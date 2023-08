Affaire électorale Trump en Géorgie: le premier accusé se rend

Le premier des 19 co-accusés dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre l’ancien président Donald Trump s’est rendu mardi dans une prison d’Atlanta.

Scott Hall, un garant sous caution de Géorgie accusé de sept chefs d’accusation, a été réservé et à 9 h 20 HE, n’avait pas encore été libéré, selon la prison. site web.

Tous les coaccusés dans l’affaire doivent se rendre à la prison de Géorgie d’ici vendredi. Trump, qui fait face à 13 chefs d’accusation, a déclaré lundi soir sur les réseaux sociaux qu’il se rendrait jeudi.

L’annonce de Trump est intervenue quelques heures après qu’un juge du comté de Fulton a fixé sa caution à 200 000 dollars et lui a interdit de nombreuses formes d’intimidation potentielle de témoins.

La caution de Hall a été fixée à 10 000 $.

L’acte d’accusation de 41 chefs d’accusation a été déposé par le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, qui allègue que Trump et ses coaccusés ont conspiré illégalement pour renverser la victoire du président Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Hall est accusé d’avoir enfreint la loi géorgienne sur le racket, de complot en vue de commettre une fraude électorale, de complot en vue de commettre un crime et de complot en vue de frauder l’État.

L’acte d’accusation de Willis accuse Hall d’avoir tenté de s’introduire illégalement dans les machines électorales du comté de Coffee, en Géorgie, le 7 janvier 2021, juste un jour après l’attaque du Capitole à Washington.

Hall et plusieurs autres co-accusés, dont l’avocat pro-Trump Sidney Powell, ont délibérément falsifié des marqueurs de bulletins de vote électroniques et des tabulatrices du Dominion dans l’intention de prendre des données, selon l’acte d’accusation. Leurs efforts ont mis des bulletins de vote officiels entre les mains de personnes non autorisées à l’extérieur du comté, selon l’acte d’accusation.