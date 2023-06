Affaire Heather Mack aujourd’hui: corps de la mère dans la valise, Bonnie and Clyde et bébé né à la prison de Bali

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

jeC’est une affaire glaçante qui s’étend sur deux continents différents et qui dure depuis près de huit ans.

Maintenant, enfin, une sorte de conclusion est sur le point d’être atteinte alors que la femme de Chicago, Heather Mack, devrait plaider coupable cette semaine pour son rôle dans le meurtre odieux de sa mère en 2014.

Tristement surnommé le «tueur de valise», Mack, alors âgée de 18 ans et enceinte, et son petit ami Tommy Schaefer, alors âgé de 21 ans, ont matraqué sa mère mondaine Sheila von Weise-Mack, 62 ans, à mort et ont fourré son corps dans une valise pendant ses vacances dans un complexe 5 étoiles de luxe à Bali.

Après avoir purgé sept ans dans une prison indonésienne pour meurtre, Mack a été extradée vers les États-Unis où elle a été arrêtée à son arrivée et frappée de nouvelles accusations de complot pour meurtre en novembre 2021.

Après des années à se battre pour sa liberté – et à blâmer sa mère pour son propre meurtre insensé – Mack, maintenant âgée de 27 ans, a maintenant révélé son intention de modifier son plaidoyer lors d’une audience devant le tribunal de l’Illinois jeudi.

Parler à Le New York Post la semaine dernière, Mack a déclaré qu’elle pensait avoir purgé sa peine dans une prison indonésienne et ne pensait pas qu’elle devrait faire face à des accusations aux États-Unis.

« J’ai purgé près de 10 ans de prison. Je sentais que j’avais fait mon temps, alors j’étais impatiente d’être jugée », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, après être resté assis si longtemps, je sais ce que je dois faire.

«Je vais être un criminel en Amérique, et c’est très bien. je comprends de [the US government’s] perspective que, si je ne plaide pas coupable et qu’ils ne m’accusent pas, je ne serais pas un criminel.

Elle a ajouté : « Je pourrais devenir policière et travailler pour le gouvernement… Je pourrais porter une arme à feu dans la rue.

Les termes exacts de l’accord de plaidoyer restent flous, mais Mack a déclaré qu’elle envisageait une peine de zéro à 25 ans, y compris le temps purgé.

Sheila von Weise-Mack, 62 ans, a été retrouvée fourrée dans une valise à Bali (Fourni/Caxton Club)

«Donc, s’ils me donnaient 15 ou même 18 ans. Je n’aurais même pas beaucoup plus de temps à cause du temps passé », a-t-elle déclaré. Interne du milieu des affaires.

« Une bonne chose à propos de mon plaidoyer est que la libération surveillée maximale était de dix ans, et maintenant elle est de cinq ans. Si j’obtenais les cinq années complètes de liberté surveillée, je pourrais sortir dans un an et demi ou deux ans avec un bon comportement.

Alors que Mack regarde vers son avenir au-delà du meurtre choquant de sa mère, c’est toujours une affaire qui choque et horrifie l’Amérique – une affaire impliquant un fantasme de Bonnie et Clyde, le corps d’une mère fourré dans une valise et un bébé né derrière les barreaux.

Des vacances mortelles

C’était en août 2014, lorsque la riche mondaine von Wiese-Mack a emmené sa fille troublée de 18 ans en vacances à l’hôtel 5 étoiles St. Regis à Bali.

Mack était la fille de la mondaine von Wiese-Mack et du célèbre musicien James L Mack et a eu une éducation privilégiée dans la banlieue d’Oak Park à Chicago.

Mais, après la mort de Mack en 2006, von Wiese-Mack a appelé la police à leur domicile des dizaines de fois en raison d’incidents de violence domestique.

Les dossiers de la police d’Oak Park révèlent au moins 35 interactions avec des agents depuis 2008, y compris des accusations selon lesquelles Mack aurait cassé le bras de sa mère, l’aurait mordue et frappée.

En 2013 – un peu plus d’un an avant son meurtre – von Wiese-Mack a confié à un détective qu’elle craignait que Mack ne la tue.

