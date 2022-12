Affaire du suicide de Tunisha Sharma : l’oncle de l’actrice réagit à la déclaration rapportée de Sheezan M Khan selon laquelle ils se sont séparés sur des différences religieuses ; dit : ‘Alors pourquoi as-tu commencé tout ça ?’

La nation tout entière est choquée par le triste décès de Tunisha Sharma. La jeune femme de 20 ans s’est pendue à mort dans la salle de maquillage de sa co-vedette masculine Sheezan M Khan. L’acteur est en garde à vue jusqu’au 28 décembre 2022. Il semblerait qu’au cours de l’enquête il ait révélé avoir été ébranlé par l’atmosphère du pays après le meurtre macabre de Shraddha Walker. Il a dit qu’ils avaient rompu en raison de combats constants. Un autre problème était leur différence religieuse et leur différence d’âge. Sheezan M Khan a 28 ans. L’oncle de Tunisha Sharma, Pavan Sharma, s’en est pris à l’acteur.

Dans une interview à NDTV, Pawan Sharma a expliqué pourquoi Sheezan M Khan est entré dans la relation s’il pensait à la fracture religieuse. Il a également déclaré que Tunisha Sharma avait dit à tout le monde à la maison qu’ils n’étaient que de bons amis. Il semble que les deux aient déjeuné ensemble dans la salle de maquillage de l’acteur le jour de sa mort. Pawan Sharma a été cité comme disant: “De quoi s’agissait-il? S’il y avait une rupture, pourquoi passiez-vous du temps avec elle?” Il semble qu’ils mangeaient seuls dans sa chambre.

Il a également déclaré à NDTV que Sheezan M Khan et Tunisha Sharma étaient sortis ensemble pendant près de trois mois. Il lui a également fait rencontrer sa mère. Il semble que sa sœur Falaq Naaz et sa mère l’appelaient régulièrement et avaient des conversations. NDTV l’a cité en disant: “Si vous venez d’une communauté différente et que vous savez que vous ne pouvez pas vous en sortir, alors pourquoi?”. Il semblerait que Vanita Sharma ait dit à l’acteur de ne pas faire avancer les choses. Il a allégué que Sheezan M Khan avait fait ressembler cela à une relation à long terme avec un avenir. Ainsi, lorsque la scission s’est produite, Tunisha Sharma a été brisée.

Les condoléances ont afflué de tous ses amis et co-stars.