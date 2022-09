Affaire froide: le tueur avoue les meurtres de Saint-Louis, selon l’accusation

CLAYTON, Mo –

Un meurtrier condamné à perpétuité pour avoir tué un homme en 1995 a avoué avoir étranglé quatre femmes cinq ans plus tôt, ont annoncé lundi les procureurs de la région de Saint-Louis.

Gary Muehlberg, un détenu de 73 ans au centre correctionnel de Potosi, dans le sud-est du Missouri, a avoué les meurtres de 1990 après que le détective de la police d’O’Fallon, Jodi Weber, a rouvert l’affaire froide et lié l’un des meurtres à Muehlberg par le biais de tests ADN, ont déclaré les autorités. lors d’une conférence de presse.

Les procureurs des comtés de Lincoln, St. Charles et St. Louis, où les corps des victimes ont été retrouvés, ont annoncé quatre nouveaux chefs de meurtre au premier degré contre Muehlberg pour les meurtres de Robyn Mihan, Brenda Pruitt, Donna Reitmeyer et Sandy Little.

“Cela a peut-être pris du temps, mais le membre de votre famille n’a pas été oublié”, a déclaré le procureur du comté de St. Charles, Tim Lohmar, aux proches des victimes qui ont assisté à la conférence de presse.

Lohmar a déclaré que tous les meurtres avaient des liens avec une zone du sud de Saint-Louis qui était connue à l’époque pour la prostitution, mais il a refusé de donner des détails. Il a déclaré que les autorités n’avaient pas déterminé de motif pour les meurtres.

Muehlberg a été condamné à la prison à vie en 1995 pour le meurtre de Kenneth Atchison. Lohmar a déclaré que Muehlberg avait tué Atchison dans une dispute sur l’argent.

Le corps de l’une des victimes a été retrouvé à O’Fallon, ce qui a incité Weber à rouvrir l’affaire en 2008. Elle a commencé à essayer de trouver une correspondance d’échantillons d’ADN. Enfin, ce printemps, des preuves ADN reliaient Muehlberg à Mihan.

“Incroyable!” Weber a déclaré lorsqu’elle a été interrogée sur sa réaction à la correspondance ADN.

Les procureurs ont alors commencé à parler à Muehlberg et ont accepté de ne pas poursuivre la peine de mort en échange de sa coopération, ce qui a conduit à ses aveux éventuels, a déclaré Lohmar.

Le St. Louis Post-Dispatch a rapporté que Muehlberg avait écrit une lettre à Weber en août exprimant des remords pour les meurtres.

“Je dois vivre avec mon passé – les bons et les mauvais côtés. Plus besoin de courir”, a-t-il écrit.

Le procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, a déclaré que les autorités continuaient d’enquêter pour voir si Muehlberg aurait pu commettre d’autres crimes.

“Il y a au moins quelques indications qui suggèrent cela”, a déclaré le procureur du comté de Lincoln, Mike Wood.

Dawn McIntosh, la fille de Donna Reitmeyer, a déclaré qu’elle était ravie d’apprendre les accusations.

“Parce que je ne pense pas qu’elle se soit reposée en paix en sachant qu’il était toujours là-bas”, a déclaré McIntosh à propos de sa mère. “Donc je suis content qu’il ait été attrapé.”

Saundra Kuehnle, maintenant âgée de 75 ans, a rappelé que sa fille Robyn avait trois fossettes et un sourire qui illuminait la pièce. Mihan n’avait que 18 ans lorsqu’elle est décédée.

“J’avais harcelé la police et les détectives pour toujours, par intermittence, au fil des ans”, a déclaré Kuehnle. “Beaucoup de temps à attendre, mais tout au temps de Dieu.”