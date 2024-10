Affaire des meurtres des frères Menendez : le procureur enquête sur de nouvelles preuves d’agression sexuelle

Plus de trois décennies après qu’Erik et Lyle Menendez ont tué leurs parents dans une affaire de meurtre sensationnelle qui a captivé la nation, Los Angeles County Dist. Atty. George Gascón a déclaré jeudi que son bureau examinerait ce qu’il a décrit comme de nouvelles preuves selon lesquelles les frères ont été agressés, une démarche qui pourrait conduire à leur nouvelle condamnation.

Gascón a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que les frères avaient commis les meurtres, mais a déclaré que la question était de savoir si le jury avait entendu la preuve que leur père les avait agressés. Des preuves détaillant les abus sexuels ont été présentées lors du premier procès des frères, qui s’est terminé par des jurys sans majorité, mais ont été largement retenues lors de leur deuxième procès, où ils ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie.

« Nous ne sommes pas encore prêts à dire que nous croyons ou ne croyons pas à cette information », a déclaré Gascón. « Mais nous sommes ici pour vous dire que nous avons l’obligation morale et éthique d’examiner ce qui nous est présenté et de prendre une décision. »

Le processus pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès des frères, à leur condamnation à une peine de prison moindre ou à leur libération. Gascón a déclaré qu’il n’avait pas pris de décision finale.

En 1989, Erik et Lyle Menendez ont acheté une paire de fusils de chasse avec de l’argent, sont entrés dans leur maison de Beverly Hills et ont abattu leurs parents alors qu’ils regardaient un film dans le salon familial. Les procureurs ont déclaré que José Menendez avait été frappé cinq fois, notamment à l’arrière de la tête, et que Kitty Menendez avait rampé sur le sol, blessée, avant que les frères ne rechargent et ne tirent une dernière explosion mortelle.

Initialement, la police a supposé que les meurtres étaient un coup mafieux en se basant sur la scène horrible. Erik et Lyle Menendez ont finalement été accusés de meurtre après qu’Erik, âgé de 18 ans, ait avoué les meurtres à son thérapeute en mars 1990.

Les procureurs ont fait valoir que la motivation des frères dans les meurtres était simple : avoir accès à la succession de plusieurs millions de dollars de leurs parents. Mais les avocats de la défense des frères ont rétorqué que des années d’abus sexuels violents de la part de leur père avaient précédé la fusillade, justifiant les meurtres comme une forme de légitime défense.

L’annonce de Gascón intervient plus d’un an après qu’Erik et Lyle Menendez ont déposé une requête en habeas corpus demandant au tribunal d’annuler leur condamnation de 1996, citant de nouvelles preuves. Une audience sur l’habeas corpus devrait avoir lieu le 26 novembre. Gascón a déclaré qu’il souhaitait « finaliser » l’affaire au moment où l’audience aurait lieu, mais n’a pas précisé que son examen serait terminé d’ici là.

« Ils examinent évidemment la question de près, ce qui est formidable », a déclaré Cliff Gardner, l’un des avocats représentant les frères. « Cela m’encourage parce que je pense que quiconque examinera ces preuves repartira avec la compréhension que ces garçons ont été agressés lorsqu’ils étaient enfants. »

Gardner a déclaré que depuis le dépôt du dossier l’année dernière, les procureurs avaient demandé à plusieurs reprises au tribunal de repousser la date de l’audience afin de réexaminer l’affaire. Malgré le temps qu’il a fallu pour qu’une décision soit prise, il a déclaré qu’il la trouvait encourageante.

« Le fait qu’ils prennent leur temps me montre qu’ils prennent cela au sérieux », a-t-il déclaré.

La pétition faisait référence à des preuves tirées d’une série documentaire de Peacock, « Menendez + Menudo: Boys Betrayed », qui soulevait des allégations selon lesquelles Jose Menendez aurait agressé sexuellement un ancien membre mineur du groupe pop des années 1980 Menudo.

La série en trois parties, rapportée par les journalistes Nery Ynclan et Robert Rand, affirme que le créateur du groupe de musique de renommée internationale, Edgardo Díaz, a emmené l’un des membres mineurs du groupe au domicile de José Menendez, dans le New Jersey, où il a été violé et drogué par l’aîné Menendez.

Dans les docu-séries, Roy Roselló a déclaré qu’il avait 13 ou 14 ans à l’époque et a suggéré que le voyage avait pour but d’aider à conclure un accord entre le groupe et RCA Records, où Jose Menendez travaillait comme cadre.

« Cette nouvelle preuve est incontestable », a déclaré Ynclan au Times jeudi, « et la vie de Lyle et Erik n’a pas mis fin à cette horrible journée. » Le journaliste ajoute que les deux frères ont été des prisonniers modèles et ont mené des programmes de réinsertion auprès d’autres détenus. « Après 35 ans, il n’est plus temps de montrer à ces victimes de l’inceste la miséricorde qu’elles méritent. »

Les frères pétition déclare que les nouvelles allégations d’abus sexuels soutiennent leur argument selon lequel les meurtres étaient un acte de légitime défense après avoir subi des années d’abus de la part de leurs parents, et craignent que leurs parents ne les tuent s’ils le révélaient.

La requête détaille également une lettre récemment découverte qui, selon les avocats de la défense, aurait été écrite par Erik Menendez huit mois avant la fusillade de 1989, suggérant que les abus sexuels commis par son père se sont poursuivis jusqu’à la fin de son adolescence.

«Je ne sais jamais quand cela va arriver et cela… me rend fou», lit-on dans la lettre, soumise au tribunal. « Chaque nuit, je veille en pensant qu’il pourrait entrer. »

Le premier procès des frères, qui comprenait des témoignages détaillant les abus, s’est terminé par deux jurys sans majorité. Lors du deuxième procès, une grande partie des preuves des abus ont été exclues, selon la requête en habeas. Les procureurs avaient alors fait valoir que les allégations d’abus étaient « une invention totale ».

La nouvelle fait suite à une autre émission basée sur les Menendez, une série dramatique en huit parties sur Netflix intitulée « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story ». L’émission se concentre sur les événements qui ont conduit aux meurtres et sur le moment culturel à Los Angeles au cours duquel les frères ont été accusés de meurtre.

Le mois dernier, l’épouse d’Erik Menendez, Tammi Menendez, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à propos de la série et de la manière dont les frères étaient représentés, la qualifiant d’« inexacte » et que la représentation de Lyle était une « caricature » qui était « enracinée dans des mensonges horribles et flagrants ».

Le co-créateur de « Monsters » Ryan Murphy s’est défendu dans une interview accordée au Times le mois dernier.

«Je pense que c’est un faux scandale», a-t-il déclaré. « Je pense que cette histoire, cette série Netflix, est la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez en 30 ans parce qu’elle amène les gens à en parler et à poser les questions qui sont importantes. »

L’attention renouvelée accordée à cette affaire a suscité un soutien en faveur des frères incarcérés. Kim Kardashian leur a rendu visite en prison il y a trois semaines et a écrit un essai personnel dans lequel elle a qualifié les frères d’« hommes gentils, intelligents et honnêtes » et a déclaré que leurs condamnations devraient être reconsidérées.

« Nous le devons à ces petits garçons qui ont perdu leur enfance, qui n’ont jamais eu la chance d’être entendus, aidés ou sauvés », a-t-elle écrit.