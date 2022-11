Affaire Gabby Petito : la famille poursuit la police

SALT LAKE CITY –

Les membres de la famille d’une femme de 22 ans dont le petit ami a admis l’avoir tuée l’année dernière ont déposé une plainte pour mort injustifiée contre le département de police de Moab, affirmant que leur négligence avait entraîné sa mort des semaines plus tard.

Le procès intenté jeudi est le dernier développement de l’affaire très médiatisée autour de la mort de Gabby Petito. Ce qui a commencé comme un cas de personne disparue l’été dernier a surfé sur une véritable obsession du crime pour devenir une sensation sur les réseaux sociaux, attirant des détectives amateurs en ligne et le genre d’attention mondiale qui peut aider les autorités à localiser les personnes disparues.

Petito et son petit ami, Brian Laundrie, 23 ans, ont été arrêtés par des policiers à Moab, dans l’Utah, l’été dernier, mais n’ont finalement pas été cités pour violence domestique au milieu de signes de détresse et de leurs propres déclarations sur un conflit physique. Le corps de Petito a ensuite été retrouvé à la lisière du parc national de Grand Teton dans le Wyoming après avoir été étranglé. Laundrie était la seule personne jamais identifiée par les forces de l’ordre comme une personne d’intérêt et a été retrouvée morte d’une blessure par balle auto-infligée après être retournée seule au domicile de ses parents en Floride.

Le contraste entre la façade joyeuse affichée sur le compte Instagram largement suivi de Petito – où elle a relaté son voyage à travers le pays dans une camionnette à des dizaines de milliers de followers – et la réalité plus sombre de la violence domestique qu’elle a vécue dans la préparation à sa mort a captivé des millions de personnes et a déclenché une conversation nationale sans précédent sur la violence dans les fréquentations. Cela a également suscité des critiques des autorités et des médias d’information pour avoir accordé plus d’attention aux femmes blanches disparues comme Petito qu’aux femmes autochtones et aux femmes de couleur disparues et assassinées.

La mère, le père et d’autres membres de la famille de Petito ont cherché à garder son nom dans l’actualité, dans l’espoir d’honorer son héritage et de s’assurer que les signes d’abus sont reconnus par les autorités en mesure d’intervenir, ont-ils déclaré.

“Il y a des lois mises en place pour protéger les victimes. Et ces lois n’ont pas été respectées. Et nous ne voulons pas que cela arrive à quelqu’un d’autre”, a déclaré Nicole Schmidt, la mère de Petito, la voix tremblante.

Schmidt, d’autres membres de la famille et leur équipe d’avocats se sont tenus devant une photo de Petito souriant dans un slot canyon lors d’une conférence de presse jeudi à Salt Lake City.

Le procès pour mort injustifiée demande 50 millions de dollars de dommages-intérêts au service de police de Moab, une ville rurale de l’Utah connue pour être une porte d’entrée vers des parcs nationaux remplis de canyons et de mesas de roches rouges.

Il rejette la responsabilité de la mort de Petito sur les policiers de la ville, qui n’ont pas délivré de citation pour violence domestique après qu’un passant a appelé pour signaler un conflit entre Petito et Laundrie. Ce faisant, le procès prétend que les agents n’ont pas tenu compte des signes de violence qu’ils auraient dû être formés pour remarquer.

La poursuite affirme également que les policiers “ont entraîné Gabby à fournir des réponses que les policiers ont utilisées pour justifier leur décision de ne pas appliquer la loi de l’Utah”, qui exige que des mesures soient prises en réponse aux incidents de violence domestique.

L’officier de police de Moab, Eric Pratt, “était fondamentalement biaisé dans son approche de l’enquête, choisissant de croire l’agresseur de Gabby, ignorant les preuves que Gabby était la victime et cherchant intentionnellement des failles pour contourner les exigences de la loi de l’Utah et son devoir de protéger Gabby.”

La plainte fonde cette allégation de partialité sur une femme anonyme appelée “Témoin 1”, qui allègue que Pratt a menacé de la tuer après la fin de leur relation alors qu’il était chef de la police à Salina, Utah, une autre ville rurale.

Après le dépôt de la plainte, la ville de Moab a déclaré que la mort était tragique mais pas la faute de leur service de police. Pratt n’a pas répondu à un appel téléphonique demandant des commentaires et la ville de Moab a déclaré qu’aucun employé de la ville ou du service de police ne commenterait davantage pour le moment.

“Nos agents ont agi avec gentillesse, respect et empathie envers Mme Petito”, a déclaré la porte-parole de la ville, Lisa Church, dans un communiqué. “Personne n’aurait pu prédire la tragédie qui se produirait des semaines plus tard et à des centaines de kilomètres de là, et la ville de Moab se défendra ardemment contre ce procès.”

Le procès fait suite à un avis de réclamation déposé en août, informant Moab que la famille de Petito avait l’intention de demander des dommages-intérêts pour décès injustifié. Une enquête indépendante en janvier a reproché à la police d’avoir commis “plusieurs erreurs involontaires”, notamment de ne pas avoir délivré de citation pour violence domestique après que Petito a déclaré à la police qu’elle avait frappé son petit ami.