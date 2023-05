Affaire d’escroquerie aux emplois scolaires: le neveu Abhishek de Mamata Banerjee interrogé par CBI

Les agents de la CBI ont interrogé le chef du TMC, Abhishek Banerjee, qui a comparu devant eux samedi dans le cadre de l’enquête de l’agence sur l’escroquerie aux emplois scolaires, pendant plus de six heures.

Avant d’atteindre les bureaux de la CBI au palais Nizam, Mme Banerjee a écrit une lettre à la CBI l’informant de sa décision de demander à la Cour suprême de contester l’ordonnance de la Haute Cour qui permet aux agences d’enquête CBI et ED de l’interroger.

Des agents de la CBI auraient demandé au chef du TMC pourquoi un accusé dans l’escroquerie aux emplois scolaires, Kuntal Ghosh, a allégué qu’il subissait des pressions pour le nommer, selon des sources.

On pense qu’Abhishek a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance des raisons de la déclaration de Ghosh.

Le nom du chef du TMC est apparu dans une plainte déposée par Kuntal Ghosh où il alléguait que les agences centrales d’enquête faisaient pression sur lui pour qu’il nomme Abhishek Banerjee dans l’affaire d’escroquerie à l’école.

Dans sa lettre au CBI, Abhishek avait écrit : « Au tout début, je déclare que je suis plutôt choqué de constater que l’avis en référence m’a été signifié le 19.05.2023 dans l’après-midi, m’ordonnant de comparaître devant votre bureau. à Kolkata à 11h00 le 20.05.2023, me donnant moins d’une journée pour me conformer. » Déclarant qu’il était au milieu d’une yatra de deux mois à l’échelle de l’État pour se connecter avec le peuple du Bengale occidental, il a déclaré que s’il souhaitait coopérer avec les agences et se conformait donc à la convocation, il convient de noter qu’il avait « présenté une demande d’autorisation spéciale devant l’Honorable Cour suprême de l’Inde, contestant ainsi l’ordonnance du 18.05.2023 (adoptée par la Haute Cour de Calcutta) », plus tôt dans la journée, la Direction de l’exécution a mené une perquisition à la résidence de Sujay Krishna Bhadra, considéré comme proche des hauts gradés de TMC, dans le cadre de son enquête sur l’escroquerie aux emplois scolaires, a déclaré un responsable de l’agence centrale.

Le responsable a déclaré que le raid, qui était toujours en cours, a été effectué dans la maison Behala de «Kalighat er Kaku» (l’oncle de Kalighat), comme il est populairement connu.

Le 15 mars, Bhadra a comparu devant la CBI pour son implication présumée dans des nominations illégales effectuées dans différentes écoles publiques et subventionnées par l’État au Bengale occidental.

Alors que le Bureau central d’enquête enquête sur l’aspect criminel de l’escroquerie, l’ED se penche sur la piste d’argent impliquée dans les irrégularités présumées dans le recrutement scolaire.

Abhishek Banerjee, qui était en campagne électorale à Bankura, dans l’ouest du Bengale, s’était précipité à Kolkata vendredi soir pour répondre à la convocation envoyée par l’agence centrale d’enquête.

Plus tard vendredi, le chef du TMC et neveu du ministre en chef Mamata Banerjee, avait également, dans un discours impromptu prononcé du haut de son véhicule, osé l’agence centrale de l’arrêter si elle avait des preuves de corruption ou d’inconduite contre lui.

« Je défie la CBI de m’arrêter s’ils ont des preuves de corruption contre moi », a déclaré Abhishek lors d’un rassemblement à Bankura.

Jeudi, la Haute Cour de Calcutta a rejeté une requête déposée par Mme Banerjee demandant le rappel d’une précédente ordonnance du tribunal, qui stipulait que des agences d’enquête telles que CBI et ED pourraient l’interroger sur l’escroquerie de recrutement d’enseignants.

Une tentative vendredi d’obtenir un banc de division et, après cela, le juge en chef de la Haute Cour de Calcutta pour entendre son plaidoyer de révision n’a pas donné de résultats même si ED a envoyé la convocation au chef du TMC.

L’affaire peut désormais être portée devant une chambre de vacances de la Haute Cour qui siégera à partir de lundi.

Réagissant aux questions de CBI, la direction de TMC s’est demandé pourquoi l’agence centrale d’enquête n’avait jamais interrogé les dirigeants du BJP.

Pendant ce temps, l’interrogatoire par la CBI du principal dirigeant du TMC a déclenché une guerre des mots entre le parti au pouvoir du Bengale et le principal parti d’opposition de l’État, le BJP, la direction du TMC se demandant pourquoi l’agence centrale d’enquête n’a jamais interrogé les dirigeants du BJP.

« Abhishek Banerjee et TMC ont toujours coopéré avec l’enquête CBI et ED. Mais le camp du safran utilise les agences centrales pour nous harceler », a déclaré le porte-parole de TMC, Kunal Ghosh.

Il a ajouté que d’un autre côté, « Une personne prise en photo en train de prendre de l’argent n’est pas convoquée par CBI car il a rejoint le BJP », dans une référence apparente à un haut dirigeant du BJP qui a fait défection de TMC.

Réagissant à ses remarques, le BJP a qualifié les allégations de sans fondement.

« Le BJP n’a rien à voir avec l’enquête du CBI. Si les dirigeants du TMC n’ont rien à cacher, pourquoi sont-ils si gênés d’être convoqués et de faire de telles allégations ? S’ils ont quelque chose à dire, ils peuvent toujours déplacer le tribunal », porte-parole du BJP. dit Samik Bhattacharya.

