Affaire inachevée: Biden aiguise ses attaques contre le trumpisme

WASHINGTON (AP) – Près de deux ans après avoir vaincu Donald Trump, le président Joe Biden a des affaires inachevées qu’il vise à régler avec les forces rétives du trumpisme.

Le président devrait utiliser un discours aux heures de grande écoute jeudi pour encadrer les prochaines élections de mi-mandat dans le cadre d’une bataille en cours pour «l’âme de la nation» – une reprise de son thème de campagne 2020 qu’il utilise maintenant pour peser les enjeux actuels aussi terribles mandats comme ceux qui l’ont envoyé au bureau ovale il y a deux ans.

Biden, qui a largement évité même de se référer à «l’ancien gars» par son nom au cours de sa première année au pouvoir, est devenu de plus en plus vocal en appelant personnellement Trump, ce qui, selon les responsables de la Maison Blanche, reflète l’urgence avec laquelle il considère la menace de Trump et son dévots.

Son discours à l’Independence Hall de Philadelphie, moins de 10 semaines avant les mi-mandats, intervient alors que Biden se sent enhardi par une série de victoires législatives. Il intensifie ses attaques contre les républicains en tant que parti «ultra-MAGA» – une référence au slogan de la campagne «Make America Great Again» de Trump – qui s’oppose à son programme, embrasse les propositions idéologiques conservatrices et diffuse les fausses affirmations de Trump sur les élections de 2020.

“Ce que nous voyons maintenant est soit le début, soit le glas d’une philosophie MAGA extrême”, a déclaré Biden aux démocrates lors d’une collecte de fonds dans le Maryland la semaine dernière. “Ce n’est pas seulement Trump, c’est toute la philosophie qui sous-tend le – je vais dire quelque chose, c’est comme du semi-fascisme.”

Dans son discours de jeudi, des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden reviendrait sur la manifestation suprémaciste blanche de 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui, selon lui, l’a fait sortir de sa retraite politique pour défier Trump. Il soutiendra que le pays fait face à un carrefour similaire dans les mois à venir.

“Le président pense qu’il y a une menace extrémiste pour notre démocratie”, a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. « Ça ne s’arrête pas. Ça continue.

Les alliés de Biden ont souligné que si le président était sur le point de condamner les républicains “ultra-MAGA”, il ne rejetait pas l’intégralité du GOP et utiliserait ses remarques pour appeler les républicains traditionnels à se joindre à lui pour condamner Trump et ses partisans. Pourtant, il est confronté à un exercice d’équilibre, car plus de 74 millions d’Américains ont voté pour Trump en 2020.

“Je respecte les républicains conservateurs”, a déclaré Biden la semaine dernière. “Je ne respecte pas ces républicains MAGA.”

Larry Diamond, expert en démocratie et chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, a déclaré que Biden était confronté à une situation difficile alors qu’il affrontait Trump. L’appeler pour des attaques contre la démocratie « peut être manipulé ou présenté comme étant partisan. Et si vous ne l’appelez pas, vous reculez devant un défi important dans la défense de la démocratie.

“Souhaiter qu’il s’en aille ou reculer devant le défi par peur de paraître partisan ne servira à rien à mon avis”, a-t-il déclaré. “Les menaces sont trop graves et trop imminentes.”

Même cette semaine, Trump publiait sur sa plate-forme de médias sociaux assiégée l’annulation des résultats des élections de 2020 et la tenue d’une nouvelle élection présidentielle, ce qui violerait la Constitution.

Timothy Naftali, historien présidentiel à l’Université de New York, a déclaré qu’il n’est pas inhabituel qu’il y ait des tensions entre un président et son successeur, mais qu’il est “sans précédent pour un ancien président d’essayer activement de saper la Constitution américaine”.

“Le défi auquel le président Biden est confronté est de poursuivre son programme tout en faisant ce dont il a besoin pour faire respecter la Constitution”, a déclaré Naftali. “Ce n’est pas facile.”

La Maison Blanche a assidûment tenté de tenir le président à l’écart du maelström juridique et politique entourant la découverte par le ministère de la Justice de documents classifiés dans la maison de Trump en Floride. Biden a profité de la condamnation réflexive de certains républicains de l’application de la loi fédérale.

“Vous ne pouvez pas être pro-application de la loi et pro-insurrection”, a déclaré Biden mardi à Wilkes Barre, en Pennsylvanie. “Je suis opposé à la suppression du financement de la police”, a-t-il ajouté. “Je suis également opposé au financement du FBI.”

