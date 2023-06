Affaire Donald Trump : la Cour lève les scellés sur l’acte d’accusation

MIAMI –

L’ancien président Donald Trump a décrit un « plan d’attaque » du Pentagone et partagé une carte classifiée liée à une opération militaire, selon un acte d’accusation de 37 chefs d’accusation lié à la mauvaise gestion de documents classifiés qui a été descellé vendredi et qui pourrait instantanément remodeler le 2024 course présidentielle.

L’acte d’accusation dresse un portrait accablant du traitement des informations sensibles par Trump, l’accusant d’avoir délibérément défié les demandes du ministère de la Justice de restituer des documents qu’il avait pris de la Maison Blanche à Mar-a-Lago et même d’avoir enrôlé des aides dans ses efforts pour cacher les dossiers et même disant à ses avocats que nous voulions défier une citation à comparaître pour les matériaux stockés dans sa succession.

« Je ne veux pas que quelqu’un fouille dans mes cartons », a déclaré l’un des avocats de Trump à l’ancien président, selon l’acte d’accusation. Il a également demandé si ce serait mieux « si nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici ».

D’une portée surprenante et de l’ampleur des allégations, l’acte d’accusation s’appuie sur les propres paroles et actions de Trump telles que racontées aux procureurs par des avocats, des collaborateurs proches et d’autres témoins. Totalisant près de 50 pages, le document d’accusation détaillé – avec des allégations selon lesquelles Trump non seulement possédait intentionnellement des documents classifiés, mais aussi les a montrés cavalièrement et avec vantardise aux visiteurs – sera probablement plus difficile à attaquer pour les autres républicains qu’un cas antérieur à New York tourné en dérision par certains analystes comme faible.

L’acte d’accusation comprend 37 chefs d’accusation, dont la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, l’obstruction et les fausses déclarations, qui, pris ensemble, pourraient entraîner une peine d’emprisonnement d’un an.

Trump doit faire sa première comparution devant le tribunal fédéral de Miami, où l’affaire a été déposée. Il a été inculpé aux côtés de Walt Nauta, un assistant et proche conseiller de Trump qui, selon les procureurs, a apporté des boîtes d’une salle de stockage à la résidence de Trump pour qu’il les examine et a ensuite menti aux enquêteurs au sujet du mouvement. Une photographie incluse dans l’acte d’accusation montre plusieurs dizaines de boîtes de classement empilées dans une zone de stockage.

L’affaire ajoute à l’aggravation du danger juridique pour Trump, qui a déjà été inculpé à New York et fait face à des enquêtes supplémentaires à Washington et à Atlanta qui pourraient également conduire à des accusations criminelles. Mais parmi les diverses enquêtes auxquelles il a été confronté, les experts juridiques – ainsi que les propres assistants de Trump – considéraient depuis longtemps l’enquête Mar-a-Lago comme la menace la plus périlleuse et la plus mûre pour des poursuites. Les assistants de campagne se préparaient aux retombées depuis que les avocats de Trump avaient été informés qu’il était la cible de l’enquête, en supposant qu’il ne s’agissait pas de savoir si des accusations seraient portées, mais quand.

Énumérant les informations relatives à la défense et au renseignement étranger incluses dans les documents, les procureurs ont écrit que leur « divulgation non autorisée … pourrait mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis, les relations étrangères, la sécurité de l’armée américaine et des sources humaines ». et la viabilité continue des méthodes sensibles de collecte de renseignements. »

Notant les « dizaines de milliers de membres et d’invités » qui ont visité le « club social actif » de Mar-a-Lago entre la fin de la présidence de Trump en janvier 2021 et la perquisition d’août 2022, les procureurs ont fait valoir que Trump avait « néanmoins » stocké le documents là-bas, « y compris dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, et un espace bureau, sa chambre et une pièce de rangement ».