Affaire Johnny Depp-Amber Heard : L’équipe juridique de la superstar a-t-elle allégué que l’actrice était impliquée dans la mort de sa meilleure amie ? [Read report]

L’affaire judiciaire de Johnny Depp et Amber Heard a été largement relayée par les médias internationaux. La superstar de Pirates des Caraïbes a remporté le procès en diffamation contre Amber Heard avec des millions de personnes regardant le contenu télévisé sur les plateformes numériques. Alors que Johnny Depp est maintenant en tournée avec Jeff Beck et donne des concerts dans des villes du monde entier, Amber Heard est apparemment en Espagne. L’actrice a quitté Hollywood après toute l’affaire judiciaire et le genre de contrecoup auquel elle a été confrontée sur les réseaux sociaux.

Maintenant, nous savons que les deux parties se sont mutuellement accusées lors du procès en Virginie. On sait qu’Amber Heard a été entourée de spéculations tout au long du procès. Cela comprenait des relations présumées avec des gens comme Elon Musk, James Franco et Cara Delevinge. Mais il y a une nouvelle choquante qui arrive. L’équipe juridique de Johnny Depp a-t-elle accusé Amber Heard d’être responsable de la mort de sa meilleure amie lorsqu’elle était adolescente ? On disait qu’elle avait connu quelques secrets d’Elon Musk avec lesquels elle le ferait chanter. Amber Heard a perdu sa meilleure amie à l’âge de 16 ans. Récemment, il a été affirmé que l’actrice d’Aquaman avait été arrêtée lorsqu’elle est décédée dans l’accident.

Selon The News International, certains documents judiciaires non scellés indiquent que l’équipe juridique de Johnny Depp a accusé Heard d’avoir prétendument tué son amie alors qu’elle conduisait une voiture avec un permis suspendu. Il semble que Johnny Depp ait également parlé à Whitney Henriquez, la soeur d’Amber Heard qui a suggéré que l’actrice conduisait la voiture. Mais les journaux ont rejeté toutes les affirmations selon lesquelles Amber Heard était responsable. Il semble qu’elle était hors du pays et dévastée lorsqu’elle a appris la mort de Logan. Ils ont également déclaré que de telles questions devraient être soulevées dans le procès de Johnny Depp car elles n’étaient pas pertinentes.