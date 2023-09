Affaire familiale alors que les frères allemands Wagner savourent leur premier titre avec leurs parents à Manille

MANILLE, Philippines — Les frères Franz et Mo Wagner ont chéri leur premier championnat ensemble après que l’Allemagne ait dominé la Coupe du monde Fiba 2023 avec une victoire 83-77 contre la Serbie en finale dimanche au Mall of Asia Arena.

Les frères Wagner, qui jouent tous les deux pour le Magic d’Orlando en NBA, ont déclaré qu’il semblait surréaliste de jouer un rôle important dans la course au titre historique 8-0 de l’Allemagne et de remporter leur première médaille d’or ensemble dans le spectacle mondial de basket-ball.

« C’est particulier, d’autant plus que notre mère et notre père sont ici aussi. C’est tellement surréaliste. Cela n’a pas de sens que nous soyons tous les deux membres de cette équipe et que nous puissions en profiter ensemble, donc nous passons une bonne soirée », a déclaré Franz après avoir récolté 19 points et 7 rebonds.

Franz Wagner, joueur du jeu TCL, est intervenu au moment où cela comptait le plus pour aider à sceller le statut de l’Allemagne en tant que champion du monde ! 💪 ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS La Fiba admet que la tarification des billets pour les matchs vidéo de la Coupe du monde à Manille a été « infructueuse » DES SPORTS L’Allemagne remporte la Coupe du Monde Fiba pour la première fois sans défaite DES SPORTS La position de la Fiba sur les critères d’éligibilité laisse Jordan Clarkson néanmoins un joueur naturalisé 📊 19PTS | 7 CER | 3STL | 19EFF#FIBAWC X #WinForDeutschland 🇩🇪 | #InspireGreatness pic.twitter.com/5PAC5AX324 – Coupe du monde de basket-ball FIBA ​​2023 🏆 (@FIBAWC) 10 septembre 2023

Moritz, 26 ans, a convenu avec son jeune frère que leur réussite n’était rien de moins que spéciale pour leur famille. Cependant, il attribue leur succès à la perception de l’ensemble du personnel.

« C’est un travail ardu, c’est beaucoup de perceptions. Vous devez commencer par la perception. Si vous n’y croyez pas, vous devez essayer ceci. Il y a une opportunité de dire tout ce que vous pouvez faire à ceux qui peuvent l’imaginer. C’est vraiment cool de faire ça avec tous ces gars », a mentionné Mo.

Franz, qui faisait partie du staff All-Second de la Coupe du Monde Fiba 2023, a raté la majeure partie de sa partie de groupe en raison d’une entorse à la cheville. Mais il n’a montré aucun signe de ralentissement de sa blessure lorsqu’il a mené l’équipe avec 16 points et huit rebonds en quart de finale pour éliminer la Lettonie et aider les Allemands à étourdir l’équipe américaine en demi-finale avant de terminer le balayage contre la Serbie.

« C’est en fait robuste. Le niveau de compétition est tellement élevé. Tout le match n’a pas été très facile, je pense que les gars qui sont sortis ont tous fait un travail fantastique », a déclaré Franz, membre de la première équipe NBA All-Rookie 2022. « Les 12 gars ont fait un excellent travail en jouant au basket-ball et en restant ensemble et je pense que c’est en grande partie pourquoi nous avons gagné aussi. »

«Je pense que nous ne sommes qu’une équipe sympathique. Nous ne choisirons pas simplement un seul homme. Nous restons unis en tant que groupe pendant des moments difficiles et je veux dire que c’est ce qui a fait une énorme différence », a-t-il ajouté.

Franz a déclaré que l’Allemagne n’en était qu’à ses débuts alors qu’elle visait la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Nous sommes là pour rester. Vous savez déjà que nous pouvons encore aller mieux et que nous allons rester ici pendant un certain temps », a-t-il déclaré. « J’ai faim mais je veux aussi passer un bon moment. Merci pour toute votre aide, nous l’avons sans aucun doute ressenti ici à Manille. Nous espérons que cela démarrera. »

Pour l’instant, les frères Wagner vont passer un bon moment avec leur staff et la nation entière avec l’espoir que leur succès changera le panorama du basket allemand.

«C’est une grande fête, c’est sûr, on va profiter de celui-ci. Pas seulement aujourd’hui, les prochaines semaines, mais oui, c’est tout simplement cool de faire partie de ce mouvement en Allemagne. Espérons que nous pourrons voir davantage de cette évolution, plus d’enfants jouant au basket-ball en Allemagne », a déclaré Franz. « Nous avons besoin de plus de télévision pour le basket-ball, donc j’en suis un ardent défenseur, que nous montrons plus de basket-ball en direct à la maison afin que plus de gens soient exposés au jeu. »

Apprendre ensuite