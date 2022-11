Affaire froide: un homme obtient la vie dans les meurtres de femmes du Colorado en 1982

DENVER –

Un homme reconnu coupable du meurtre de deux femmes qui ont disparu près d’une station de ski du Colorado il y a près de 40 ans après que des tests ADN l’ont identifié comme un suspect a été condamné lundi à deux peines de prison à vie après que les proches des femmes ont appelé à la peine maximale pour les meurtres. qui a changé à jamais leur famille.

Alan Lee Phillips, 71 ans, a été reconnu coupable en septembre de deux chefs de meurtre au premier degré et d’autres chefs d’accusation dans les meurtres d’Annette Schnee, 21 ans, et de Barbara “Bobbi Jo” Oberholtzer, 29 ans. Les autorités ont déclaré que les deux femmes, dont les corps avaient été retrouvés dans des endroits séparés, n’avait aucun lien. On pense que tous deux ont été tués alors qu’ils faisaient de l’auto-stop à l’extérieur de Breckenridge, à environ 96 kilomètres au sud-ouest de Denver, lorsqu’ils ont disparu le 6 janvier 1982.

Des amis et sa famille ont découvert le corps d’Oberholtzer le lendemain dans une congère au sommet du col Hoosier de 11 542 pieds (3 463 mètres), près de Breckenridge. Le corps de Schnee a été découvert six mois plus tard, entièrement habillé, par un garçon pêchant dans une crique du comté rural de Park. Les deux femmes avaient été abattues.

Les enquêteurs ont déclaré que Phillips avait été secouru la nuit où les femmes avaient disparu du haut du col voisin de Guanella lorsque son camion s’était coincé pendant une tempête de neige, a rapporté KUSA-TV.

Phillips, mineur et mécanicien automobile, a été arrêté l’année dernière à Dumont, une petite ville de montagne à environ une heure de route de Breckenridge, après avoir vécu dans la région pendant les quatre dernières décennies. Il envisage de faire appel de sa condamnation, affirmant que les preuves ADN utilisées contre lui étaient contaminées et mal gérées.

La sœur de Schnee, Cindy French, avait 11 ans lorsque sa sœur aînée, qui voulait être hôtesse de l’air, a disparu. Dans une déclaration au juge Stephen Broome lue par le procureur de district adjoint Mark Hurlbert, elle a déclaré qu’elle se souvenait que sa mère s’était effondrée et avait pleuré au cours des six mois où Schnee était restée portée disparue. French a nommé sa fille aînée du nom de sa sœur. Elle a dit que même si sa sœur n’était pas en vie pour fonder une famille, Phillips a pu rester libre pendant des décennies et avoir des femmes et des enfants.

La fille d’Oberholtzer, Jackie Vukos-Walker, avait à peu près le même âge lorsque sa mère a été tuée. Son enfance a été marquée par la tristesse, la dépression et l’anxiété, a-t-elle déclaré dans un communiqué lu par la procureure adjointe du district, Stephanie Miller. Elle ne pouvait pas s’identifier aux autres enfants et pleurait tellement de larmes dans un oreiller orné d’un cheval qu’il était impossible de distinguer où les gouttes tombaient, a-t-elle dit. Vukos-Walker a déclaré qu’elle était un rappel constant de sa mère, à qui elle ressemblait, et s’est abstenue de parler de sa perte parce que cela bouleversait les autres.

“J’avais l’impression de rendre tout le monde triste”, a déclaré Vukos-Walker.

Elle a également déclaré que les mentions de tueurs en série dans l’abondance d’émissions policières à la télévision la faisaient toujours monter d’émotion, qu’elle soit en public ou en privé.

Phillips ne s’est pas adressé au tribunal mais sa fille, Andrea Shelton, l’a fait, la seule personne qui a parlé en son nom. Elle a exprimé sa sympathie pour les familles de Schnee et Oberholtzer, mais a déclaré qu’elle croyait au pardon et à la rédemption. Elle a dit à Broome que Phillips lui avait appris, ainsi qu’à ses frères et sœurs, l’honnêteté et l’éthique au fur et à mesure qu’ils grandissaient.

“C’est un homme bon et j’ai pensé que quelqu’un devrait dire quelque chose”, a déclaré Shelton.

Broome a déclaré qu’il imposerait une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour chacune des deux femmes, ordonnant qu’elles soient techniquement purgées l’une après l’autre, plutôt qu’en même temps, pour permettre la peine maximale prévue par la loi. Les procureurs avaient demandé cela pour permettre la reconnaissance de la perte de la vie de chaque femme.

“J’espère que la guérison commence aujourd’hui et que Dieu soit avec vous”, a-t-il dit à leurs familles.