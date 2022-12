Affaire du suicide de Tunisha Sharma : les sœurs de Sheezan Khan demandent la confidentialité dans une déclaration commune ; dire: “Il coopère avec la police de Mumbai”

Tunisha Sharma est décédé à l’âge de 20 ans. Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul L’actrice s’est suicidée, laissant tout le monde en état de choc. Elle aurait été retrouvée pendue dans les toilettes sur les plateaux de son émission télévisée. Depuis sa disparition le 24 décembre, de nombreuses stars ont exprimé leur chagrin et pleuré la perte. Sa co-star et ex-petit ami présumé Sheezan Khan a été arrêté par la police car une affaire d’incitation au suicide a été déposée contre lui. L’enquête est en cours et maintenant ses sœurs ont publié une déclaration aux médias.

Selon un message publié par Viral Bhayani, les sœurs de Sheezan Khan, Shafaq Naaz et Falaq Naaz, ont demandé la confidentialité des médias. Ils ont déclaré que Sheezan coopère avec la police de Mumbai dans le cadre de l’enquête et qu’ils font pleinement confiance au pouvoir judiciaire. Ils parleront le moment venu, mais actuellement, la famille a demandé la confidentialité.

Lisez la déclaration complète ci-dessous :

Détails du cas de suicide de Tunisha Sharma

En outre, comme l’a rapporté ANI, la sœur de Sheezan est arrivée aujourd’hui au poste de police de Waliv alors qu’elle était appelée par la police dans le cadre de l’enquête sur le cas de suicide de Tunisha Sharma.

Cas de mort de l’acteur de télévision Tunisha Sharma : la sœur de l’accusé Sheezan Khan arrive au poste de police de Waliv. Elle a été appelée par la police dans le cadre de l’enquête sur l’affaire.#Maharashtra pic.twitter.com/rByCRV59kg ANI (@ANI) 26 décembre 2022

De nombreux rapports concernant l’enquête font la une des journaux. Comme l’a rapporté ANI plus tôt, Sheezan a informé la police que la couverture médiatique autour de l’affaire de la mort de Shraddha Walkar à Delhi l’avait poussé à rompre avec Tunisha. D’autre part, la mère de Tunisha aurait accusé Sheezan d’avoir trompé sa fille.

Affaire de mort de l’actrice Tunisha Sharma | Sheezan a d’abord eu une relation avec elle, a fait des promesses de mariage, puis l’a trahie. Sheezan a utilisé ma fille pendant 3-4 mois : Vanita Sharma, la mère de Tunisha Sharma ANI (@ANI) 26 décembre 2022

Des précisions sont attendues dans ce dossier.