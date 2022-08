Affaire enregistrée contre le sosie de Salman Khan, Azam Ansari, pour avoir réalisé une vidéo sur une voie ferrée

Railway Protection Force (RPF) a déposé une plainte contre le sosie de Salman Khan, Azam Ansari à Lucknow pour avoir fait une bobine Instagram sur les voies ferrées. Créateur de contenu et fan de la superstar Salman, Azam Ansari a tourné une vidéo pour son compte Instagram sur les voies ferrées de Lucknow.



Dans la vidéo, on pouvait voir Azam marcher sur les voies ferrées de Daliganj à moitié nu. On pouvait le voir allongé, fumant une cigarette. Il a fait sa bobine sur la chanson à succès du film de Salman Tere Naam, la piste de tuiles Tere Naam Humne Kiya Hai. Pour son acte bizarre, le RPF Lucknow a enregistré FIR pour avoir fabriqué une bobine sur la voie ferrée.Le FPR a également tweeté sur l’incident. L’inspecteur Suresh Kumar du FPR Lucknow a déclaré que l’affaire avait été enregistrée contre l’accusé en vertu des articles 147, 145 et 167 de la loi sur les chemins de fer, bientôt l’accusé sera arrêté.







“Un cas en vertu de la loi sur les chemins de fer 147 (Si une personne entre sur ou dans une partie d’un chemin de fer sans autorisation légale), 145 (Ivresse ou nuisance. Si une personne dans un wagon ou sur une partie d’un chemin de fer) et 167 (Interdiction de fumer dans le train) a été déposée contre Azam Ansari”, a-t-il déclaré.



Et ce n’est pas la première fois que l’affaire est enregistrée contre Azam. Plus tôt, un cas a également été enregistré au poste de police de Thakurganj pour avoir fabriqué la bobine et troublé la paix en rassemblant une foule à Ghantaghar. Azam a publié des bobines de différents monuments et rues de la ville de Lucknow, ce qui crée un buzz sur les réseaux sociaux et conduit sa vidéo à devenir virale. (Avec entrées ANI)