L’apparition de Biden est présentée comme un événement officiel financé par les contribuables, une marque de la façon dont le président considère la défaite de l’agenda de Trump autant comme un objectif politique que politique. Les principaux réseaux de télévision diffusés ne devraient pas diffuser l’adresse en direct.

Jean-Pierre a déclaré que Biden organisait l’événement aux heures de grande écoute car il pense que “nous devons sauver les valeurs fondamentales de notre pays”.

“Ils ne respectent tout simplement pas l’état de droit”, a-t-elle déclaré à propos de “MAGA Republicans”. “Et ils poursuivent un programme qui enlève les droits des gens.”

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé qu’il s’exprimerait à Scranton, en Pennsylvanie, jeudi après-midi sur “l’assaut de Biden contre l’âme de l’Amérique”, accusant le président de vouloir “continuer à dénigrer les travailleurs américains”.

« Joe Biden est le diviseur en chef et incarne l’état actuel du Parti démocrate : celui de la division, du dégoût et de l’hostilité envers la moitié du pays », a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel.

Le voyage de Biden à Philadelphie sera l’une des trois visites présidentielles dans l’État en une semaine, signe de son importance à mi-mandat, avec des courses compétitives au Sénat et au gouverneur. Trump y organisera un rassemblement ce week-end.

La Maison Blanche espère utiliser le discours de Philadelphie pour unir les thèmes familiers de la présidence de Biden sous une même bannière : présenter des victoires législatives bipartites sur les armes à feu et les infrastructures comme preuve que les démocraties “peuvent livrer”, repousser les politiques “extrêmes” du GOP sur les armes à feu et l’avortement qui sont en décalage avec les opinions de la plupart des gens et rejettent les efforts visant à saper la confiance dans l’élection de la nation ou à diminuer sa position à l’étranger.

“Le contraste est clair, alors que l’aile MAGA s’est vraiment concentrée sur l’affaiblissement des garde-fous de notre démocratie pour saper la volonté du peuple, le président se bat pour défendre notre démocratie, tout en offrant de vrais résultats pour les familles travailleuses”, a déclaré Danielle Melfi. , directeur exécutif de Building Back Together, qui coordonne les messages entre les groupes démocrates au nom de la Maison Blanche.

Biden, a-t-elle dit, devait «expliquer comment ce contraste se répercute sur tous les problèmes qui préoccupent les électeurs», de l’avortement aux armes à feu en passant par la garantie que les élections américaines restent libres et équitables.

Les remises en cause de la démocratie n’ont fait que se multiplier depuis le tumulte entourant l’élection présidentielle de 2020.

Les mensonges entourant les élections de 2020 ont déclenché une vague de harcèlement et de menaces de mort contre les responsables électoraux des États et locaux et de nouvelles restrictions sur le vote par correspondance dans les États dominés par les républicains. Les responsables électoraux du comté ont subi des pressions pour interdire l’utilisation du matériel de vote, des efforts générés par des théories du complot selon lesquelles les machines à voter ont été en quelque sorte manipulées pour voler l’élection.

Les candidats qui contestent la perte de Trump ont été inspirés pour se présenter aux élections nationales et locales, promettant de restaurer l’intégrité d’un système qui a été miné par de fausses allégations et des théories du complot. Certains ont allégué une fraude généralisée et soutenu les efforts pour décertifier la victoire de Biden.

Il n’y a aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter. Les juges, y compris ceux nommés par Trump, ont rejeté des dizaines de poursuites intentées après les élections et le propre procureur général de Trump a qualifié les réclamations de fausses. Pourtant, un sondage AP-NORC a montré qu’environ les deux tiers des républicains disent qu’ils ne pensent pas que Biden a été légitimement élu président en 2020.

À l’approche des élections de mi-mandat de novembre, les responsables électoraux sont non seulement confrontés à la menace d’ingérence étrangère, mais également à des rançongiciels, à des pirates informatiques à motivation politique et à des menaces internes. Au cours de l’année dernière, des failles de sécurité ont été signalées dans un petit nombre de bureaux électoraux locaux dans lesquels les autorités enquêtent pour savoir si le personnel du bureau a accédé ou fourni un accès inapproprié à une technologie de vote sensible.

___

L’écrivain AP Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

Zeke Miller et Chris Megerian, Associated Press