Mais des amis ont dit plus tard que, bien qu’elle ait peur de ce que sa fille pourrait faire, elle a décidé de l’emmener en vacances avec elle à l’été 2014.

Après leur arrivée au complexe de luxe, Mack a utilisé la carte de crédit de sa mère pour acheter un billet en classe affaires de 12 000 $ pour que Schaefer les rejoigne et une seule nuit à l’hôtel.

Aux premières heures du matin du 12 août 2014 – quelques heures après l’arrivée de Schaefer – Mack, von Wiese-Mack et Schaefer ont été capturés sur des images de surveillance de l’hôtel se disputant dans le hall de l’hôtel.

La valise ensanglantée à l’extérieur du St. Regis contenant le corps de la victime (PA)

Quelque temps après cela, Schaefer a matraqué von Wiese-Mack à mort avec la poignée en métal d’un stand de fruits.

Schaefer et Mack ont ​​ensuite fourré son corps dans une valise et l’ont fait rouler dans le hall de l’hôtel.

Ils ont hélé un taxi, ont chargé la valise dans le coffre de la voiture et ont essayé de quitter le complexe de luxe.

Mais, parce que von Weise-Mack avait dit à l’hôtel de ne pas laisser sa fille utiliser sa carte de crédit, ils en ont été empêchés et ont fui les lieux.

Le chauffeur de taxi – suspect de la valise ensanglantée enveloppée dans des draps d’hôtel – a appelé la police qui a fait la sinistre découverte de ce qu’il y avait à l’intérieur.

Le couple a rapidement été retrouvé dans un motel économique et arrêté, soupçonné de meurtre.

Bonnie et Clyde

Avant de commettre le meurtre brutal, les jeunes amants ont échangé des messages se décrivant comme le duo criminel notoire Bonnie et Clyde et dans lesquels les procureurs disent montrer comment ils ont comploté et conspiré pour tuer leur victime de 62 ans.

Dans les messages, révélés dans des documents de la cour fédérale américaine plus tôt cette année, le couple a comploté des méthodes de meurtre, s’est encouragé et a parlé de la façon dont ils seraient «riches» lorsque Mack hériterait de la richesse de sa mère après sa mort.

Le jour où Mack et sa mère von Wiese-Mack ont ​​commencé leur voyage, Schaefer aurait envoyé à sa petite amie un texto disant : « J’ai hâte d’être riche… C’est fou comme l’argent, rien ne gouverne le monde. »

Le lendemain, Mack lui a répondu en lui disant que « les voyages se déroulent comme prévu bébé … foi ».

Lorsque Schaefer lui a dit qu’il avait « beaucoup de foi » en elle mais « que beaucoup de choses ne sont pas sous son contrôle », Mack a répondu avec des messages effrayants décrivant comment elle avait « surveillé » sa mère « sorcière ».

Se qualifiant de « bonnie » de Bonnie and Clyde, elle a exhorté son petit ami à ne pas « me sous-estimer ».

«Je sais aussi ce qui est sous mon contrôle… Je sais ce qui fait vibrer les gens… la sorcière… Je sais ce qui fait [sic] sa tique… je suis tellement avec elle… je connais son habitude [sic]… comment elle agit … ce qu’elle fait à certains moments … c’est comme sortir de prison … Cela prend plusieurs années à regarder … J’ai observé sa routine … et je sais ce que je contrôle … Je suis sournois … Je suis intelligent … et je regarde … Faites confiance à Bonnie … Ne faites pas d’erreur à tout le monde et ne me sous-estimez pas », a-t-elle écrit, selon les documents judiciaires.

Heather Mack et son petit ami Tommy Schaefer lors de leur procès (PA)

D’autres SMS ont révélé que Schaefer encourageait Mack à étouffer sa mère à mort.

Face au peloton d’exécution en Indonésie

Suite à leurs arrestations, les histoires de Schaefer et Mack ont ​​changé plusieurs fois.

Au départ, ils auraient dit aux enquêteurs indonésiens que von Wiese-Mack avait été tué par des voleurs.

