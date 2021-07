Affaire des films pornographiques : les chats WhatsApp révèlent que Raj Kundra a planifié une autre application après le blocage de Hotshots | Nouvelles des gens

Mumbai : de prétendues conversations WhatsApp entre l’homme d’affaires Raj Kundra, arrêté dans un prétendu racket de films pornographiques, et d’autres membres d’un groupe ont suggéré qu’il avait un « plan B » en place après que Google Play a supprimé « Hotshots », l’application OTT au centre de l’activité illégale, en raison de violations de la politique, ont déclaré mercredi des sources policières.

Le « plan B » impliquait le lancement d’une nouvelle application pour exercer le commerce illégal de production et de diffusion de contenu pornographique, ont-ils déclaré. Raj Kundra (45 ans), mari de l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, a été arrêté par la branche criminelle de Mumbai lundi soir dans une affaire, selon elle, liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via certaines applications. Il est en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

Au moins quatre captures d’écran de prétendues conversations WhatsApp ont fait surface sur les réseaux sociaux dans lesquelles Kundra aurait été vue en train de discuter du « Plan B » avec un autre membre du groupe « H ACCOUNTS », ont indiqué les sources. Un membre du groupe partage une capture d’écran du courrier reçu de l’équipe Google Play concernant l’état de l’application (« Hotshots »), à laquelle Kundra aurait répondu : « … Le plan B a démarré au maximum 2-3 semaines nouvelle application sera en direct iOS et Android, c’est une bénédiction. »

Au cours de cette conversation, un membre nommé Rob Digital Marketing Hotshots a demandé à Kundra : « jusque-là, pouvons-nous désactiver tous les films audacieux et faire appel à nouveau au Play Store », ont montré les discussions. Dans une autre capture d’écran d’une conversation personnelle avec un membre le 10 novembre, le membre a déclaré à Kundra: « Jusqu’à ce que BF (Bollyfame) soit en place, trouvons un moyen de maintenir HS (Hotshots) ».

Il y avait aussi discussion sur la suppression du « contenu extrêmement audacieux » de la plate-forme pour le moment, ont indiqué les sources. Le 11 octobre, les membres du groupe WhatsApp ‘H ACCOUNTS’ ont discuté des revenus en direct de Rs 1,85 lakh et de la vente de films de Rs 4,52 lakh, ce qui a été apprécié par Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi, qui aurait également fait partie du raquette.

Viaan Industries de Kundra a noué des liens avec la société londonienne Kenrin, propriétaire de ‘Hotshots’, la plate-forme OTT qui serait impliquée dans la publication de films pornographiques, a déclaré mardi un haut responsable de la police. Kenrin appartient au beau-frère de Kundra, avait-il dit. En raison de son contenu répréhensible, « Hotshots » a été suspendu par Google Play Store et Apple App Store l’année dernière.

Lundi, la police avait décrit Kundra comme le « conspirateur clé » de l’affaire, qui a été enregistrée le 4 février au poste de police de Malwani dans la banlieue de Mumbai. Au total, 11 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent dans cette affaire, a indiqué la police.

Kundra a été réservé en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien (IPC) en plus des articles pertinents de la loi informatique et de la représentation indécente de Loi sur les femmes (interdiction).