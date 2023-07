Affaire des explosions à Delhi en 1996 : la Cour suprême condamne à perpétuité 4 condamnés

Près de 27 ans après que 13 personnes ont été tuées et 38 blessées dans l’explosion d’une bombe sur un marché animé de Lajpat Nagar à Delhi, la Cour suprême a condamné jeudi à perpétuité quatre condamnés pour le reste de leur vie sans rémission, affirmant qu’ils avaient exécuté un » complot international » pour « déstabiliser » l’Inde en réalisant l’explosion.

Le tribunal de grande instance, qui s’est penché en détail sur la gravité de l’infraction, n’a cependant pas souscrit à l’appel véhément de l’accusation selon lequel les condamnés devaient être condamnés à la peine de mort pour avoir étouffé des vies innocentes lors de l’explosion du 21 mai 1996.

Le banc composé des juges BR Gavai, Vikram Nath et Sanjay Karol, dans son jugement de 190 pages, a épargné les quatre condamnés — Mohd Naushad, Mirza Nissar Hussain alias Naza, Mohd Ali Bhatt alias Killey et Javed Ahmed Khan — la potence sur le motif de retard.

Il a déclaré que bien que l’infraction « entre dans la catégorie des cas les plus rares », le retard de 27 ans au total et 14 ans du tribunal de première instance pour statuer sur l’affaire sont des circonstances atténuantes en faveur des condamnés.

« L’incident s’est produit le 21 mai 1996, soit il y a environ 27 ans ; le tribunal de première instance a prononcé la peine de mort le 22 avril 2010, soit il y a plus de 13 ans ; et le présent accusé agissant à la demande du conspirateurs principaux ; sont autant de circonstances atténuantes pour ne pas prononcer la peine de mort, même si elle relève de la catégorie des cas les plus rares.

« Compte tenu de la gravité de l’infraction ayant entraîné la mort d’innocents et du rôle joué par chaque inculpé, tous ces inculpés sont condamnés à la réclusion à perpétuité, sans remise de peine, jusqu’à la perpétuité naturelle. Les accusés, s’ils sont libérés sous caution, sont ordonnant aux condamnés Mirza Nissar Hussain alias Naza et Mohd Ali Bhatt alias Killey, qui avaient été précédemment acquittés par la Haute Cour de Delhi, de se rendre immédiatement en prison pour servir la durée de vie.

Le tribunal de grande instance a vivement critiqué le retard du procès contre les condamnés et a déclaré que cela compromettait « l’intérêt national ».

« Le dossier révèle que ce n’est que sur l’incitation de la justice que le procès a pu être achevé après plus d’une décennie. Le retard, pour quelque raison que ce soit, imputable au juge en charge ou au ministère public, a certainement compromis l’intérêt national », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le procès rapide de telles affaires était le besoin de l’heure, en particulier lorsqu’il s’agissait de sécurité nationale et de l’homme du commun.

« Malheureusement, la vigilance n’a pas été suffisante tant de la part des enquêteurs que des autorités judiciaires. Un marché de premier plan au cœur de la capitale est attaqué et nous pouvons souligner qu’il n’a pas été traité avec le degré de promptitude et d’attention requis, » Ça disait.

Exprimant sa consternation, la formation s’est dite forcée de constater que cela pouvait être dû à l’implication de « personnes influentes », ce qui était évident du fait que sur plusieurs accusés, seuls quelques-uns ont été jugés.

« À notre avis, la question aurait dû être traitée avec urgence et sensibilité à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

Le verdict traitait dans les moindres détails des preuves indirectes et des faits relatifs à la récupération et à l’arrestation des condamnés.

« Après examen des circonstances alléguées par l’accusation contre les accusés…, il est clair que l’accusation a prouvé la culpabilité de l’accusé dans la commission du crime. La dernière question qui se pose devant nous est – si tous ces accusés personnes faisaient partie d’un complot en vertu de l’article 120B (complot criminel) du CPI ? Nous estimons que cette question appelle une réponse affirmative », a déclaré le banc.

Il a estimé que l’explosion avait été planifiée à la demande d’autres accusés qui sont restés insaisissables et ont été déclarés coupables.

« Il est évident que tous ces accusés se connaissaient et participaient avec l’objectif commun de commettre l’explosion à Delhi dans le cadre d’un complot international visant à provoquer des activités perturbatrices en Inde. Toutes les circonstances prouvées prises ensemble forment une chaîne de événements qui impliquent les accusés », a-t-il ajouté.

La police de Delhi, dans un premier temps, avait déposé l’acte d’accusation contre 17 personnes pour leur implication dans l’explosion.

Sur 17, un est mort et sept ont été déclarés coupables et n’ont jamais été jugés. Les neuf autres accusés ont été jugés.

Le tribunal de première instance en avait condamné six et leur avait infligé diverses peines de prison. Il avait prononcé la peine de mort pour trois condamnés — Mohd Naushad, Mirza Nissar Hussain et Mohd Ali Bhatt.

Seuls les quatre condamnés avaient déposé des appels séparés devant la Haute Cour de Delhi pour attaquer le jugement de leur condamnation et la peine prononcée par le tribunal de première instance.

La Haute Cour de Delhi a confirmé la condamnation de Mohd Naushad et Javel Ahmad Khan.

Il avait cependant commué la peine de mort en peine de réclusion à perpétuité. La haute cour avait cependant acquitté Mirza Nissar Hussain et Mohd Ali Bhatt.

Le tribunal supérieur a déclaré les quatre coupables de diverses infractions, notamment le vol d’une voiture pour l’avoir utilisée dans le crime.