Ensuite, la police indonésienne a déclaré que Schaefer avait avoué le meurtre de von Wiese-Mack et que Mack avait avoué avoir aidé à mettre le corps de sa mère dans la valise – avant que Mack ne nie plus tard les allégations.

Schaefer a témoigné plus tard au procès qu’il avait tué la femme de 62 ans parce qu’elle l’avait attaqué lorsqu’elle avait découvert que sa fille était enceinte. Pendant ce temps, Mack aurait été motivée par le désir d’être libre de sa mère contrôlante.

Mack et Schaefer ont tous deux été accusés de meurtre avec préméditation et ont été condamnés à la peine de mort par un peloton d’exécution.

Alors que Schaefer a finalement plaidé coupable, Mack ne l’a pas fait.

En mars 2015, au milieu de son procès, Mack a donné naissance à la fille du couple, Stella (qu’elle a élevée en prison pendant les deux premières années de sa vie lorsqu’elle a été confiée aux soins d’une Australienne vivant en Indonésie que Mack avait s’est lié d’amitié derrière les barreaux).

Heather Mack tient sa petite fille dans une cellule de prison en 2015 (Getty Images)

Mack et Schaefer ont tous deux été reconnus coupables de meurtre avec préméditation et – après que les procureurs ont demandé que la peine de mort soit retirée – Mack a été condamné à 10 ans de prison tandis que Schaefer a été condamné à 18 ans en avril 2015.

En 2017, le cousin de Schaefer, Ryan Bibbs, alors âgé de 24 ans, a également été reconnu coupable de complot en vue de tuer von Wiese-Mack et condamné à neuf ans de prison après qu’il est apparu qu’il avait entraîné les deux tueurs dans différentes méthodes de meurtre.

L’histoire de Mack allait encore changer lorsqu’elle semblait avouer qu’elle avait seule assassiné sa mère dans une vidéo YouTube de prison. Ses avocats sont ensuite revenus sur la vidéo en disant que Schaefer l’avait forcée à le dire.

Retour en Amérique

Mack a été libéré de prison à Bali en octobre 2021 après avoir purgé sept ans – trois ans plus tôt en raison d’un bon comportement – ​​et a été brièvement réuni avec Stella, alors âgée de six ans, avec qui elle prévoyait de commencer une nouvelle vie.

Mais sa liberté retrouvée a été de courte durée.

Cinq jours plus tard, la jeune femme alors âgée de 26 ans a été expulsée de l’île indonésienne vers les États-Unis et a été arrêtée dès qu’elle a atterri sur le sol américain.

Des photos ont capturé le meurtrier reconnu coupable et sa jeune fille alors qu’elle était accueillie par des agents du FBI qui attendaient à la porte de l’aéroport international O’Hare de Chicago et a été immédiatement placée sous la garde fédérale américaine.

Elle a été inculpée de deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre dans un pays étranger et d’un chef d’entrave à la justice. L’acte d’accusation, qui a été déposé en 2017 mais est resté scellé pendant son séjour dans la prison indonésienne, a également inculpé Schaefer des mêmes chefs d’accusation.

Heather Mack dans une voiture d’immigration après sa sortie de prison indonésienne en octobre 2021 (EPA)

Une bataille pour la garde s’est alors ensuivie pour la garde de la petite Stella.

Elle a d’abord été confiée à l’avocate de Chicago, Vanessa Favia, tandis que plusieurs parents et amis se sont battus devant les tribunaux pour obtenir sa tutelle. En novembre, Stella a ensuite été confiée à la nièce de Von Weise-Mack, Lisa Hellman, dans le Colorado – contre la volonté de Mack.

Depuis plus de deux ans que Mack est derrière les barreaux aux États-Unis, elle s’est battue contre les accusations, affirmant qu’elle avait payé pour son crime pendant son séjour en prison à Bali.

L’affaire devait être jugée le 1er août à Chicago avant que Mack ne révèle ses intentions de changer de plaidoyer.

Il reste à voir combien de temps elle devra faire face dans le cadre de la négociation de plaidoyer.

Pendant ce temps, Schaefer purge toujours sa peine de 18 ans en Indonésie avant de faire lui aussi face à des accusations sur le sol américain.