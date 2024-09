Affaire Harvey Weinstein : de nouvelles accusations pour crimes sexuels portées avant le nouveau procès à New York

NEW YORK –

L’ancien magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein a été inculpé de nouveaux chefs d’accusation de crimes sexuels à New York avant un nouveau procès dans son affaire historique #MeToo, ont déclaré les procureurs de Manhattan lors d’une audience au tribunal jeudi.

L’acte d’accusation restera sous scellés jusqu’à ce que Weinstein soit inculpé pour les nouveaux chefs d’accusation, ce qui pourrait se produire dès le 18 septembre. La procureure adjointe du district, Nicole Blumberg, a révélé au tribunal que l’acte d’accusation accuse « M. Weinstein de crimes supplémentaires » et que plusieurs accusateurs sont prêts à témoigner contre lui.

Weinstein, 72 ans, se remet d’une opération cardiaque d’urgence subie lundi dans un hôpital de Manhattan pour retirer du liquide de son cœur et de ses poumons et n’était pas présent à l’audience de jeudi.

Les procureurs qui rejugent la condamnation pour viol annulée de Weinstein ont révélé la semaine dernière qu’ils avaient commencé à présenter à un grand jury des preuves portant sur trois allégations supplémentaires contre Weinstein, remontant au milieu des années 2000.

Il s’agit notamment d’agressions sexuelles présumées au Tribeca Grand Hotel, désormais connu sous le nom de Roxy Hotel, et dans un immeuble résidentiel du Lower Manhattan entre fin 2005 et mi-2006, ainsi que d’une agression sexuelle présumée dans un hôtel de Tribeca en mai 2016.

L’acte d’accusation étant sous scellés, on ne sait pas si les nouvelles accusations concernent tout ou partie des allégations supplémentaires.

« Nous ne savons rien », a déclaré l’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, à l’extérieur du tribunal. « Nous ne savons pas quelles sont les accusations exactes, les lieux exacts, ni le moment exact. »

En avril, la plus haute cour de New York a annulé la condamnation de Weinstein en 2020 pour viol et agression sexuelle impliquant deux femmes et a ordonné un nouveau procès. Le nouveau procès de Weinstein devrait débuter le 12 novembre.

Les procureurs ont déclaré qu’ils chercheraient à combiner les nouvelles accusations avec celles déjà portées contre Weinstein afin qu’elles puissent être jugées ensemble. Les avocats de Weinstein s’y opposent, arguant que les procureurs cherchaient à étayer leur dossier initial avec des accusations supplémentaires impliquant d’autres accusateurs.

Aidala a déclaré que l’équipe de défense de Weinstein ne sera pas prête à se présenter au procès en novembre sur les nouvelles accusations. Selon la loi, a-t-il dit, ils auront 45 jours pour déposer des documents judiciaires contestant la demande de l’accusation de juger les actes d’accusation originaux et nouveaux en même temps, ce qui repoussera le combat aux semaines précédant un éventuel procès.

Les nouvelles accusations contre Weinstein interviennent après que les procureurs britanniques ont annoncé la semaine dernière qu’ils ne poursuivraient plus les accusations d’agression indécente contre Weinstein, qui était le méchant le plus célèbre du mouvement #MeToo en 2017, lorsque les femmes ont commencé à rendre publics des récits de son comportement.

Weinstein, qui a cofondé les sociétés de production cinématographique et télévisuelle Miramax et The Weinstein Company, a longtemps soutenu que toute activité sexuelle était consensuelle.

Jeudi également, le juge Curtis Farber a accordé une requête de la défense pour que Weinstein, malade, reste indéfiniment à l’hôpital de Bellevue au lieu d’être transféré à l’infirmerie du complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York. Farber a également ordonné au médecin traitant de Weinstein à Rikers Island de témoigner lors d’une audience à huis clos sur les problèmes de santé de l’ancien patron du studio.

L’opération de Weinstein lundi est survenue après son troisième séjour à l’hôpital de Bellevue pour se faire drainer des liquides, a déclaré Farber. Il souffre de diverses maladies nécessitant des médicaments et des traitements qui lui font retenir de l’eau dans les bras, les jambes, l’abdomen et autour du cœur, et il a besoin d’une surveillance constante pour s’assurer que l’accumulation de liquides n’est pas mortelle, a déclaré le juge.

« Si M. Weinstein décède parce que personne n’a pris les mesures nécessaires pour empêcher ce qui pourrait être la mort de M. Weinstein en raison de ce transfert aller-retour d’une institution à une autre, ce serait pour le moins une erreur judiciaire », a déclaré l’avocat de Weinstein, Barry Kamins, à Farber. « Ce serait une parodie de justice. »

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, avait signalé depuis des mois que de nouvelles accusations étaient imminentes contre Weinstein, qui était autrefois l’une des personnes les plus puissantes d’Hollywood, ayant produit des films tels que « Pulp Fiction » et « The Crying Game ».

En juillet, les procureurs ont déclaré à un juge qu’ils poursuivaient activement les accusations de viols commis à Manhattan dans le délai de prescription. Ils ont déclaré que certains accusateurs potentiels qui n’étaient pas prêts à se manifester lors du premier procès de Weinstein à New York avaient indiqué qu’ils étaient désormais prêts à témoigner.

En annulant la condamnation de Weinstein, la Cour d’appel de New York a statué que le juge de première instance, James M. Burke, avait injustement autorisé des témoignages contre lui sur la base d’allégations d’autres femmes qui n’étaient pas impliquées dans l’affaire. Burke n’est plus juge.

Les procureurs ont déclaré que l’une des accusatrices dans cette affaire, Jessica Mann, était prête à témoigner à nouveau contre Weinstein. Dans un communiqué, elle a déclaré que les nouvelles accusations « montrent que ce grand jury, comme tant d’autres, voit clairement à travers sa façade ce qu’il est vraiment : un prédateur qui doit être tenu responsable de ses crimes ».

« Pour ceux qui continuent à avoir le courage de dénoncer Harvey, vous n’êtes pas seuls », a déclaré Mann. « Je serai à vos côtés dans notre lutte pour un avenir où les monstres comme Harvey ne se cachent plus dans nos placards, mais sont assis seuls derrière les barreaux. »

On ne sait pas si la deuxième accusatrice, Mimi Haley, participerait à l’audience. Son avocate, Gloria Allred, a refusé de commenter.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui affirment avoir été agressées sexuellement, à moins qu’elles ne consentent à être nommées, comme l’ont fait Haley et Mann.

Weinstein, qui purgeait une peine de 23 ans à New York lorsque sa condamnation a été annulée, a été reconnu coupable à Los Angeles en 2022 d’un autre viol.

La peine de 16 ans de prison prononcée contre lui dans cette affaire est toujours en vigueur, mais ses avocats ont fait appel en juin, arguant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable à Los Angeles. Weinstein est resté en détention dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York en attendant son nouveau procès.