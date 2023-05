Il y a quelques semaines, le tribunal de la CBI a acquitté Sooraj Pancholi des accusations et des accusations d’incitation au suicide dans le Jiah Khan cas de décès. Sooraj Pancholi était en couple avec l’actrice de Nishabd depuis quelques mois et l’avait déjà empêchée de mettre fin à ses jours. Lorsque Jiah est décédée en 2013, sa mère Rabia Khan accusé Sooraj d’incitation au suicide. L’affaire a traîné pendant dix ans et finalement, Sooraj a été déclaré libre. Cependant, Jiah KhanLa mère de Rabia pense autrement. La mère de la défunte actrice affirme qu’elle s’est vite rendu compte que l’affaire était compromise.

Affaire Jiah Khan : Rabia Khan qualifie tout le procès de Sooraj Pancholi de moquerie du système

Lorsque Sooraj Pancholi a été déclaré homme libre, Rabia Khan avait critiqué le tribunal et avait juré qu’elle irait devant un tribunal supérieur pour obtenir justice. Et maintenant, dans une interview, elle a affirmé que l’affaire était sur la mauvaise voie depuis le début puisque les preuves pointaient vers la mort par homicide. La mère de l’actrice affirme que Sooraj a été accusé de la mauvaise chose en premier lieu. Elle avait présenté les preuves de meurtre, que Rabia prétend avoir été ignorées et n’ont jamais été produites devant l’honorable cour par l’accusation.

Elle ajoute que tout le procès était une parodie du système judiciaire indien. Elle allègue que le tribunal suivait une ordonnance d’un tribunal supérieur et un chemin prédéterminé qui finira par acquitter Sooraj, rapporte ETimes. Rabia s’interroge sur le fait que pendant 10 ans, ni la police ni la CBI n’ont pu trouver de preuves contre Sooraj. Elle a dit que la preuve était si élevée que tout le monde aurait connu le résultat, mais cela n’aurait eu aucun sens juridique ou rationnel.

La mère de Jiah Khan affirme que l’affaire a été compromise

La mère de Jiah Khan, Rabia Khan, affirme également que pendant le procès, elle s’est vite rendu compte que la CBI et l’accusation étaient compromises, alléguant que la cause de la mort de Jiah Khan n’avait jamais été établie, rapporte le portail d’informations sur le divertissement en ligne. Elle ajoute que CBI n’a considéré que les conclusions préliminaires de la police comme cause de la mort de Jiah.

Rabia Khan affirme que Sooraj Pancholi a menti entre ses dents

Rabia Khan allègue également que Sooraj Pancholi a menti et que les deux agences ont honoré ses mensonges. Elle déplore que sa fille qui n’est plus ne peut pas parler pour elle-même ait été blâmée. Rabia dit que non seulement en tant que mère mais aussi en tant que femme, elle est déçue que le système judiciaire ait échoué. Elle appelle Sooraj impitoyable et espère maintenant que Dieu rendra justice à sa fille.