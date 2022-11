Affaire froide de North Bay : les recherches se poursuivent pour Luke Joly-Durocher

North Bay, Ont. est une petite ville tranquille avec un rivage niché le long de la partie nord-est du lac Nipissing. Mais la journaliste de W5 Geneviève Beauchemin, le producteur de W5 Eric Szeto et le directeur de la photographie de W5 Jerry Vienneau ont passé leurs premiers jours là-bas à se tortiller dans un vide sanitaire sombre, humide et sale. Ils cherchaient des preuves, 11 ans après la disparition de Luke Joly-Durocher.

Beauchemin, Szeto et Vienneau ont rencontré l’enquêteur privé Ellen White et le père de Luke, Rob Joly, dans l’immeuble résidentiel à logements multiples où Luke prévoyait de rester avec des amis la nuit de sa disparition.

Bien que l’on ne sache toujours pas ce qui est arrivé à Luke, les pronostiqueurs à qui White a parlé pensent qu’il a été victime d’un acte criminel. Ils pensent également que le corps de Luke a peut-être été emmené dans ce bâtiment.

Avec des lampes de poche à la main, ils se sont tortillés dans le vide sanitaire et ont essuyé les toiles d’araignées et la poussière dans l’espoir de trouver des preuves clés laissées derrière : une couverture, le sac de Luke et la ceinture violette distinctive de Luke.

Le producteur de W5 Eric Szeto et le directeur de la photographie Jerry Vienneau accompagnent Rob Joly dans un vide sanitaire à North Bay, où lui et la détective privée Ellen White ont cherché des indices sur la disparition de Luke Joly-Durocher.

Ils regardèrent à travers l’obscurité, braquèrent des lampes de poche dans les crevasses et examinèrent les taches sur les murs. C’était la première fois que Rob venait dans le bâtiment depuis la disparition de son fils.

Le partenariat improbable de Joly et White a commencé en 2020, lorsque Rob a assisté à l’un des événements sur les personnes disparues d’Ellen White.

“Rob est venu nous rencontrer, avec un panneau d’affichage avec toutes les histoires sur Luke, et il a partagé avec nous certaines des choses qu’il avait faites pour essayer de retrouver son fils”, a déclaré Ellen à W5. « Et ils étaient au-dessus et au-delà… Rob a vraiment touché nos cœurs quand il a parlé d’embaucher un chien pisteur et de se promener lui-même dans les rues de North Bay, essayant de retrouver la trace de son fils disparu.

Rob dit que les deux se sont associés juste au moment où l’affaire devenait froide.

« Je pense que tout arrive pour une raison. Et pour Ellen d’entrer dans l’image a été une aide formidable pour nous. Elle était une aubaine… J’ai juste dit tu sais quoi ? Je vais m’ouvrir à vous et je vais vous raconter mon histoire », a-t-il déclaré à W5.

Luke Joly-Durocher a disparu depuis plus d’une décennie. Son père, Rob Joly, et l’enquêteur privé Ellen White, fouillent un vide sanitaire à North Bay pour tenter de trouver des preuves clés laissées derrière.

Ensemble, ils sont sans peur. W5 les a suivis alors qu’ils frappaient aux portes du centre-ville de North Bay – une zone que White décrit comme “turbulente” et même “dangereuse”. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont trouvé un pronostiqueur avec qui ils espéraient parler depuis des mois.

Ils ont enregistré plusieurs centaines d’heures de visites, d’entretiens et de communication avec des pronostiqueurs potentiels dans le cas de Luke.

« Nous avons effectué quelques recherches à pied et nous en prévoyons d’autres. Ellen est tellement débrouillarde et bien informée quand il s’agit de situations comme celle-ci », a déclaré Rob.

Le processus d’enquête de White a commencé par une ligne de dénonciation.

« Nous maintenons une ligne 24h/24 et 7j/7…. On va interroger les gens par Zoom, par téléphone et dans ce cas, on interroge les gens à leur porte, chez eux. Parfois, ils nous attendent. La plupart du temps, ils ne le font pas.

Bien qu’Ellen ait plus d’une décennie d’expérience en tant qu’IP, elle n’hésite pas à souligner que Rob a également un talent pour cela.

«Lorsque nous avons commencé l’enquête, nous avons commencé à obtenir des conseils très rapidement; nous sommes allés dans des zones louches et au début, nous avions Rob à l’écart pendant que je frappais à la porte. Il est l’un des êtres humains les plus remarquables que j’aie jamais rencontrés et il consolerait les personnes que nous avons interviewées et ferait preuve de compassion envers elles. Il a été comme un collègue pendant cette expérience.

Ellen dit que Rob crée un environnement où les initiés sont prêts à parler ouvertement parce qu’il ne porte jamais de jugement sur eux.

«Les gens nous ont dit:« Je suis à l’aise de parler avec vous. Mais je ne suis pas à l’aise pour parler avec la police. Nous avons dit ‘d’accord, voulez-vous parler avec le père ?’ Et dans de nombreux cas, ils l’ont fait… Une fois qu’ils ont vu qu’il n’y a pas de jugement, il y a de la compassion.

Grâce à leur travail, Rob et Ellen ont entendu à plusieurs reprises que Luke avait peut-être été tué près de la résidence où il séjournait. Au fil des ans, beaucoup a été dit sur l’affaire, ce qui rend de plus en plus difficile de distinguer les faits des rumeurs.

Luke Joly-Durocher a apparemment disparu en 2011. Plus d’une décennie plus tard, son père, Rob Joly, et l’enquêteur privé Ellen White, continuent de chercher des réponses. Ils ont fouillé un vide sanitaire sombre et humide à North Bay à la recherche d’objets appartenant à Luke.

En fait, en 2011, un tuyau spécifique a eu un impact négatif majeur sur l’enquête, avec des effets durables. Quelqu’un s’est manifesté en affirmant que Luke avait été tué et que son corps avait été jeté près de sa ville natale de Témiscamingue au Québec. Le pourboire s’est avéré faux. Cette même personne a finalement été inculpée et condamnée à une peine de prison pour avoir induit la police en erreur en 2013.

Rob a lu une déclaration de la victime au tribunal, remplie de chagrin.

« Si votre enfant disparaissait, comment vous sentiriez-vous, sans parler de devoir faire face à ces mensonges sans fin et de voir les recherches approfondies menées… quel temps précieux a été perdu et aucune fermeture », lit-on.

Il insiste sur le fait que malgré les bouleversements émotionnels qu’il a vécus, il ne cessera jamais de chercher Luke.

“C’était mon fils. C’est mon fils que j’aime beaucoup. Et je suis ici pour pardonner. Mais je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils…. Notre famille a assez souffert et nous souffrons encore aujourd’hui.

Regardez le documentaire ‘Vanished’ de CTV W5 samedi à 19 h