Affaire du meurtre de Gulshan Kumar : HC confirme l’acquittement du producteur Ramesh Taurani, confirme la condamnation d’Abdul Rauf Merchant | Nouvelles des gens

Mumbai : La Haute Cour de Bombay a confirmé jeudi l’acquittement du producteur de films et co-fondateur de Tips Industries Ramesh Taurani dans l’affaire du meurtre du baron de la musique Gulshan Kumar en 1997, et a également confirmé la condamnation et la peine à perpétuité imposées à l’accusé Abdul Rauf Merchant.

Un banc de division des juges SS Jadhav et NR Borkar a également annulé l’acquittement d’un autre accusé dans l’affaire – Abdul Rashid Merchant, frère de Rauf, et l’a condamné à la réclusion à perpétuité.

Gulshan Kumar, également connu sous le nom de « roi des cassettes », a été abattu en août 1997 devant un temple de la banlieue d’Andheri.

Selon l’accusation, ses rivaux avaient versé de l’argent au gangster Abu Salem pour l’éliminer.

Le 29 avril 2002, un tribunal d’instance a acquitté 18 des 19 accusés. Le tribunal de première instance a condamné Rauf en vertu des articles 302 (meurtre), 307 (tentative de meurtre), 120 (b) (association de malfaiteurs), 392 (vol qualifié) et 397 (causant des blessures graves lors d’un vol qualifié) du Code pénal indien et de l’article 27 ( possession d’armes) de l’Indian Arms Act.

Rauf a ensuite fait appel de la condamnation, tandis que le gouvernement de l’État a déposé un recours contre l’acquittement de Taurani.

Jeudi, la Haute Cour a rejeté l’appel du gouvernement de l’État et confirmé l’acquittement de Taurani.

Le tribunal a cependant confirmé la condamnation de Rauf ainsi que la peine d’emprisonnement à perpétuité qui lui avait été infligée, mais a annulé et annulé sa condamnation en vertu des articles 392 et 397.

« L’acquittement d’un autre accusé Abdul Rashid Merchant est annulé. Rashid est condamné en vertu des articles 302, 120 (b) de l’IPC et de l’article 27 de la loi indienne sur les armes. L’accusé est condamné à la réclusion à perpétuité. Il lui est ordonné de se rendre immédiatement à le tribunal de première instance ou le commissariat de police de DN Nagar », a déclaré la Haute Cour dans son ordonnance.

Le tribunal a également déclaré qu’Abdul Rauf Merchant n’aurait pas droit à une remise, compte tenu de sa conduite pendant le procès.

« L’appelant (Rauf) n’aura droit à aucune remise compte tenu de ses antécédents criminels et dans l’intérêt de la justice et du public en général, il n’a droit à aucune clémence », a déclaré le tribunal.

Le tribunal a noté qu’après le meurtre, Rauf s’était enfui et n’avait été arrêté qu’en 2001.

« En 2009, il (Rauf) a obtenu un congé, mais il ne s’est pas rendu et a dû être à nouveau arrêté en 2016 », a déclaré la magistrature.

Le tribunal a déclaré que si Rashid ne se rend pas, le tribunal des sessions peut émettre un mandat de non-remboursement.