Affaire Kevin Spacey : ce que nous savons des accusations portées contre l’acteur oscarisé

L’acteur américain oscarisé Kevin Spacey est actuellement jugé à Londres pour 12 chefs d’agression sexuelle contre quatre hommes. La star de 63 ans de « American Beauty » et de la série dramatique « House of Cards » fait face à un procès de quatre semaines. Spacey est en liberté sous caution depuis sa première comparution devant un tribunal britannique l’année dernière.

Voici quelques détails sur l’affaire bien connue où l’accusation accuse Spacey d’être un « intimidateur sexuel »:

Quelles sont les charges retenues contre lui ?

Les accusations portées contre Spacey comprennent des incidents répétés d’attentats à la pudeur et d’agressions sexuelles et une infraction plus grave consistant à amener une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Les procureurs britanniques ont révélé pour la première fois qu’il avait été inculpé en mai 2022, affirmant qu’il avait été accusé de cinq agressions entre mars 2005 et avril 2013 : quatre à Londres et une dans le Gloucestershire, dans l’ouest de l’Angleterre. Ils impliquaient un homme qui a maintenant la quarantaine et deux hommes qui ont maintenant la trentaine.

En novembre dernier, le Crown Prosecution Service a autorisé sept autres accusations d’agressions sexuelles contre un homme entre 2001 et 2004.

Combien de temps le procès doit-il durer ?

Le procès doit durer environ quatre semaines, le parquet devant officiellement ouvrir son dossier contre lui vendredi.

Comment Spacey a-t-il répondu aux accusations?

Selon Le New York Times, l’acteur a déjà plaidé non coupable de toutes les accusations. Ce mois-ci, dans une interview accordée à Zeit Magazin, un magazine allemand, il a déclaré qu’il s’attendait à être innocenté, après quoi il reprendrait son rôle.

Quelle peine les accusations entraînent-elles ?

S’il est reconnu coupable, Spacey pourrait faire face à une peine de prison. L’accusation la plus grave à laquelle Spacey est confronté, obligeant une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement, est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Affaire #MeToo contre lui

En 2017, il a été l’une des premières stars rattrapées par le mouvement mondial #MeToo et a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs jeunes hommes.

Il a été exclu de la dernière saison du drame politique « House of Cards » et d’autres projets.

L’année dernière, un tribunal de New York a rejeté une poursuite pour inconduite sexuelle de 40 millions de dollars intentée contre Spacey.

Le plaignant, l’acteur Anthony Rapp, a affirmé que la star l’avait agressé lorsqu’il avait 14 ans. Il a porté plainte au civil après avoir appris qu’il était trop tard pour porter plainte au pénal.

En 2019, les accusations d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle ont été abandonnées contre Spacey dans le Massachusetts.

Lors des comparutions devant le tribunal, Spacey a nié toutes les allégations d’agression sexuelle.

