flores ne soit soupçonné de la disparition de Smart, il était accusé d’avoir traqué une autre femme sur le campus.

Un rapport de police daté du 27 mars 1996 a déclaré qu’un Flores en état d’ébriété avait été accusé «vers Noël» d’avoir tenté de pénétrer par effraction dans l’appartement d’une étudiante de Cal Poly.

Flores aurait «escaladé son balcon et elle soupçonnait qu’il avait tenté de pénétrer par effraction dans son appartement».

L’identité de l’étudiante dans cet incident reste incertaine, bien qu’aucune allégation d’agression sexuelle n’ait été faite.

Elle a également refusé de porter plainte, mais a déclaré qu’elle avait reçu d’innombrables appels téléphoniques anonymes sur une période de six semaines dont elle pensait que Flores était responsable.

Une deuxième accusatrice d’agression sexuelle, qui a également souhaité garder l’anonymat, s’est identifiée comme l’une des cousines de Flores, le qualifiant de «pervers» qui «n’a pas de limites».

Lors d’un voyage de camping au début des années 1990, la cousine de Flores a déclaré qu’elle avait pris son portefeuille pour acheter des chiots de neige fondue. Lorsqu’il l’aurait découvert plus tard dans la journée, elle affirme qu’il a jeté une autre de ses cousines par terre avec colère.

«Il l’avait épinglée et avait sa main sur son maillot de bain en la pelotant», a déclaré le cousin.

Les enquêteurs ont fouillé le domicile de Ruben Flores au cours des dernières 24 heures, alors que la police dit qu’ils sont sur le point de trouver les restes de Smart Crédit: AP

Flores a été accusé de meurtre au premier degré, qui comprend la prise en compte de l’acte sexuel Crédit: Your Own Backyard / Chris Lambert

En 2002, quelques années après avoir été expulsé de Cal Poly, Flores s’est inscrit au Collège communautaire de La Harbour.

Dans un bar de plage Hermosa, un soir, il aurait courtisé un étudiant de 21 ans. Ils ont finalement emménagé ensemble, avec un colocataire à Lawndale, à proximité.

La femme, appelée la Bête sous le nom de Laura, a décrit Flores comme étant sexuellement agressive.

Une nuit, le couple aurait été enchevêtré de façon romantique lorsque Flores aurait tiré un couteau à beurre et l’a tenu contre son visage.

Elle dit qu’elle n’arrêtait pas de le supplier de se calmer, en lui disant « Arrêtez! Arrêtez! » avant de crier « Stop! »

Laura a dit que leur colocataire avait entendu ses cris et avait fait irruption pour arrêter Flores, le repoussant d’elle. Elle a rompu avec lui peu de temps après

Ni Flores ni sa famille n’ont répondu aux allégations publiées par la Bête en 2016.

Les parents de Smart, quant à eux, les ont qualifiées de «très troublantes» et ont félicité les femmes pour s’être manifestées.

Smart a disparu en 1996 et a été officiellement déclarée morte en 2002 – après une recherche de six ans pour elle, elle n’a donné aucune piste. Crédit: AP

En plus d’avoir été accusé de harcèlement criminel en 1996, lors de l’enquête sur la disparition de Smart, d’autres étudiants de Cal Poly ont décrit Flores comme un solitaire, un étranger et dans certains cas un prédateur.

Comme l’a souligné le LA Times en 2006, une amie de Smart a déclaré aux enquêteurs qu’elle et ses amis appelleraient Flores « Chester the Molestor » parce qu’il était réputé pour avoir tâtonné des filles lors de fêtes.

Dans un rapport de police déposé par un agent de patrouille du campus une semaine après la disparition de Kristin, il a été affirmé: « Smart n’a pas d’amis proches à Cal Poly. »

D’autres étudiants ont déclaré à CBS News que Flores était connu comme un « creeper », un « Paul effrayant » et « Vous ne voudriez pas être seul dans une pièce avec lui ».

De nombreuses allégations ont également été formulées dans le podcast en huit parties, Your Own Backyard, en 2019.

Annonçant mardi les arrestations de Flores et de son père, le shérif du comté de San Luis Obispo, Ian Parkinson, a crédité le podcast pour avoir inspiré de nouveaux témoins à se manifester, ce qui a conduit à son arrestation.

Lors d’une conférence de presse ultérieure mercredi, le procureur de district Dan Dow a affirmé que Flores avait assassiné Flores alors qu’il tentait de la violer.

Flores a été accusé de meurtre au premier degré, qui comprend la prise en compte de l’acte sexuel, a déclaré Dow.

Dow a déclaré que ces dernières années, Flores fréquentait les bars autour de son domicile dans la région de Los Angeles à San Pedro et aurait pu avoir commis d’autres agressions sexuelles.

Il a exhorté le public à fournir toute information.

Paul et Ruben Flores devraient faire leur première comparution devant le tribunal jeudi.