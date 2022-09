Jacqueline Fernandez a été convoquée par la police de Delhi pour la troisième fois dans le cadre de l’enquête en cours sur l’escroquerie de Rs 215 crore et ses liens avec l’escroc Sukesh Chandrashekhar. Après avoir omis de comparaître deux fois plus tôt, l’actrice sera interrogée aujourd’hui (mercredi) au bureau de l’aile des délits économiques (EOW). L’actrice est susceptible d’être interrogée sur des allégations de réception de cadeaux de luxe de Chandrashekhar. Il les aurait achetés avec les produits du crime.

Selon des informations, la police de Delhi est armée d’une longue liste de plus de 50 questions pour Jacqueline Fernandez. Ces questions sont principalement basées sur sa relation avec Sukesh, les cadeaux qu’elle a reçus, combien de fois ils se sont rencontrés ou combien de temps ils ont été en contact – physiquement ou par d’autres moyens comme le téléphone/e-mail. Il y a plus de questions pour obtenir chaque détail lié à l’affaire et, par conséquent, l’enquête peut durer des jours en raison desquels Jacqueline a été invitée à rester à Delhi pour s’assurer qu’elle ne manque aucune session. Auparavant, la police de Delhi l’avait convoquée le 29 août. L’actrice avait demandé un report en raison de son emploi du temps, puis elle ne s’était pas non plus présentée devant eux à la date révisée, le 12 septembre.

Aujourd’hui, avec Jacqueline, la branche des délits économiques a également convoqué Pinky Irani. On dit qu’elle est la seule responsable pour que Sukesh et Jacqueline restent en contact et restent en contact. Les deux seront-ils interrogés conjointement ou séparément pour déterrer toute faille dans le récit, c’est quelque chose que nous apprendrons en temps voulu.

L’enquête tentera également de découvrir à quel point Jacqueline était au courant de la réalité de Sukesh. Dans sa feuille de route, ED a déclaré que Fernandez était au courant mais avait pourtant choisi de se livrer à des transactions financières avec Sukesh. Elle a déjà reconnu avoir reçu des cadeaux de sa part lors de sa précédente déclaration à la Direction de l’exécution (ED). Au cours de cette enquête en août et octobre de l’année dernière, il a été établi que Fernandez avait utilisé les produits du crime commis par Sukesh pour acheter des cadeaux pour elle-même et sa famille. ED a qualifié cela de blanchiment d’argent en vertu de l’article 3 de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent.

Plus tôt en septembre, l’actrice Nora Fatehi a également été interrogée par la police de Delhi sur des allégations de réception de cadeaux de luxe de Chandrashekhar. Elle aussi a admis avoir reçu des cadeaux de l’escroc présumé et de sa femme Leena Maria Paul.