Affaire du zoo de Dallas : un voleur de singe présumé dit qu’il recommencerait

DALLAS –

Un homme de 24 ans, maintenant lié à une série de crimes inhabituels qui a gardé le zoo de Dallas à la recherche d’animaux disparus, a déclaré à la police qu’après avoir volé deux singes de leur enclos, il les a emmenés sur le système de métro léger de la ville pour faire son escapade, selon les archives judiciaires.

Davion Irvin a également déclaré qu’il aimait les animaux et que s’il était libéré de prison, il en volerait davantage, selon les documents.

Irvin, qui est resté emprisonné mardi avec une caution de 25 000 dollars, a été arrêté la semaine dernière après avoir posé des questions dans un aquarium du centre-ville de Dallas sur les animaux qui s’y trouvent. Il est accusé de six chefs de cruauté envers les animaux et de deux chefs de cambriolage. Un avocat répertorié pour Irvin dans les archives judiciaires n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Irvin a déclaré à la police que dans la nuit du 29 janvier, il a attendu jusqu’à la tombée de la nuit, a sauté une clôture pour accéder au zoo, a coupé le treillis métallique d’une enceinte et a pris les deux singes tamarins empereurs, selon les affidavits du mandat d’arrêt. Il a ensuite pris le métro léger de la ville avant de marcher jusqu’à la maison vacante où il a dit qu’il gardait ses animaux.

La police, agissant à la demande du public, a retrouvé les singes, nommés Bella et Finn, le 31 janvier, le lendemain de leur disparition, dans la maison vide de Lancaster, une banlieue de Dallas à environ 24 kilomètres au sud. du zoo. Les agents ont également trouvé plusieurs chats et pigeons, en plus de poissons morts et de nourriture pour poissons qui avaient disparu d’une zone réservée au personnel du zoo plus tôt en janvier, mais qui n’avaient pas été signalés volés à l’époque, selon des affidavits.

Irvin a été inculpé dans deux des événements étranges sur une période de plusieurs semaines au zoo et est lié à un autre, a indiqué la police. Lors de la prise des singes, Irvin fait face à un chef de cambriolage et à six chefs de cruauté envers les animaux – trois pour chaque singe. Il fait également face à une accusation de cambriolage en relation avec l’évasion d’un léopard nuageux nommé Nova, qui a été découvert disparu le 13 janvier. Une coupure a été trouvée dans son enclos et le zoo a fermé alors qu’une recherche était lancée. Elle a été retrouvée plus tard dans la journée près de son habitat.

Irvin a déclaré aux enquêteurs qu’il avait voulu emmener Nova mais qu’il n’avait pu la caresser qu’avant qu’elle ne monte sur son enclos, selon un affidavit.

La police a déclaré avoir lié Irvin à la découpe d’un enclos pour singes langur, découvert après la disparition de Nova, mais il n’a pas été inculpé pour cela. Aucun des singes langur ne s’est échappé.

Dans les jours qui ont précédé la capture des singes tamarins empereurs, un homme avait soulevé des soupçons au zoo, posant des questions non seulement sur le déplacement et les soins de ces singes, mais aussi sur le léopard nuageux qui s’était échappé, selon un affidavit. Il a également été vu entrant dans les bâtiments du personnel près de l’enclos des singes.

Après que les singes ont été découverts disparus le 30 janvier, la police a publié une photo et une vidéo du zoo d’un homme à qui ils ont dit vouloir parler des singes disparus. L’homme sur les images – qui, selon la police, a été identifié plus tard comme étant Irvin – a incité la police à se rendre dans la maison vacante où les singes ont été retrouvés le 31 janvier. une église a reconnu l’homme des images comme quelqu’un qui fréquentait une maison vacante appartenant à l’église.

La police a arrêté Irving jeudi à quelques pâtés de maisons du Dallas World Aquarium après qu’il y ait posé des questions sur les animaux de l’aquarium et qu’un travailleur l’ait reconnu grâce à la couverture médiatique.

La police a déclaré avoir déclaré qu’elle enquêtait toujours, mais Irvin n’a pas été lié à la mort suspecte d’un vautour en voie de disparition au zoo en janvier.

Pendant ce temps, la police de Louisiane a annoncé l’arrestation mardi d’un homme de 61 ans dans le cas de 12 singes écureuils qui ont été découverts disparus le 29 janvier dans leur enclos à Zoosiana à Broussard, à environ 96 kilomètres à l’ouest de Baton Rouge. La police a déclaré que les singes disparus n’avaient pas encore été retrouvés.