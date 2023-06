Affaire Donald Trump : la Cour lève les scellés sur l’acte d’accusation

MIAMI –

Donald Trump a mal stocké dans sa propriété de Floride des documents sensibles sur les capacités nucléaires, a enrôlé à plusieurs reprises des aides et des avocats pour l’aider à cacher les dossiers exigés par les enquêteurs et a montré cavalièrement un « plan d’attaque » du Pentagone et une carte classifiée, selon un acte d’accusation de crime qui peint un portrait accablant du traitement par l’ancien président des informations de sécurité nationale.

La conduite alléguée dans l’acte d’accusation historique – la première affaire fédérale contre un ancien président – touche au cœur de la responsabilité de tout président de protéger les secrets les plus précieux du gouvernement. Les procureurs affirment que les documents qu’il a rangés, ont refusé de restituer et, dans certains cas, ont montrés aux visiteurs risquaient de compromettre non seulement les relations avec les pays étrangers, mais également la sécurité des troupes et des sources confidentielles.

« Nos lois qui protègent les informations de défense nationale sont essentielles à la sûreté et à la sécurité des États-Unis et elles doivent être appliquées », a déclaré Jack Smith, l’avocat spécial du ministère de la Justice qui a déposé l’affaire, dans ses premières déclarations publiques. « Les violations de ces lois mettent notre pays en danger. »

Trump, actuellement le principal candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, doit faire sa première comparution devant le tribunal mardi après-midi à Miami. Dans une rare nouvelle bienvenue pour l’ancien président, le juge initialement chargé de l’affaire est quelqu’un qu’il a nommé et qui a suscité des critiques pour des décisions en sa faveur lors d’un différend l’année dernière au sujet d’un maître spécial chargé d’examiner les documents classifiés saisis. Pendant ce temps, deux avocats qui ont travaillé sur l’affaire pendant des mois ont annoncé vendredi qu’ils avaient démissionné de l’équipe juridique de Trump.

Au total, Trump fait face à 37 chefs d’accusation de crime – 31 concernant la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, le reste concernant un complot présumé, une obstruction et de fausses déclarations – qui pourraient entraîner une peine de prison substantielle en cas de condamnation. Un assistant de Trump qui, selon les procureurs, a déplacé des dizaines de boîtes dans son domaine de Floride sous sa direction, puis a menti aux enquêteurs à ce sujet, a été accusé dans le même acte d’accusation de complot et d’autres crimes.

Trump a répondu à l’acte d’accusation vendredi en confondant à tort son cas avec une enquête distincte sur des documents classifiés concernant le président Joe Biden. Bien que des documents classifiés aient été trouvés dans une maison et un bureau de Biden, rien n’indique que le président, contrairement à Trump, ait cherché à les dissimuler ou savait qu’ils étaient là.

« Personne n’a dit que je n’étais pas autorisé à consulter les dossiers personnels que j’ai apportés avec moi de la Maison Blanche. Il n’y a rien de mal à cela », a déclaré Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.

L’affaire ajoute à l’aggravation du danger juridique pour Trump, qui a déjà été inculpé à New York et fait face à des enquêtes supplémentaires à Washington et à Atlanta qui pourraient également conduire à des accusations criminelles. Mais parmi les diverses enquêtes auxquelles il a été confronté, les experts juridiques – ainsi que les propres assistants de Trump – considéraient depuis longtemps l’enquête Mar-a-Lago comme la menace la plus périlleuse et la plus mûre pour des poursuites. Les assistants de campagne se préparaient aux retombées depuis que les avocats de Trump avaient été informés qu’il était la cible de l’enquête, en supposant qu’il ne s’agissait pas de savoir si des accusations seraient portées, mais quand.

L’acte d’accusation arrive à un moment où Trump continue de dominer la primaire présidentielle républicaine. Un responsable de la campagne Trump a décrit l’humeur de l’ancien président comme « provocante » et il devrait prononcer une réprimande à pleine gorge du dépôt lors d’un discours devant les responsables du Parti républicain en Géorgie samedi après-midi et s’exprimera également en Caroline du Nord dans la soirée.

Les assistants étaient notamment plus réservés après le dévoilement de l’acte d’accusation, car ils tenaient compte de la gravité des accusations juridiques et de la menace qu’elles représentent pour Trump au-delà du gain politique potentiel à court terme.

La portée surprenante et l’étendue des allégations du document, y compris le recours à la vidéo de surveillance et à un enregistrement audio, rendront presque certainement plus difficile pour les républicains de s’opposer à une affaire pénale antérieure à New York que de nombreux analystes juridiques avaient qualifiée de faible.

