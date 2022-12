Affaire du suicide de Tunisha Sharma : la mère de l’actrice révèle que Sheezan Khan a promis le mariage ; dit, ‘Sheezan ko mat chhodna’ [Watch]

Tunisha Sharma cas de suicide est devenu un sujet brûlant de débat dans le pays. L’actrice de 20 ans est décédée des suites d’un suicide dans la salle de maquillage de sa co-star Sheezan Khan samedi, ont révélé des informations. Elle travaillait sur les décors de Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul et Tunisha Sharma s’est suicidée sur le plateau lui-même. Sheezan Mohammad Khan a été placé en garde à vue et le restera jusqu’au 28 décembre, selon les informations. La mère de Tunisha Sharma a accusé Sheezan de réduction au suicide. Et maintenant, un clip vidéo de la mère de Tunisha devient viral.

La mère de Tunisha Sharma demande justice

Toute l’industrie du divertissement est ébranlée par la disparition de l’actrice de 20 ans Tunisha Sharma. Les dernières mises à jour de l’affaire ont maintenu le buzz dans Entertainment News et TV News tous les jours depuis sa disparition choquante. Parlant de la vidéo de la mère de Tunisha Sharma, la vidéo déchirante présente la mère qui demande justice. La mère de Tunisha a affirmé que Sheezan avait promis à Tunisha de se marier. Elle a affirmé que Sheezan était déjà en couple mais qu’il s’était impliqué avec Tunisha. “Sheezan ko mat chhodna, mera bachcha gaya hai”, dit sa mère.

Regardez la vidéo de la mère de Tunisha Sharma ici :

#TunishaSharmasa mère à sa mort “Sheezan a fraudé Tunisha, il a rompu avec Tunisha après avoir promis le mariage. #SheejanKhan était déjà en relation avec une autre fille, il a utilisé Tunisha.” #TunishaSharmaDeath #TunishaSharmaSuicide Aimez le Jihad ! pic.twitter.com/bMfghSiILs Éveil de Sanatani (@AwakenedSanata1) 26 décembre 2022

Sheezan Khan dit avoir été dérangé

Alors que les flics enquêtent toujours sur la mort de Tunisha Sharma, des rapports ont fait surface dans lesquels les déclarations de Sheezan Khan ont été révélées. Selon les rapports, Sheezan a déclaré à la police que Tunisha avait également tenté de se suicider auparavant. Il a arrêté Tunisha et a également eu une conversation avec sa mère. Sheezan aurait également révélé qu’il était très perturbé par l’affaire Shraddha Walkar et Aftab Poonawalla survenue il y a quelques semaines. Selon les rapports, Sheezan et Tunisha étaient en couple et se sont séparés à la mi-novembre.