Affaire Jalen Hurts MVP: le quart-arrière des Eagles de Philadelphie sera-t-il élu joueur le plus utile de la NFL en 2022? | Nouvelles de la NFL

Regardez quelques-uns des meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL à ce jour du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts

Jalen Hurts sera-t-il élu joueur le plus utile de la NFL en 2022 ? Battra-t-il Patrick Mahomes pour le prix?

Si l’on se fie uniquement aux bookmakers, Hurts n’est pas le candidat phare. C’est Mahomes, et les deux quarts-arrières sont rejoints par d’autres signaleurs avec des arguments convaincants pour le prix : Joe Burrow, Josh Allen, Tua Tagovailoa…

Mais je suis ici pour plaider la cause de la star de troisième année de Philadelphie, âgée de 24 ans, et vous dire pourquoi ses contributions ont le plus signifié pour les Eagles, car ils affichent le meilleur bilan de la NFL à 11-1.

La grande image

Les prix MVP sont décernés en fonction de la saison en cours, et cela seul. Cependant, vous devez connaître l’histoire de Hurts pour comprendre d’où il vient.

Tua Tagovailoa (L) a remplacé Jalen Hurts (R) en tant que quart partant de l’Alabama

En 2016, Hurts était déjà sous les projecteurs nationaux. Il a été le premier étudiant de première année à commencer dans la centrale électrique du football universitaire de l’Alabama pendant 32 ans. Ses 36 touchés au total cette saison ont battu le record de l’école, et il a brillé comme un véritable QB à double menace.

Malgré tous les succès et les distinctions cette année-là et la suivante, Hurts a finalement été mis au banc à mi-chemin d’un match de championnat national pour une autre star à venir (Tua Tagovailoa, avez-vous entendu parler de lui?) Et est resté à l’écart pendant la saison suivante.

2019 a fourni un nouveau départ sous la forme d’un transfert dans une autre grande école de l’Oklahoma. Reprenant les rênes en tant que partant et passeur bien amélioré, Hurts a été écrasé. Lors de son premier match, il a effacé le record de l’école pour le métrage total, réalisant 508 verges d’attaque totale lui-même. Il a terminé l’année avec 52 touchés au total et est arrivé deuxième derrière Joe Burrow (encore une fois, entendu parler de lui?) Lors du vote pour le trophée Heisman.

Le repêchage de la NFL 2020 est le moment où l’histoire professionnelle de Hurts a commencé, et cela a été tout à fait des montagnes russes. Il a été sélectionné 53e au classement général, mais sa maison était une surprise – Philadelphie, en tant que remplaçant de Carson Wentz, alors partant.

Les Eagles ont trouvé leur franchise QB dans Hurts

Vous connaissez probablement le reste de l’histoire – Wentz a été mis au banc et a finalement échangé cette intersaison. L’entraîneur-chef Doug Pederson a été congédié et la première année du duo Hurts-Nick Sirianni a montré des signes de ce qui allait arriver cette année. Hurts a terminé 2021 avec un dossier de 8-7 en tant que partant, une place en séries éliminatoires, une sélection alternative au Pro Bowl et une ligne de statistiques intrigante (3144 verges par la passe avec 87,2 notes de passeur ainsi que 784 verges au sol et 10 touchés).

Cela nous amène à maintenant, où Hurts rassemble toutes ses expériences passées et prospère dans tous les domaines …

Passer comme l’élite de la NFL

L’une des raisons pour lesquelles Hurts est tombé au deuxième tour du repêchage de la NFL malgré un CV universitaire stellaire était la grande question de sa capacité de passe. Avait-il l’anticipation nécessaire pour lire une défense ? Le toucher pour mettre une balle exactement là où elle devait être ? Le calme pour rester dans la poche sous pression ?

Ses chiffres jusqu’à présent cette saison ont prouvé qu’il appartenait à la conversation avec les meilleurs quarts de la ligue, en passant seul.

