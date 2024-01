Affaire judiciaire contre Biden pour avoir permis le génocide contre Gaza

Un panneau de Les juges de la Cour internationale de Justice de La Haye ont entamé les délibérations dans la phase préliminaire du procès historique de l’Afrique du Sud contre Israël, l’accusant d’avoir perpétré un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Même si une décision finale dans cette affaire pourrait prendre des années, les juges décideront s’il convient d’ordonner l’arrêt des actions militaires israéliennes en cours en attendant un procès.

Cette semaine, dans Intercepted, Katherine Gallagher, avocate principale au Center for Constitutional Rights, discute de l’affaire de la CIJ ainsi que d’un procès Le CCR a déposé plainte contre le président Joe Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour leur soutien et leur échec dans la prévention du génocide à Gaza. Les débats débuteront la semaine prochaine devant un tribunal fédéral de Californie.

Gallagher, Jeremy Scahill et Murtaza Hussain discutent de ce qu’une décision en faveur de l’Afrique du Sud signifierait pour la guerre contre Gaza soutenue par Israël et de la manière dont les États-Unis pourraient tenter de protéger Israël des conséquences internationales, comme ils l’ont fait tout au long de l’histoire. Ils examinent également l’histoire du juge américain qui est actuellement président de la CIJ, ainsi que les lois américaines qui obligent les responsables américains à prendre des mesures pour prévenir, et non permettre, le génocide, y compris celui qui a été parrainé par le sénateur de l’époque. Biden.

Jérémie Scahill : Ceci est intercepté.

Bienvenue sur Intercepté. Je m’appelle Jeremy Scahill.

Murtaza Hussein : Et je m’appelle Murtaza Hussain.

JS : Maz, Joe Biden a marqué cent jours de son soutien sans réserve à la guerre d’anéantissement menée par Israël contre la population de Gaza en prétendant que les morts, les mutilations et le déplacement des victimes palestiniennes à Gaza étaient invisibles. Et j’ai trouvé vraiment intéressant que Biden ait publié cette déclaration, qui mettait uniquement l’accent sur les morts israéliennes du 7 octobre et sur les otages qui restent sous la garde du Hamas et d’autres groupes à Gaza, et ne faisait aucune mention des 10 000 enfants palestiniens morts… Que cette déclaration a été publié au moment même où les États-Unis commençaient à observer la fête de Martin Luther King, Jr.…

Je dis que cela semblait approprié, car il y a quelque chose de symbolique dans la façon dont la déclaration de Biden sur Gaza a effacé l’existence – et la mort – du peuple palestinien alors que, pendant des décennies, le gouvernement américain, les démocrates et les républicains [have] ont tenté d’effacer les parties de l’héritage de Martin Luther King qu’ils jugeaient politiquement ou moralement gênantes, en particulier la discussion de Martin Luther King sur la manière dont les États-Unis exportent leur violence à travers le monde.

Et nous attendons maintenant que les juges de la Cour internationale de Justice se prononcent sur l’affaire du génocide sud-africain contre Israël, qu’ils se prononcent sur la demande de ce qu’on appelle des mesures provisoires, ce qui signifie que les avocats du gouvernement sud-africain soutiennent que la Cour internationale de Justice devrait émettre des ordres provisoires pour qu’Israël cesse ses opérations militaires à Gaza, afin que l’enquête et le procès de l’État d’Israël pour génocide potentiel à Gaza puissent avoir lieu et qu’aucun autre préjudice ni aucune mort ne soient infligés à la population de Gaza. Gaza.

Les yeux du monde sont tournés vers ça, Maz.

M.H. : Oui, j’ai été très ému par l’audience ce mois-ci des avocats sud-africains de la CIJ présentant leurs arguments – et je recommande aux auditeurs qui ne l’ont pas regardé de revenir en arrière et de le regarder aussi, car c’était vraiment un film très puissant symboliquement – et potentiellement juridiquement et pratiquement politiquement puissant – démonstration de l’Afrique du Sud montrant sa cohérence avec les mêmes valeurs que les États-Unis prétendaient épouser il y a de très nombreuses années, vis-à-vis de l’apartheid dans ce pays. Et une personne qui était un opposant assez virulent à l’apartheid dans de nombreux cas était, en fait, Joe Biden à l’époque, le sénateur Joe Biden. Et tandis qu’il a adopté ce que je dirais à ce stade être une position chauvine et même xénophobe à l’égard des Palestiniens, ce niveau de mépris pour leur humanité, ou même la reconnaissance de leurs propres souffrances, les Sud-Africains appliquent la même chose. principes d’opposition à l’apartheid dans leur pays à Israël et à la Palestine.

Et ce que nous avons vu au cours des trois derniers mois, depuis le début de cette guerre, a probablement été pire que tout ce qui s’est produit dans ce conflit depuis 75 ans. Le niveau de mort, de destruction, de déplacement, voire de misère humaine totale, est d’une ampleur bien plus grande, même dans un conflit qui est l’un des pires depuis très, très longtemps.

C’est vraiment un tournant, et nous constatons une diminution du leadership moral – ou du degré de leadership moral que les États-Unis pourraient revendiquer à l’heure actuelle – étant supplanté par d’autres pays qui sont en dehors de ce que l’on peut appeler l’Occident, défendant des valeurs qui étaient considérés comme universels, mais ont été abandonnés par un grand nombre des mêmes pays qui les ont inventés en premier lieu.