L’affaire des documents est une étape importante pour un ministère de la Justice qui avait enquêté sur Trump pendant des années – en tant que président et citoyen privé – mais ne l’avait jamais accusé d’un crime auparavant. L’enquête la plus notable était une précédente enquête d’un avocat spécial sur les liens entre sa campagne de 2016 et la Russie, mais les procureurs de cette enquête ont cité la politique du ministère de la Justice contre l’inculpation d’un président en exercice. Une fois qu’il a quitté ses fonctions, cependant, il a perdu cette protection.

L’enquête a fait un grand pas en avant en novembre dernier lorsque le procureur général Merrick Garland, un ancien juge fédéral à la voix douce qui a longtemps déclaré qu’aucune personne ne devrait être considérée comme au-dessus de la loi, a nommé Smith, un procureur pour crimes de guerre avec une attitude agressive et dure. réputation d’accusation, pour mener à la fois l’enquête sur les documents et une enquête distincte sur les efforts visant à renverser les élections de 2020. Cette enquête reste en cours.

L’acte d’accusation de 49 pages est centré sur des centaines de documents classifiés que Trump a emportés avec lui de la Maison Blanche à Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021. Alors même que « des dizaines de milliers de membres et d’invités » ont visité Mar-a-Lago entre la fin de la présidence de Trump et août 2022, lorsque le FBI a obtenu un mandat de perquisition, des documents ont été stockés de manière imprudente dans des espaces comprenant une « salle de bal, une salle de bain et une douche, un bureau, sa chambre et un débarras ».

L’acte d’accusation affirme que, pendant une période de deux mois entre janvier et le 15 mars 2021, certaines des boîtes de Trump ont été stockées dans l’une des salles de bal dorées de Mar-a-Lago. Une photo incluse dans l’acte d’accusation montre des boîtes empilées en rangées sur la scène de la salle de bal.

Les procureurs allèguent que Trump, qui a affirmé sans preuve qu’il avait déclassifié tous les documents avant de quitter ses fonctions, a compris son devoir de prendre soin des informations classifiées mais l’a quand même évité. Il détaille une réunion de juillet 2021 à Bedminster au cours de laquelle il s’est vanté d’avoir conservé un document classifié préparé par l’armée au sujet d’une attaque potentielle contre un autre pays.

« Secret. Ce sont des informations secrètes. Regardez, regardez ça », l’acte d’accusation le cite comme disant, citant un enregistrement audio. Il a également dit qu’il aurait pu déclassifier le document mais « maintenant je ne peux pas, vous savez, mais c’est toujours un secret », selon l’acte d’accusation.

Utilisant les propres mots et actions de Trump, tels que racontés aux procureurs par des avocats, des assistants et d’autres témoins, l’acte d’accusation allègue à la fois un refus de restituer les documents malgré plus d’un an de demandes du gouvernement, mais également des mesures qu’il a encouragé les autres autour de lui à prendre pour dissimuler les enregistrements.

Par exemple, selon les procureurs, après que le ministère de la Justice a émis une assignation à comparaître pour les dossiers en mai 2022, Trump a demandé à ses propres avocats s’il pouvait défier la demande et a dit des mots à l’effet de, « Je ne veux pas que quelqu’un regarde à travers mes boîtes . »

« Ne serait-ce pas mieux si nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici ? l’un de ses avocats l’a décrit comme disant.

Mais avant que son propre avocat ne fouille la propriété à la recherche de documents classifiés, selon l’acte d’accusation, Trump a ordonné aux assistants de retirer de la salle de stockage de Mar-a-Lago des boîtes de documents afin qu’ils ne soient pas retrouvés pendant la perquisition et donc remis au gouvernement. .

Des semaines plus tard, lorsque des fonctionnaires du ministère de la Justice sont arrivés à Mar-a-Lago pour récupérer les dossiers, ils ont reçu un dossier contenant seulement 38 documents et une fausse lettre attestant que tous les documents répondant à l’assignation avaient été remis. Ce jour-là, alors même que Trump a assuré aux enquêteurs qu’il était « un livre ouvert », des aides ont chargé plusieurs des boîtes de Trump dans un avion à destination de Bedminster, selon l’acte d’accusation.

Mais soupçonnant que beaucoup d’autres restaient à l’intérieur, le FBI a obtenu un mandat de perquisition et est revenu en août pour récupérer plus de 100 documents supplémentaires. Le ministère de la Justice a déclaré que Trump détenait plus de 300 documents classifiés, dont certains au niveau top secret.

Selon l’acte d’accusation, Walt Nauta, l’un des assistants personnels présumés avoir transporté les boîtes dans le complexe, a menti au FBI au sujet du mouvement des boîtes et fait face à des accusations d’avoir conspiré pour les cacher. Son avocat s’est refusé à tout commentaire.