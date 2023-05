Affaire Gabby Petito: la mère de Brian Laundrie lui a offert «une pelle et des sacs poubelles» dans une lettre «brûler après lecture» | Nouvelles américaines

La mère de Brian Laundrie lui a offert « une pelle et des sacs poubelles » s’il avait besoin de se débarrasser d’un corps, selon une lettre « brûlée après lecture », selon des documents judiciaires.

Les parents de la fiancée de Laundrie, Gabby Petito, ont reçu la lettre après qu’un juge de Floride a rejeté une demande de ses parents de la retenir.

Les Petitos sont poursuivre les blanchisseries pour détresse émotionnelle après la mort de leur fille alors que le couple voyageait ensemble.

La lettre a été publiée après des arguments d’avocats quant à savoir si elle est pertinente pour le procès, qui devrait être entendu en mai de l’année prochaine.

Gaby’s le corps a été retrouvé dans la forêt nationale de Bridger-Teton du Wyoming en septembre 2021 et sa mort a été qualifiée d’homicide par strangulation manuelle.

Laverie s’est suicidé le mois suivantmais le FBI a dit qu’il avait écrit dans un cahier qu’il était responsable de sa mort.

La lettre « brûlure après lecture » a été retrouvée dans son sac à dos.

L’avocat de la famille Petito a partagé une copie de la lettre, écrite par Roberta Laundrie, avec NBC News

Image:

Des images de la police montrent Brian Laundrie en train de parler à un officier après que la camionnette dans laquelle il voyageait avec Gabby a été arrêtée dans l’Utah. Photo : AP



« Si vous devez vous débarrasser d’un corps, je me présenterai avec une pelle et des sacs poubelles »

Elle avait dit : « Je veux juste que tu te souviennes que je t’aimerai toujours, et je sais que tu m’aimeras toujours.

« Tu es mon garçon.

« Rien ne peut me faire cesser de t’aimer, rien ne pourra ou ne pourra jamais nous diviser, peu importe ce que nous faisons, où nous allons ou ce que nous disons – nous nous aimerons toujours.

« Si vous êtes en prison, je ferai un gâteau avec une lime dedans.

« Si vous avez besoin de vous débarrasser d’un corps, je me présenterai avec une pelle et des sacs poubelles.

« Si tu voles vers la lune, je surveillerai le ciel pour ta rentrée.

« Si vous dites que vous détestez mes tripes, j’aurai de nouvelles tripes », poursuit la lettre.

« Rien ne peut nous séparer… pas même le péché »

Elle a inclus un verset biblique du livre des Romains et a terminé la lettre en disant : « (Rien ne peut nous séparer : pas de haine, pas de faim, pas de sans-abrisme, pas de menaces, pas même le péché, pas le pensable ou l’impensable ne peut s’interposer entre nous. ) ~ Pas le temps. Pas des miles et des miles et des miles. »

Dans un affidavit, Mme Laundrie a déclaré qu’elle avait écrit la lettre à son fils à un moment où leur relation était « tendue », la lui donnant avant que lui et Gabby ne partent en voyage.

Image:

Des images de la caméra corporelle de la police ont montré Gabby bouleversé en parlant aux agents.



« J’essayais de me connecter avec Brian et de réparer notre relation alors qu’il prévoyait de quitter la maison – et j’avais espéré que cette lettre lui rappellerait à quel point je l’aimais », a-t-elle écrit.

« Bien que j’aie utilisé des mots qui semblent avoir un lien avec les actions de Brian et sa prise de la vie de Gabby, je n’aurais jamais imaginé que les événements qui se sont déroulés des mois plus tard entre Brian et Gabby refléteraient les mots de ma lettre. »

Lettre ‘en aucun cas liée à Gabby’

Dans une déclaration par l’intermédiaire de l’avocat de sa famille, Mme Laundrie a ajouté: « La lettre à Brian a été écrite avant que Gabby et Brian ne quittent ma maison pour leur voyage.

« J’aimais vraiment mon fils et je voulais simplement lui dire à quel point il comptait pour moi et à quel point je l’aimais. Je suis sûr que les gens utilisent tout le temps des phrases pour exprimer à leurs proches la profondeur de leur amour.

« Bien que j’aie choisi des mots qui, selon moi, auraient un impact sur Brian compte tenu de notre relation, la lettre n’était en aucun cas liée à Gabby. »