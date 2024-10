Affaire des frères Menendez : Lyle et Erik Menendez attendent une décision qui pourrait les voir sortir de prison

CNN

Alors que le procureur du comté de Los Angeles évalue de nouvelles preuves qui pourraient permettre à Lyle et Erik Menendez d’être libérés de prison après plus de 30 ans, près de deux douzaines de leurs proches devraient parler en leur nom lors d’une conférence de presse mercredi.

En 1996, les frères Menendez ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de leurs parents, Jose et Kitty, dans leur maison de Beverly Hills.

Bien qu’ils n’aient jamais nié avoir tué leurs parents, les deux hommes ont affirmé lors de leur procès qu’ils avaient agi en état de légitime défense et qu’ils avaient subi des années de violences physiques et sexuelles de la part de leur père.

Les avocats des frères ont également fait valoir que le juge chargé de l’affaire de 1996 n’avait pas permis qu’une grande partie des preuves d’abus présentées par la défense soient présentées au jury.

En 2023, les avocats représentant les frères Menendez ont déposé une requête arguant qu’ils devraient bénéficier d’un allègement de leur peine de prison sur la base de nouvelles allégations faisant état des abus sexuels présumés de Jose Menendez, et d’une lettre qu’Erik Menendez a écrite à un cousin qui fait allusion à des abus. il a enduré.

Et ils pourraient bientôt avoir cette chance, alors que le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, envisage de re-condamner les frères sur la base des preuves déposées dans la requête de 2023. Il a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il ne faisait aucun doute que les frères avaient commis les meurtres, mais que son bureau examinait les preuves.

Dans une interview avec ABC diffusée mercredi, la cousine d’Erik et Lyle, Karen Vander MolenCopley, a déclaré qu’elle se souvient avoir remarqué un changement de comportement des garçons au fil des années.

« On pouvait voir quand ils étaient plus jeunes qu’il y avait ces deux jeunes enfants pleins de vie, des jeunes garçons qui devenaient de plus en plus tristes au fil des années », a déclaré MolenCopley.

Après plus de 30 ans de prison, MolenCopley, qui fait partie des personnes présentes à la conférence de presse, a déclaré qu’elle pensait désormais que Lyle et Erik devraient être libérés et autorisés à rentrer chez eux et à retrouver leur famille.

« Ce serait le meilleur cadeau d’anniversaire à offrir à ma mère… ce serait d’avoir ses neveux à la maison avec elle le jour de son anniversaire à Thanksgiving. »

Mais l’avocat du frère de Kitty Menendez, Milton Andersen, a accusé Gascón mercredi d’avoir trahi les victimes et leurs proches.

« Les actions de sang-froid des frères Menendez ont brisé leur famille et laissé une trace de chagrin qui persiste depuis des décennies. « Jose a reçu six balles et Kitty a reçu dix balles, y compris une balle dans le visage après qu’Erik ait rechargé », a déclaré l’avocate Kathy Cady, une procureure à la retraite, dans un communiqué.

Andersen n’a jamais été informé que Gascón avait réaffecté l’affaire, ni d’une conférence de presse au cours de laquelle le procureur a annoncé un deuxième examen de l’affaire, selon Cady, qui a déclaré que le procureur n’avait pas répondu à ses demandes de réunion.

« M. Andersen, comme toutes les familles de victimes, a le droit constitutionnel d’être informé, de faire entendre sa voix et de voir ses opinions prises en compte dans toute décision concernant l’affaire », a déclaré Cady.

CNN a contacté Gascón pour obtenir ses commentaires.

Dimanche, Gascón a publié sur les réseaux sociaux une image de la lettre manuscrite et non datée soumise par les avocats de Menendez dans le cadre de leur requête.

Dans la lettre, Erik Menendez a écrit : « J’ai essayé d’éviter papa. Ça arrive encore Andy mais c’est pire pour moi maintenant.

Il a poursuivi: «Je ne sais jamais quand ça va arriver et ça me rend fou. Chaque nuit, je veille en pensant qu’il pourrait entrer. Je dois oublier cela de mon esprit.

« Je sais ce que tu as dit avant mais j’ai peur. Tu ne connais pas papa comme moi. Il est fou !

L’image de la lettre, qui est dans le domaine public, a depuis été supprimée des comptes de médias sociaux de Gascón – mais le procureur a abordé l’importance potentielle de celle-ci dans une interview avec ABC diffusée mercredi.

La lettre « porte entièrement sur les abus qui ont été la pierre angulaire de leur défense », a déclaré Gascón. Il a déclaré à ABC que son bureau devrait prendre une décision sur la peine des frères Menendez ce mois-ci.

L’affaire a réapparu après la sortie le mois dernier de la série Netflix «Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez». Netflix a également publié ce mois-ci un documentaire sur l’affaire Menendez dans lequel les deux hommes discutent de ce qui a conduit aux meurtres.

Loni Coombs, ancien procureur du comté de Los Angeles, a déclaré mercredi à Jim Acosta de CNN que Gascón avait déclaré publiquement que le documentaire avait généré de nombreux appels téléphoniques à son bureau au sujet de nouvelles preuves dans l’affaire.

« Cette nouvelle requête en matière de preuves était restée sur son bureau depuis plus d’un an, mais ce n’est que lorsque toute l’attention et les projecteurs sont venus de ce documentaire qu’il sort maintenant et dit : ‘Je vais regarder ça, ‘», a-t-elle déclaré.

La société a changé sa façon de considérer les abus sexuels contre les garçons, a-t-elle déclaré.

« On le comprend mieux. Nous en comprenons la dynamique, à savoir qu’il faut parfois des années aux victimes pour pouvoir parler du traumatisme », a-t-elle ajouté.

Coombs a décrit le moment choisi pour la décision du procureur de réexaminer l’affaire comme « une tempête parfaite », notant que Gascón a déjà condamné 300 personnes dans le comté au cours de l’année écoulée.

Ray Sanchez de CNN a contribué à cette histoire.