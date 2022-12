Affaire du suicide de Tunisha Sharma : Mukesh Khanna donne son avis sur la situation ; blâme les parents des jeunes filles qui les envoient travailler dans l’industrie [Watch]

Actrice Tunisha Sharma n’est plus. Elle est décédée par suicide le 24 décembre 2022. Les derniers rites de Tunisha Sharma ont eu lieu dans la ville il y a quelques instants. Les visuels déchirants ont fait surface dans les médias. De nombreux amis et proches de Tunisha Sharma ont assisté aux funérailles de l’actrice de 20 ans. On a beaucoup parlé du suicide de Tunisha Sharma et même l’acteur vétéran Mukesh Khanna a donné son avis sur la situation. Il a des conseils aux parents de toutes les jeunes filles.

Mukesh Khanna partage ses réflexions sur l’affaire du suicide de Tunisha Sharma

Entertainment News regorge de reportages sur les derniers rites de Tunisha Sharma qui se sont déroulés dans la ville. L’actrice n’avait que 20 ans et s’est suicidée sur les plateaux de son émission Ali Baba : Daastan-E-Kaboul. Mukesh Khanna a partagé une vidéo en ligne pour les parents de jeunes filles comme Tunisha Sharma. Il a demandé aux parents d’être prudents avant d’envoyer leurs enfants dans l’industrie de la télévision, du cinéma et de l’OTT. Il a dit que les parents estimant que leur enfant avait du talent les envoyaient dans l’industrie. Mukesh Khanna croit que toutes ces choses se produisent pour des raisons enfantines de l’âge de l’adolescence. Il a parlé de la façon dont les gens trouveraient quelqu’un ou l’autre à blâmer et dans le cas de Tunisha Sharma, c’est Sheezan Khan.

Il a également expliqué comment les personnes qui connaissaient Tunisha Sharma pleureront sa disparition et continueront leur vie et qu’une autre fille ferait de même. Il a blâmé le style de travail de l’industrie de la télévision où les jeunes acteurs et actrices travaillent de longues heures et pendant des jours. Il a blâmé les parents de jeunes filles qui envoient leurs enfants travailler dans l’industrie en croyant en leurs talents dans les petites villes.

Mukesh Khanna demande aux parents de se lier d’amitié avec leurs enfants

Élaborant sur la même chose, Mukesh Khanna a déclaré que les filles sont toujours émotionnellement attachées tandis que les garçons ne sont pas si émotifs. Il a partagé qu’ils s’attachent à la personne et commencent à lui faire confiance facilement. Tout en parlant de travailler dans l’industrie, il a demandé aux parents de continuer à rendre visite à leurs enfants qui travaillent dans l’industrie pour connaître leur vie et devenir leurs amis afin qu’ils puissent leur parler quand ils le souhaitent. Il a expliqué à quel point l’idée de mettre fin à la vie et le moment qui la précède sont cruciaux.

Regardez la vidéo du point de vue de Mukesh Khanna sur le suicide de Tunisha Sharma ici :

Mukesh Khanna a également parlé du djihad amoureux et a déclaré que puisque Sheezan a Khan comme nom de famille, les gens l’appellent également Love Jihad. Cependant, il ne croit pas que tout le monde Khan le pratique.