JS : En attendant que les juges prennent éventuellement ces mesures provisoires, plusieurs affaires ont été portées concernant l’attaque du gouvernement israélien contre la population de Gaza, l’une d’entre elles se déroule devant un tribunal fédéral aux États-Unis. et il va y avoir des disputes [on] Le 26 janvier de cette année, la semaine prochaine. Il y aura des arguments dans le cas porté par le Centre pour les droits constitutionnels ; l’affaire s’appelle « Défense internationale des enfants Palestine contre Biden » et ce procès désigne Joe Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, pour avoir manqué à leur responsabilité légale d’empêcher – et aussi pour leur complicité dans – Le génocide israélien des Palestiniens à Gaza.

Et nous sommes maintenant rejoints par l’une des avocates qui mènent cette affaire, Katherine Gallagher. Elle est l’avocate principale du Center for Constitutional Rights, l’une des avocates qui plaideront devant un tribunal de Californie la semaine prochaine, devant un tribunal fédéral, pour demander à un juge d’intervenir dans cette affaire.

Katie Gallagher, merci beaucoup d’être avec nous ici sur Intercepted.

Katherine Gallagher : Merci beaucoup de m’avoir reçu.

JS : Katherine, dans un instant, nous allons parler en détail du cas de l’Afrique du Sud contre Israël qu’elle a défendu devant la Cour internationale de Justice. Mais d’abord, je voudrais parler du procès dans lequel vous êtes impliqué, qui dirige son attention contre les plus hauts responsables des États-Unis – Joe Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et d’autres responsables américains – pour n’avoir pas empêché génocide. Exposez votre dossier contre ces responsables américains.

KG: Bien sûr. Ainsi, dès le 7 octobre, Israël exprimait clairement ses intentions contre Gaza et la population palestinienne qui s’y trouve – les 2,3 millions d’habitants dont près de la moitié sont des enfants. Les plus hauts responsables politiques et militaires d’Israël ont fait des déclarations les 7, 8, 9 et 10 octobre, affirmant qu’ils avaient en fait l’intention de détruire Gaza. Ils ont assimilé l’ensemble de la population au Hamas, ont déclaré que l’ensemble de la population était effectivement l’ennemi et ont promis de fermer Gaza et de le couper du monde extérieur. Le ministre israélien de la Défense a déclaré de manière célèbre et horrible qu’il n’y aurait ni nourriture, ni carburant, ni électricité, ni eau pour, je cite, les « animaux humains » à Gaza.

Et tandis que les déclarations d’intention étaient faites, les hauts niveaux du gouvernement américain – notamment le président Biden, le secrétaire d’État Blinken et le secrétaire à la Défense Austin – faisaient également des déclarations sur leurs intentions dans les jours, semaines et mois à venir, comme nous avons vu. Et c’était pour apporter un soutien inconditionnel et total à Israël. Il s’agit d’un soutien militaire total, d’un soutien financier et d’un soutien diplomatique à la mission israélienne à Gaza et contre la population palestinienne.

Alors, assez vite, CCR a vu et compris que nous étions dans un moment différent. Il ne s’agit pas simplement du fait qu’Israël dépasse – comme il l’a souvent fait et continue de le faire – les limites du droit international humanitaire, en termes de manière dont il a mené son occupation au cours de plusieurs décennies et son blocus de Gaza pendant 17 ans. Il ne s’agit pas simplement de violer les Conventions de Genève et de punir collectivement la population palestinienne ; c’était qualitativement différent. Les déclarations telles que celles que nous avons entendues, l’assaut militaire immédiat et le siège total contre la population palestinienne de Gaza nous ont indiqué dès les premiers jours que nous risquions et craignions qu’un génocide soit commis.

Ainsi, le CCR a réalisé une analyse juridique et factuelle le 18 octobre et, dans celle-ci, nous avons exposé les déclarations et les actions israéliennes démontrant l’élément mental, l’intention de génocide, ainsi que les actes sous-jacents. Et le crime de génocide, pour prendre du recul, est l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe sur la base de son identité ethnique, religieuse, raciale ou nationale. Et cela peut être réalisé à travers cinq actes sous-jacents, parmi lesquels : le meurtre, le fait d’infliger de graves dommages physiques ou mentaux, ou la création de conditions de vie destinées à détruire, en tout ou en partie, ce groupe.

Ainsi, lorsque nous avons entendu les promesses d’un siège total de la part du ministre de la Défense, c’est-à-dire de la suppression de toutes les nécessités de base, c’était une déclaration génocidaire. Nous avons donc rassemblé ces déclarations et actions d’Israël. Et si nous avons appris quelque chose au fil des années, c’est que les responsables israéliens disent ce qu’ils pensent et font ce qu’ils disent. Il était donc clair que c’était ce qui allait arriver.

Et puis nous avons rassemblé ce que les responsables américains ont fait, ces promesses de soutien et la manière dont le soutien militaire a commencé à se déployer en faveur d’Israël. Ainsi, les États-Unis accordent déjà 3,8 milliards de dollars par an en soutien militaire à Israël. Les États-Unis disposent de stocks d’armes de plus de 4 milliards de dollars en Israël qu’Israël peut utiliser. Mais même avec tout ce qui existe déjà…