Statistiques de passes de Jalen Hurts Statistique Évaluer Classement Verges de passe 2 940 9ème Verges par tentative 8.2 2ème Pourcentage d’achèvement 68.1 5ème touchés 20 T-7e Interceptions 3 T-1er Note du quart-arrière 108.3 3ème

Semaine après semaine, Hurts a été sans erreur et il l’a fait malgré l’aération du ballon – cette infraction n’est pas conservatrice. Et il s’est amélioré au fil de la saison.

Au cours de ses cinq premiers matchs, Hurts avait une cote QB de 97,4 et a lancé quatre touchés et deux interceptions. Au cours de ses sept derniers, il a été mortel – 117,0, 16 touchés et un choix.

La semaine dernière, contre une équipe des Titans du Tennessee qui n’avait pas accordé plus de 20 points en huit semaines consécutives, les Eagles en ont marqué 35. Hurts avait 380 verges par la passe et trois touchés, et une note de quart-arrière de 130,3. Ceux qui doutaient de sa capacité de passe continuent de se tromper.

Se précipitant comme un porteur de ballon

Ensuite, il y a la production supplémentaire que Hurts apporte sur le terrain, où il présente des chiffres qui le placent dans la conversation avec les meilleurs coureurs de la ligue.

Statistiques de course de Jalen Hurts Statistique Évaluer Classement Verges 609 24e Verges par tentative 4.6 T-20e Plus de 20 jeux de verges 5 T-13e touchés 9 T-5e Premiers essais 53 T-3e

Ci-dessus, nous avons noté la sortie sans faille de Hurts contre le Tennessee, pour laquelle il a remporté le prix du joueur offensif NFC de la semaine. C’était, en fait, son deuxième prix consécutif après une sortie contre Green Bay qui a montré ce qui fait de lui aussi un coureur d’élite.

Contre les Packers, Hurts l’a replié et a couru à hauteur de 17 courses pour 157 verges à 9,2 verges par course. Chaque fois qu’il semblait que l’infraction était dans une impasse, ses jambes les en sortaient.

Ces 157 verges au sol étaient les quatrièmes par un quart-arrière dans un match de saison régulière de l’histoire de la NFL.

Il a déjà le plus de matchs avec au moins deux touchés précipités par un QB au cours de ses trois premières saisons (sept), et n’a besoin que de deux autres touchés pour rejoindre Cam Newton en tant que seul quart-arrière avec au moins 10 touchés en plusieurs saisons. Hurts serait le premier à le faire dos à dos.

Comment prévoyez-vous un quart-arrière comme ça?

Que doit-il faire de plus ?

Les Eagles de Philadelphie ont une fiche de 11-1. Ils sont en pole position pour assurer la tête de série n ° 1 dans la NFC et l’avantage du terrain pour les séries éliminatoires. À tout le moins, Hurts devra conserver cette place et il devra continuer à impressionner, principalement dans les airs.

Philadelphie a une séquence de trois matchs sur la route (à 7-4-1 Giants, à 3-10 Bears, à 9-3 Cowboys) qui fera ou détruira son cas de MVP. Mahomes a lancé 30 touchés par la passe. Burrow a mené les Bengals à quatre victoires consécutives – sans Ja’Marr Chase en bonne santé. C’est peut-être trop peu, trop tard pour Allen et Tagovailoa, mais un mois de jeu d’élite pourrait les ramener dans la conversation.

Hurts a simplement besoin de retenir ses homologues. Il doit continuer à faire ce qu’il a fait. Il marque des points, mais ils viennent, et il ne retourne pas le ballon.

Les Chiefs marquent 29,2 points par match, les Eagles 28,2. Cela se résumera-t-il simplement à une fusillade entre Mahomes et Hurts? Les deux seraient de dignes gagnants, mais la polyvalence de Hurts le distingue.

Il n’est pas seulement l’offense passagère, il est l’infraction. Il devrait être le MVP de la NFL, et il a encore cinq matchs pour le prouver.

