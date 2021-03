Les poursuites judiciaires contre les agents de sécurité turcs continuent d’avancer à Washington DC, sur la base des actions qu’ils ont été vues prendre contre des manifestants lors d’enregistrements vidéo lors de la visite en mai 2017 à Washington du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Une mêlée a éclaté après qu’un petit groupe de manifestants anti-Erdogan se soit rassemblé près de la résidence centrale de l’ambassadeur de Turquie à Washington après qu’Erdogan a rencontré le président Donald Trump à la Maison Blanche le 16 mai 2017. Parmi les manifestants anti-Erdogan se trouvaient des représentants des communautés kurde et arménienne. .

Les réactions de l’équipe de sécurité sont allées au-delà des fonctions de protection de base

La réaction brutale de l’équipe de sécurité d’Erdogan à la manifestation, blessant au moins 11 personnes, dont certaines gravement, a été considérée comme une violence inacceptable et des accusations ont été rapidement déposées par la police de Washington, DC, lançant une série de batailles juridiques qui continuent d’irriter les relations américano-turques, depuis que le concept d’immunité souveraine a été invoqué pour protéger les officiers turcs impliqués. La première volée juridique américaine comprenait des mises en accusation contre 15 membres du personnel de sécurité turcs, ainsi que deux citoyens américains d’origine turque et deux citoyens canadiens, tous partisans d’Erdogan. Les deux Turco-Américains impliqués dans la mêlée ont plaidé coupables à des accusations d’agression et purgé des peines de prison.

À l’époque, le département d’État du secrétaire d’État de l’époque, Rex Tillerson, a convoqué avec colère l’ambassadeur de Turquie pour expliquer pourquoi les gardes de sécurité d’Erdogan ont traversé les lignes de police de DC pour attaquer les manifestants. Les réactions de Capitol Hill ont été plus intenses, car les sénateurs américains John McCain et Dianne Feinstein ont envoyé une lettre laconique au gouvernement turc, exigeant qu’il prenne la responsabilité d’un affrontement; à l’époque, McCain a également déclaré lors d’une interview télévisée qu’il pensait que l’ambassadeur de Turquie devrait être expulsé à la suite de la mêlée.

Manque de preuves ou d’instructions d’en haut?

Finalement, les procureurs américains ont discrètement abandonné les charges contre 11 des 15 membres inculpés du service de sécurité du président turc Recep Tayyip Erdogan, apparemment faute de preuves. La Turquie a en fait affirmé que certains des officiers nommés n’étaient pas à Washington lorsque la mêlée s’est produite.

Certains analystes affirment que ces instructions sont venues de Trump lui-même et voient des parallèles avec la pression de la Maison Blanche pour une approche lente sur l’affaire turque Halkbank à New York afin de satisfaire les demandes répétées d’Erdogan, une question discutée en détail par l’ancien conseiller à la sécurité nationale. John Bolton dans son dernier livre.

L’acte d’accusation contre sept des gardes de sécurité a été retiré en février 2018, un jour avant que le secrétaire d’État sortant Rex Tillerson ne se rende en Turquie pour rencontrer Erdogan dans une tentative infructueuse de reconstruire des relations bilatérales effilochées.

Développements actuels défavorables à Turkey

Avance rapide jusqu’en 2021. L’action en justice principale se concentre désormais sur les actions civiles. L’affaire va être examinée par une cour d’appel fédérale, qui examinera l’appel du gouvernement turc contre une décision de 2020 qu’il a perdue. Le tribunal a entendu les plaidoiries préliminaires en janvier. En février 2020, un juge fédéral a estimé que la loi sur les immunités souveraines étrangères (FSIA) ne protégeait pas les agresseurs lors d’une manifestation pacifique sur le sol américain, comme ce fut le cas avec les gardes d’Erdogan en 2017.

En janvier, le panel de trois juges chargé de l’affaire a sollicité le point de vue de la nouvelle administration Biden sur l’affaire et a demandé sa contribution début mars. En outre, les démocrates et les républicains ont envoyé une lettre bipartisane de la commission des relations extérieures du Sénat et de la commission des affaires étrangères de la Chambre, exhortant le secrétaire d’État Blinken à soutenir le dossier des manifestants contre le gouvernement turc.

Les signataires de la lettre sont le sénateur Robert Menendez (DN.J.), le sénateur James E. Risch (R-Idaho), le représentant Gregory W. Meeks (DN.Y.) et le représentant Michael T. McCaul (R- Texas). Le point clé de la lettre était explicite «Nous vous exhortons à clarifier le principe selon lequel le personnel de sécurité étranger ne devrait pas bénéficier de l’immunité en vertu de la FISA pour s’être livré à des agressions non provoquées contre des manifestants pacifiques exerçant légalement leurs droits du premier amendement aux États-Unis.»

Andreas Akaras, un avocat basé à Washington pour les manifestants anti-Erdogan, a déclaré à New Europe: «La correspondance des commissions des relations étrangères de la Chambre et du Sénat au secrétaire Blinken démontre que non seulement l’administration Biden mais aussi le Congrès partagent ce point de vue; par conséquent, toutes les branches du gouvernement ont démontré leur désir de rendre des comptes pour les actions illégales de la Turquie. »

Le mémoire de l’administration Biden, produit par des avocats chevronnés au sein des départements de la justice et de l’État en consultation avec d’autres experts et publié cette semaine, était sans équivoque: la décision du tribunal inférieur devrait être confirmée et le bouclier d’immunité de la FSIA ne s’étend que jusqu’à présent. «Les actions que les agents turcs ont prises après l’attaque initiale ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils utilisaient la force dans un but en dehors de leur propre fonction de protection», déclare le bref.

L’avocat Akaras a été optimiste en décrivant pour la Nouvelle Europe la position de l’administration Biden telle qu’elle est exposée dans le mémoire d’amicus curiae (ami de la cour) récemment publié. Il a noté que «la soumission de l’administration montre clairement que les actions de la Turquie étaient au-delà de tout sens du raisonnable et visaient intentionnellement à rendre visite à la violence contre les manifestants.